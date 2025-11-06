elDiarioAR, en la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación

El periodismo de investigación tiene cita en Buenos Aires. Este miércoles se inauguró en la Universidad Torcuato Di Tella la 16° Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación (COLPIN), que premia todos los años a las mejores investigaciones periodísticas de la región. Además, en paralelo, este año coincide con la celebración del 20° Congreso del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA).

En la Universidad de Palermo y durante tres jornadas a partir de este jueves, se realizarán mesas de exposición de las mejores investigaciones latinoamericanas y argentinas, talleres de capacitación y debates.

elDiarioAR fue convocado para exponer sobre la investigación publicada en diciembre de 2024 junto al Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y con la colaboración de Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) sobre las offshore de Romina Diago, la esposa del diputado Cristián Ritondo, jefe del bloque PRO en la Cámara Baja. La investigación fue publicada en diciembre pasado y generó un terremoto político en el seno del macrismo y su alianza con La Libertad Avanza.

Este medio también expondrá la investigación sobre cómo la familia del presidente Javier Milei construyó su fortuna en base a subsidios del Estado al transporte de pasajeros durante el kirchnerismo. Este trabajo fue realizado en alianza con el diario La Nación y el CLIP. Las exposiciones estarán a cargo de la periodista Emilia Delfino, coordinadora de la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR.