Denuncian “ambigüedades e inconsistencias” en las explicaciones de PEMEX por el derrame de crudo

En un comunicado de seguimiento al derrame de la petrolera mexicana Pemex detectado por imágenes satelitales en el Atlántico por el científico Guillermo Tamburini y denunciado por un grupo de veinte ONGs ambientalistas y científicas en México. El derrame de crudo alcanzó los 400 kilómetros cuadrados el 12 de julio último.

“PEMEX, la Agencia de Seguridad Energía y Ambiente (ASEA) y el propio Presidente de la República han optado por minimizar y normalizar un derrame de hidrocarburos de grandes proporciones. Las organizaciones firmantes vemos con suma preocupación esta intención de negar hechos irrefutables y desatender los impactos que este tipo de desastres tienen en los ecosistemas marinos y en las comunidades que viven a lo largo de la costa del Golfo”, aseguran las organizaciones.

¿Qué dijo Pemex? La agencia internacional AFP reportó que la petrolera sostuvo que el derrame de crudo que denunciaron las ONGs se debió a presuntas “emanaciones naturales de hidrocarburos en el mar”. El director general de la empresa mexicana, Octavio Romero, dijo en una conferencia de prensa “que las imágenes de una mancha de hidrocarburo difundidas por las organizaciones corresponden a ‘chapopoteras’, esto es, emisiones naturales de hidrocarburo en el mar”, informó la agencia.

“Pese a esa explicación, Romero reconoció también que hubo una fuga en un área del Golfo de México en donde el 7 de julio se registró una explosión en una plataforma de producción de gas de Pemex que dejó dos trabajadores muertos y uno desaparecido”, agregó AFP. El funcionario dijo que Pemex no ocultó el evento, pero lo cierto es que el derrame salió a la luz por el hallazgo de Tamburini y el trabajo de las ONGs, según explicó el científico a elDiarioAR.

“La normalización de estos desastres que pretenden PEMEX y la ASEA lleva a la conclusión de que la situación es aún más grave de lo que parece. Queda presente el temor de que lo que hemos observado estas semanas es en realidad el modus operandi habitual de las petroleras de la región, lo que a su vez implica que el daño ambiental que se está perpetrando permanece deliberadamente oculto y sin remediar”, aseguraron las organizaciones ambientalistas y científicas.

“Señalamos con claridad que esta forma irresponsable de operación no es normal ni se debe minimizar. Considerando el derrame en junio de Balam Tango Bravo, la explosión de la plataforma Nohoch Alpha y el derrame de Balam Tango Alpha, este es el tercer desastre de gran escala en una misma zona por parte de PEMEX en unas cuantas semanas. Como sociedad civil, organizaciones y personas continuaremos observando y comunicando desde la convicción de que no hay proyecto energético que justifique el sacrificio de poblaciones y territorios”, afirmaron.

“Ambigüedades e inconsistencias”

“Las comunicaciones que PEMEX ha manejado al respecto del derrame han sido imprecisas y en ocasiones contradictorias. Señalamos las siguientes ambigüedades e inconsistencias que deben ser aclaradas”, afirmaron las ONGs en su último comunicado.

1. “Un derrame a principios de junio en Balam Tango Bravo, de aproximadamente 200 kilómetros cuadrados y potencialmente de crudo pesado, que las organizaciones mencionamos en nuestra primera comunicación, sigue sin haber sido explicado. Queda pendiente conocer sus características, cómo se gestionó y qué impactos ha tenido y tendrá.”

2. “En la comunicación del 26 de julio relativa al derrame de Balam Tango Alpha, PEMEX afirmó que: i) el derrame inició el 3 de julio y ii) realizó el cierre de pozos 16 días después para reparar la fuga en su totalidad el derrame. ¿A qué se debió esta demora en el cierre de los pozos?”

3. “El 18 de julio, PEMEX afirmó que la fuga estaba totalmente reparada, sin embargo las imágenes de los días 18 y 19 de julio muestran que la fuga seguía activa.”

