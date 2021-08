El hijo de Alberto Fernández recibió su DNI no binario: su nuevo nombre es Tani

"Dyzhy", el hijo del presidente argentino Alberto Fernández, cambió su identidad y se anotó como persona no binaria ante el registro civil a un mes después de que el Gobierno incluyera por decreto la categoría "X" en los documentos personales.

El DNI para personas no binarias: en qué consiste y cómo se lo gestiona

El joven, de 26 años, difundió el jueves un video por redes sociales en el cual presentó su nuevo DNI como Tani Fernández Luchetti y la "X" en el campo sexo, dejando atrás el nombre Estanislao Fernández.

“Está bueno entender que un plástico no dice quién sos ni define tu identidad ni nada por el estilo’', comentó Tani en su cuenta de Instagram, y añadió: “Pero me ampara un marco jurídico para hacer respetar mi identidad, entonces yo estoy muy feliz’'.

Tani pidió en reiteradas ocasiones que no se lo llamara Estanislao y que se lo identificara como "Dyhzy", el nombre artístico que asume durante sus presentaciones como Drag Queen y Cosplayer.

DNI no binario

El decreto N°476/2 dispuso que el Registro Nacional de las Personas (Renaper) "deberá adaptar las características y nomenclaturas de los DNI y de los Pasaportes que emite, con exclusividad, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Nº 26.743", en referencia a la ley de identidad de género aprobada en la Argentina el 24 de mayo de 2012.

En este sentido, el decreto indica que "se incorporará una tercera opción documentaria en la categoría ´sexo´ en el DNI y el Pasaporte, con el fin de contemplar el derecho a la identidad de género respecto de aquellas personas que no se reconocen dentro del sistema binario femenino/masculino".

"Resulta necesario establecer que pueda consignarse en el DNI así como en el Pasaporte Electrónico Argentino, en la zona reservada al “sexo”, y conforme el Documento OACI Nº 9303, las nomenclaturas “F”, “M” o “X”, saliendo así del esquema de posibilidades binarias que existían previo al dictado de la presente medida", dice la norma.

Hoy se publicó el Decreto N° 476/21 para cumplimentar la Ley de Identidad de Género. Para esto, el RENAPER incorporará la nomenclatura “X” en los Documentos Nacionales de Identidad y en los Pasaportes en el campo referido al “sexo”. Leé más en la web https://t.co/KV8sxxjhjE pic.twitter.com/AzNu4jJXVn — Boletín Oficial R.A. (@boletin_oficial) 21 de julio de 2021

Quiénes pueden elegir la X

"La nomenclatura “X” en el campo ´sexo´ comprende las siguientes acepciones: no binaria, indeterminada, no especificada, indefinida, no informada, autopercibida, no consignada; u otra acepción con la que pudiera identificarse la persona que no se sienta comprendida en el binomio masculino/femenino", detalla el decreto.

Además, el DNI que cuente con la letra "X" en la zona reservada al sexo "tendrá validez como Documento de Viaje a los efectos establecidos en el Acuerdo sobre Documentos de Viaje de los Estados Partes del Mercosur y Estados Asociados".

El decreto es aplicable también a aquellas personas nacionales a las que se les hubieran expedido Partidas de Nacimiento en el marco de la Ley Nº 26.743, "con anterioridad a la vigencia de esta medida, sin perjuicio de lo consignado en la partida de nacimiento en la categoría “sexo".

Asimismo, "idénticos derechos" regirán para "las personas extranjeras que obtengan y/o cuenten con el DNI para Extranjeros, Pasaporte Excepcional para Extranjeros o Documento de Viaje para Apátridas o Refugiados, bajo las condiciones previstas en la normativa pertinente", sostiene la publicación.

Por otra parte, el Renaper deberá informar sobre las "posibilidades de ver restringido" el "ingreso, permanencia y/o situación de tránsito en aquellos Estados en los cuales no se reconozcan otras categorías de sexo que no sean las binarias".

