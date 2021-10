Lorenzetti dijo que Highton no dio "una razón específica" sobre su renuncia en la Corte

El juez de la Corte Suprema de Justicia Ricardo Lorenzetti lamento este miércoles la renuncia de su colega Elena Highton de Nolasco y declaró que "no ha dado una razón específica" sobre su salida. El expresidente del máximo tribunal dijo que la dimisión se trata de "un problema interno" del organismo y que "no se puede dar una imagen de que lo único que hay son disputas internas".

La jueza Elena Highton de Nolasco presentó su renuncia a la Corte Suprema de Justicia

Saber más

En diálogo con Ernesto Tenembaum en Y Ahora Quién Podrá Ayudarnos (Radio Con Vos) aseguró: “La Corte va a seguir funcionando normalmente”.

Recibí nuestros newsletters

Seleccioná todos los que te interesan. Atención flotante por Alexandra Kohan

Cuchá Cuchá por Julieta Roffo

El mundo es azul como una naranja por Alfredo Grieco y Bavio

Gracias por venir por Victoria De Masi

Infusión por Javier Borelli

Justicias por Catalina De Elia

Las columnas de Abel Gilbert

Las columnas de Alejandro Galliano

Las columnas de Carolina Castro

Las columnas de Fabián Casas

Las columnas de Florencia Angilletta

Las columnas de Franco Torchia

Las columnas de Juan José Becerra

Las columnas de Luciano Lutereau

Las columnas de Romina Paula

Las columnas de Tomás Abraham

Mil lianas por Agustina Larrea

La ecuación del disfrute por Maleva

Suscribite Es gratuito y podés darte de baja en cualquier momento. Ha ocurrido un problema, por favor reintente más tarde. Debes ingresar tu dirección email. ¡Listo! Ya estás suscripto En breve comenzarás a recibir periodismo de autor en tu correo.

Las declaraciones de Lorenzetti ocurren luego de que la jueza Elena Highton de Nolasco renunciara este martes a su cargo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través de una carta dirigida al presidente Alberto Fernández y luego de haber permanecido 17 años en el cargo, con lo que el máximo tribunal del país quedará con cuatro miembros y ninguna mujer.

"Tengo el agrado de dirigirme al Señor Presidente de la República con el objeto de presentar mi renuncia al cargo de Jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con efectos a partir del 1 de noviembre del corriente año", señala la misiva fechada el 30 de septiembre pero difundida hoy por el Centro de Información Judicial (CIJ).

Sin mencionar los motivos, la jueza de 78 años concluyó así un período de 17 años como miembro del máximo tribunal y luego de haber conseguido mediante un amparo la extensión de hecho del límite de 75 años para ser parte de la Corte fijado en la reforma constitucional de 1994.

Por otro lado, Lorenzetti fue consultado sobre por qué no se resuelven de manera más rápida determinadas causas importantes en la Justicia: "Estamos sacando una enorme cantidad de causas penales, muchísimas", aseguró mientras que planteó una reforma del sistema judicial: "Hay una saturación y por eso planteamos ya a todos los poderes que esto se reforme porque no hay manera de que este sistema funcione bien si no hay una reforma legal. La Corte tiene una cantidad de causas penales que no debería tener, es imposible".

Y agregó: "En materia penal hay que hacer una reforma profunda del sistema porque no hay leyes que lo ordenen. En materia federal estamos a medio camino desde hace años entre un sistema acusatorio y otro distinto. Hay muchísimas vacantes judiciales, por eso se demora todo y hay crisis importante"

Desacuerdo con la elección de Rosatti

Ricardo Lorenzetti había cuestionado la elección de Horacio Rosatti como titular del Máximo Tribunal en una carta que le envió a sus pares, en la cual afirmó que se realizó mediante un procedimiento "irregular" por el cual se repiten "vicios moral y jurídicamente descalificados”.

Con respecto al desacuerdo, este miércoles consideró que "la elección de presidente de la Corte siempre se hizo por acuerdos ordinarios y esta fue una excepción, fue un acuerdo extraordinario. Yo no estaba simplemente en un zoom, yo fui designado por el Estado argentino para representarlo en un organismo de Naciones Unidas que sesiona para elaborar acuerdos internacionales. No es un zoom de una conferencia que se puede suspender".

Y cerró: "Me pareció que la renovación de la Corte que iniciamos en el 2005 se basó en principios que debemos sostener. Yo no cambio mis principios. Votarse a sí mismo es una posición jurídica legítima, yo expresé la mía. Eso no significa invalidar nada del resto de la Corte"

AB