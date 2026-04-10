Los imperdibles del fin de semana para disfrutar en la Ciudad de Buenos Aires

Habrá una espectacular jornada de circo y danza aérea y en el Parque de la Ciudad despegarán los globos aerostáticos de BA Flota. Además, la Filarmónica se presentará en la Usina del Arte y 35 colectividades desembarcan en el microcentro para celebrar la diversidad.

Un circo inolvidable llega a San Cristóbal

Este sábado desde las 17.30 en Av. Juan de Garay y Combate de los Pozos se desarrollará un gran encuentro circense: habrá artistas itinerantes, una gran fiesta a cargo de DJ Villa Diamante y una pista de baile para todas las edades. Y para cerrar la noche, a las 20.30 se presentará ASTRA, una experiencia multisensorial que combina acrobacia, música y energía en una monumental danza aérea, a 50 metros del suelo.

Desembarcan los sabores de América

Más de 35 colectividades americanas se reunirán este domingo en Av. de Mayo y Bolívar para celebrar la diversidad cultural de la Ciudad. Será una jornada con gastronomía típica, danzas, música, artesanías y tradiciones de los distintos países que integran la región, de Perú a Brasil y de Colombia a Paraguay. Se hará este domingo, de 12 a 19.

BA Flota en el Parque de la Ciudad

El domingo desde las 15 en el Parque de la Ciudad (Av. Roca 4099) se desarrollará el festival de globos aerostáticos más importante de Sudamérica. Será una tarde mágica para disfrutar en familia al aire libre y mirando al cielo: los globos harán vuelos cautivos (anclados al piso) y demostraciones de destrezas. Habrá además bandas en vivo y DJs, y artistas circenses recorrerán el predio haciendo shows de habilidades y acrobacias. El cierre estará a cargo del Night Glow, un show de fuegos y luces sincronizadas desde los globos aerostáticos.

España se sube a los teatros porteños

El Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530) recibirá este fin de semana las funciones de Numancia, la pieza de Miguel de Cervantes inspirada en hechos históricos sucedidos en una pequeña ciudad celtíbera, en el marco del intercambio teatral de la Ciudad con Madrid. Toda la información y las entradas están disponibles en complejoteatral.gob.ar

Vuelve la Bioferia a Palermo

Llega Bioferia, el festival de sustentabilidad más grande de Latinoamérica, con tres jornadas con charlas y música en vivo, gastronomía saludable, un mercado con emprendedores de impacto positivo y diferentes propuestas para conectar con un estilo de vida más sostenible. Se hará el viernes, sábado y domingo, de 11 a 18, en el Hipódromo de Palermo (Av. Del Libertador y Av. Dorrego).

BAFICI: arranca el mejor cine independiente

El festival de cine independiente más importante de Latinoamérica llega para su 27ª edición con más de 300 películas que se proyectarán en nueve sedes porteñas distribuidas entre el 15 y el 26 de abril. Las entradas para todas las funciones ya están disponibles a través de bafici.org o en la boletería del Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530).

La Filarmónica en la Usina y en el Colón

Con la dirección del coreano Jongwhi Vakh, la Orquesta Filarmónica dará un concierto gratuito en la Usina del Arte (Caffarena 1) el viernes a las 20, con obras de Weber, Mozart y Rossini. Las entradas se podrán retirar en la Usina a partir de las 18. Y para celebrar su 80° aniversario, la Ciudad lanzó “Tu barrio al Colón: los vecinos podrán asistir sin cargo a los ensayos generales en el Teatro Colón a partir del 17 de abril. Hay que inscribirse a través de Boti (+5491150500147, con usuario MiBA). La experiencia dura 75 minutos y podrá disfrutarse en ubicaciones privilegiadas como palcos o plateas.

Música y ciencia se combinan en el Planetario

Belén Pasqualini cuenta la historia de su abuela Christiane, pionera en la investigación de la leucemia y la primera mujer en integrar la Academia Nacional de Medicina. Su vida, su pasión por la ciencia y su obra se narra a través de la música en un gran espectáculo para jóvenes y adultos. Se presenta este viernes y sábado a las 20 en el Planetario (Av. Sarmiento s/n). Las entradas se pueden sacar en la plataforma Entradas BA.

El ballet ibérico aterriza en Buenos Aires

El Ballet Español de la Comunidad de Madrid estrenará en la Sala Martín Coronado del Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530) Viaje al amor brujo, un recorrido que propone un viaje clásico, tradicional y contemporáneo. Habrá cuatro únicas funciones, entre el jueves y el domingo. Las entradas se pueden sacar en complejoteatral.gob.ar

Llega “Circuito Outlet” con grandes descuentos

Villa Crespo se transformará este sábado en un gran centro comercial a cielo abierto con la llegada del Circuito Outlets: desde las 15 y hasta las 20 en el cuadrante de las avenidas Scalabrini Ortiz, Córdoba, Juan B. Justo y Corrientes más de 80 locales de indumentaria ofrecerán descuentos de hasta el 50%, acompañados por menús promocionales en gastronomía, sets de DJ en vivo e intervenciones artísticas. El objetivo es potenciar la identidad comercial de una zona segura y accesible que combina moda, diseño y buena comida.