4. “PEMEX describe la mancha como ‘iridiscencia’, con este término dan a entender que se trata meramente de un reflejo o fenómeno óptico, sin embargo la iridiscencia es evidencia de contaminación por hidrocarburos, con sus consecuencias correspondientes, como indican diversos documentos científicos.”

5. “La escala de unidades para medir los espesores de las superficies afectadas por estos siniestros inicia en las milésimas de milímetro (micrómetro). PEMEX informó de un espesor de 1 mm y la imagen satelital muestra una mancha (incuestionable)

de ~400 kilómetros cuadrados, existe una inconsistencia en la información“.

6. “El señalamiento de chapopoteras naturales surge como una conversación paralela que no tiene vinculación alguna con las denuncias que las organizaciones hemos hecho y con la fuga que la propia PEMEX ha admitido en sus instalaciones. Las

chapopoteras mencionadas se encuentran a más de 20 km del punto de fuga y no justifican ningún tipo de vertido adicional por actividades extractivas.“

7. “¿Dónde está disponible la evidencia técnica que sustenta las afirmaciones de Pemex? Pemex ha proporcionado datos fuera de contexto que sólo han aportado confusión a la interpretación de la situación. Las organizaciones hemos aportado datos objetivos procedentes de imágenes satelitales y bibliografía científica, cuyo análisis coincide con los resultados publicados por el Instituto de Geografía de la UNAM en su comunicado del 22 de julio.”

“Siguen existiendo vacíos de información fundamentales para conocer los impactos y de mitigar el derrame, exigimos a la ASEA y a PEMEX responder, como es su obligación, a los siguientes cuestionamientos”, reclamaron las organizaciones ambientalistas. Estas son las preguntas que la petrolera mexicana continúa sin responder a los científicos y ONGs:

● ¿Qué impactos ambientales tienen los dos derrames que hemos señalado y comunicado? ¿Dónde está la evaluación de la ASEA sobre estos derrames, cuáles fueron las medidas de contención y las medidas de remediación, así como sus impactos a corto y mediano plazo?

● En tanto que no haya una mejor evidencia científica, consideramos irrefutable el área del vertido que alcanzó en su máximo punto 467 kilómetros cuadrados, queda pendiente conocer la magnitud de los impactos ambientales y sociales sobre esta área.

● ¿Cuál es la respuesta de ASEA ante las denuncias ciudadanas que dan cuenta de impactos claros para la población costera y el medio ambiente, por presencia de hidrocarburos en aguas someras y playa?

Propuestas para evitar el desastre

Con la intención de aportar medidas para la no repetición de estos desastres, las organizaciones propusieron los siguientes puntos:

● La ASEA debe transparentar sus reportes. Esto reducirá las inconsistencias entre comunicaciones fragmentadas y permitirá estimar el impacto de cada incidente.

● Se debe realizar una revisión de los protocolos de respuesta a derrames de PEMEX, ya que existen evidentes fallas graves en los mismos. En el caso de los desastres recientes, debe realizarse un deslinde de responsabilidades y sus correspondientes sanciones.

● Se debe contar con un plan de retiro de infraestructura obsoleta dentro del cual se priorice la seguridad y no las metas productivas.

Las organizaciones firmantes son:

-Alianza Mexicana contra el Fracking

-BCSicletos Colectivo de Ciclismo Urbano A.C.

-CartoCrítica

-Centro de Derechos Humanos de los pueblos del Sur de Veracruz “Bety

Cariño“ A.C.

-Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Comité Ecológico Integral

-Conexiones Climáticas A.C.

-CORASON defensa del territorio Huasteca Totonacapan

-#EsGasFósil

-GDL en Bici Movilidad Sustentable A.C.

-Greenpeace México A.C.

-Iniciativa Climática de México (ICM)

-Leave it in the Ground Initiative, Nuestro Futuro A.C.

-Observatorio de Sismicidad Inducida

-Observatorio Mexicano de Emisiones de Metano

-Observatorio Petrolero Sur de Argentina

-Organización Familia Pasta de Conchos

-Padres por el Futuro Monterrey

-Planeteando

-Programa de Movilidad Urbana Sustentable

-COINCIDE/ITESO

