Masiva marcha en Rosario contra los incendios: “No podemos respirar”

El hartazgo extendido en Rosario y la región por los reiterados incendios en las islas que invaden de humo las ciudades costeras se plasmó en la calle. Una masiva movilización se llevó a cabo este miércoles en el Monumento a la Bandera. Esta vez, no solo estuvieron agrupaciones ecologistas. También se vio a gran cantidad de vecinas y vecinos que hasta ahora no se habían inmutado por el asunto. Y a distintas agrupaciones políticas y sociales. Incluso, participaron familiares y víctimas de la inseguridad y la violencia que azotan la ciudad. Como una provocación, la movida se llevó a cabo con densas columnas de humo que, otra vez, volvieron a divisarse frente a la ciudad. Todo sin que nadie hiciera nada para evitarlo. Finalmente, se anunció que este sábado a las 16 se volverá a cortar el ingreso al puente a Victoria, para continuar así con las protestas.

Con las consignas “basta de quemas, basta de humo, basta de esta violencia”, organizaciones ambientales y ciudadanos autoconvocados fueron quienes organizaron la protesta. “No podemos respirar”, sintetizaron.

“Exigimos responsables, que aparezca la Justicia”, agregaron en la convocatoria, y plantearon: “Cortá con tanta angustia e impotencia, trae tu cartel y tus ganas de vivir en un mundo mejor”.

Ya en la marcha, los testimonios, críticas y pedidos también fueron bien variados. Y El Ciudadano, presente en el lugar, se hizo eco de alguna de esas expresiones.

Pamela Cribb, del grupo Ciencia Rosarina, contó que se sumaron a la movida “en apoyo a quienes la organizaron y a toda la sociedad rosarina”.

“Desde la ciencia hay grupos de investigación vinculado al acuario que ha estado haciendo algunos relevamientos tras las quemas. La idea es empezar a trabajar con ellos y darle nuestro espacio. El ambiente, la biodiversidad y el respeto a la vida es algo que siempre tiene que estar presente en la ciencia. y es por eso que también estamos acá”, señaló. Entre los investigadores había biotecnólogos, bioquímicos, matemáticos y médicos.

En tanto, Leonardo Caruana, secretario de Salud municipal, destacó que hubo un incremento en las consultas por temas respiratorios. “Vemos claramente que aumenta la consulta cuando hay varios días de quemas como paso este fin de semana. Es un fenómeno nuevo. En 2008, cuando arrancaron los incendios, no había estas consultas, no había este impacto en la salud”, añadió.

Por su parte, Luz Ferradas, concejala de Ciudad Futura y presidenta de la Comisión de Ecología del Legislativo municipal, destacó que “las consecuencias del actual sistema depredatorio son terribles”.

“Necesitamos no solo estar en la calle organizados como estamos hoy: también hay que construir una batería de herramientas. Y la justicia tiene que estar a la altura. Es necesario que haya gente presa, multada y condenada por los crímenes que se están sucediendo. Y que el poder Ejecutivo, a través del Plan del Manejo del Fuego y su ministro, puedan hacer prevención en los lugares de incendio, que año a año se reiteran en los mismos sitios”, manifestó.

Durante la movida se hizo una gran asamblea en la que muchos pudieron hablar al micrófono. Y allí se destacó la voz de niños y niñas, quienes contaron lo que sufren casi a diario.

“Estoy cansada de tener esta tos”, afirmó Macarena, una de las pequeñas que tomó la palabra frente a la multitud, que se calculó en más de mil personas. “Me hago la nebu, tomo la medicación y estoy cansada”, agregó, para el aplauso y la sonrisa de los que la rodeaban.

Mientras que Lucía, integrante del Centro de Estudiantes del Superior de Comercio, contó que se movilizaron para “pedir justicia ya que el Estado no se hace cargo de algo terrible que nos está afectando a todos”. “Se nos está destruyendo nuestra ciudad, que es nuestra casa, y no podemos permitir que pase esto. Si no hace justicia el Estado tenemos que venir nosotros mismos a pedirlo ya que esto es terrible”, manifestó.

