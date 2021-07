¿Qué se esconde detrás del color rosa de una laguna en la Patagonia?

Una laguna del sur de Argentina se volvió rosa. La imagen parece de cuento pero es real. La laguna de Corfo, en la ciudad patagónica de Trelew, a más de 1.300 kilómetros al sur de Buenos Aires, se convirtió en magenta. Las causas no están confirmadas pero el incidente refleja las tensiones existentes entre la industria pesquera, las empresas de tratamientos de residuos y las diferentes capas de la política local.

Natalia Cartolano vive en Rawson, a 16 kilómetros de la laguna y a unos pocos metros de otros estanques con residuos pesqueros e industriales de la capital provincial. Desde hace una semana, junto a un grupo de vecinos, mantiene un corte de carreteras exigiendo una respuesta por parte del gobierno.

El olor rancio que desprenden las aguas contaminadas los días de calor, apenas la dejan respirar. Si bien los olores no son exclusivos de la laguna de Corfo, "ahí es el único lugar donde vimos los líquidos teñidos de rosa. Creemos que tiene que ver con un mezcla de químicos aunque debe haber algo más", cuenta Natalia a elDiario.es.

Las causas de la pigmentación de la laguna todavía no están confirmadas por los científicos. La doctora del Instituto de Hidrobiología de Chubut, Alicia Viviana Sastre, encargada de llevar adelante el análisis microscópico del agua dice, en diálogo con este medio, que prefiere no arriesgar ninguna hipótesis hasta no conocer los resultados que fueron pedidos por el Ministerio de Ambiente. "Solo cuando realicemos análisis microscópico de la muestra podremos decir si el color se debe a una proliferación de microalgas", explica.

Desde la ciencia son prudentes. Norma Santielli, investigadora del mismo instituto, explica a este medio que es posible que sea producto de algún compuesto químico pero "para poder afirmar con certeza la causa del color, se deben realizar análisis físico-químicos, bacteriológicos y de microalgas que estamos en condiciones de identificar".

Las investigadoras trabajan con organismos que, cuando se encuentran en determinados ambientes, pueden producir la aparición de varios colores en el agua. "Tenemos experiencia en análisis de microalgas en lagunas de estabilización. Normalmente, como son ambientes con mucha carga de materia orgánica y nutrientes, es usual que presenten cambios de color por floraciones de tipos de microalgas que, según el pigmento que contengan, les dan diferentes coloraciones a los cuerpos de agua", explica Santielli.

De todos modos, existe una pregunta anterior y es, en todo caso, qué genera la aparición de esas algas. También es posible que otras sean sus causas. Hasta el momento, lo único cierto es que las hipótesis sobre la coloración de la laguna esconden una combinación de intereses locales.







De un lado, la explicación más difundida se basa en las denuncias de contaminación provocada por las las industrias pesqueras que vierten residuos químicos que alteran la composición y color del agua impidiendo la vida de las plantas y peces del lugar.

Héctor Chechic, gerente de GP Inversiones, empresa responsable del tratamiento de residuos y efluentes líquidos generados por la industria, explica a elDiario.es que el color "tiene que ver con el vuelco de efluentes provenientes de las pesqueras generados en su proceso productivo, que no tienen tratamiento alguno y que terminan volcándose en una laguna que no es apta para el vertido de estos afluentes contaminados. El color rosa es generado por el metabisulfito de sodio que estas empresas pesqueras usan como conservantes para procesar langostinos para la exportación".

Sin embargo, para Ariel Juan Testino, especialista en Tecnología Ambiental y responsable del diseño de las plantas de tratamiento de efluentes de un conjunto de pesqueras, el color rosa en el agua es "normal". "Para los que estamos en el tema ambiental es una cosa común. Cada vez que vamos a una reserva de agua que tienen carga orgánica alta, algún grado de salinidad y en determinadas condiciones de temperatura, aparecen unas bacterias que le imparten ese color rosado al agua. Pensar que un líquido de una pesquera va a hacer un desastre ambiental por la toxicidad que tiene es pretender hacer un negocio con sus líquidos", sostiene.

Chechic responde a ese argumento que "no hay posibilidad de vida bacteriana en una laguna que tienen metabisulfito de sodio que destruye cualquier sistema biológico". Para Testino, "hay una guerra declarada a quienes pueden ocupar una parte del negocio ambiental" entre las distintas empresas de tratamiento de residuos.

Pero además, juega la política. El tema saca a flote las peleas entre distintas corrientes políticas al frente de los gobiernos locales que no terminan por dar una respuesta al problema. La administración de Trelew argumenta que "desde comienzos de año hemos manifestado nuestra preocupación al Gobierno provincial, pero no hemos tenido respuesta. El ministerio de Ambiente es el que tiene la capacidad de analizar qué es lo que está sucediendo ahí. El color en sí mismo no determina demasiado, lo que necesitamos saber es si ese vertido está siendo controlado y cuáles son las razones por las cuales la laguna tiene el color que tiene", explica a elDiario.es Federico Ruffa, secretario de gobierno de Trelew.

En el medio, los ambientalistas del lugar, como Pablo Landa, denuncian que los "efluentes están siendo arrojados sin tratamiento y sin que la planta de las pesqueras que debería encargarse de eso, en cercanías de un barrio poblado de Rawson, esté terminada".

Tal vez, los estudios de laboratorio puedan explicar algo de todo lo que esconde el agua de la laguna cuando se vuelve rosa.