Lo que movilizó

En los últimos días, y en especial este domingo, la presencia del humo en Rosario tornó irrespirable la calidad del aire. Brian Segovia —del Sistema de Alerta Temprana (SAT)— habló sobre la situación y alertó que “el aire fue hasta tres veces más dañino que lo normal”.

Dolor de cabeza, ardor de ojos, tos y alergia son sólo algunos de los síntomas que provoca la situación en la salud. Esa situación que lleva más de dos años se reflejó en las redes sociales, que funcionaron como un espacio de queja y desahogo. El propio intendente Pablo Javkin reclamó mayor intervención de la Justicia y del Estado nacional y pidió a los funcionarios “que dejen de comentarlo de lejos”.

Una provocación

En tanto, y como una provocación, densas columnas de humo de los incendios en las islas se volvieron a divisar frente al Monumento a la Bandera este miércoles a la tarde, justo en la hora previa a la movilización que se lleva a cabo.

La jornada había comenzado con pocos focos de incendio y el viento norte predominante desde la mañana de este miércoles no arrastró el olor a humo a la ciudad.

Pero cerca de las 17, a poco de iniciar la marcha, densas columnas grises que salían de tres focos de incendio se destacaban de fondo. Según el mapa en tiempo real del sitio Firms, en base a imágenes satelitales, había focos de calor en el humedal, uno de ellos frente a Villa Constitución y otro más al sur, pero lejos del escenario de fuego extendido de otras jornadas.

Por la ley

Por su parte, desde la Multisectorial Humedales de Rosario también exigieron el tratamiento de la ley de humedales para “ordenar el territorio con una mirada profundamente federal” y evitar “la extinción definitiva de los ecosistemas” en dichas zonas.

“El Servicio Nacional del Manejo del Fuego (SNMF) tiene chequeado que el 95% de los incendios son intencionales y nosotros agregamos que son intencionales con el propósito de expandir la frontera agrícola ganadera en el humedal, la pampeanización del humedal del delta”, dijo Lucas Micheloud, integrante de la Multisectorial Humedales y referente de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas.

El abogado advirtió que “el daño ambiental es enorme, de escala colosal”, ya que los sistemas productivos actuales son “incompatibles con la salud de los ecosistemas”.

En este sentido, Micheloud marcó la importancia de “seguir exigiendo el tratamiento de la ley de humedales porque va a permitir tener un ordenamiento del territorio del Delta del Paraná con una mirada profundamente federal y adaptando cada jurisdicción para buscar un equilibrio de estos ecosistemas”.

Y subrayó la necesidad de “establecer conductas prohibitivas dentro del territorio, salvaguardando el uso racional”.

Sobre este punto, aclaró que “no se busca despojar a los pobladores históricos, a las familia isleñas o los productores, sino más bien regular o en alguno casos prohibir cuando son actividades incompatibles, como por ejemplo la agricultura con el uso de agrotóxicos, la ganadería intensiva”.

Perotti con Aníbal Fernández

Finalmente, y al caer el día, desde el gobierno santafesino informaron que después de la reunión en el operativo de Alvear con intendentes y presidentes comunales se reportó “un nuevo foco de incendio frente a Rosario, a solo 3 kilómetros de donde los brigadistas se encontraban replegando, luego de una jornada de trabajo en el foco que se encuentra activo desde el domingo”.

“Esto deja entrever un claro ejemplo de intencionalidad, que fomenta el caos, en relación a la problemática”, informó el gobierno provincial.

Por el nuevo incendio, el gobernador Omar Perotti se comunicó con el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, a quien le solicitó un mayor patrullaje de Prefectura Naval Argentina y la intervención del grupo Albatros para trabajar en la zona del territorio afectado.

Este pedido también lo solicitaron intendentes y presidentes comunales de la región. También se le hizo llegar al fiscal federal Kishimoto de inmediato la geolocalización del nuevo foco.

Este texto se publicó originariamente en elciudadanoweb.com

