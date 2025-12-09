En medio de fuertes protestas, votan en Mendoza una serie de proyectos mineros

Mendoza define la suerte de la explotación minera en la provincia. En un clima social convulsionado, este martes en la Legislatura local el oficialismo del gobernador Alfredo Cornejo –una alianza de radicales y libertarios– buscará convertir en ley una serie de proyectos mineros de oro y cobre. La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de las iniciativas ya tuvo media sanción en Diputados y hoy está en agenda la votación en el Senado.

El impulso minero es fuertemente cuestionado. Este lunes hubo una masiva caravana de más de 100 kilómetros que unió la localidad de Uspallata con la capital. Vecinos, familias, ciclistas y agrupaciones socioambientales se reunieron con banderas y carteles bajo la consigna unificada de “El agua de Mendoza no se negocia”.

Este martes la protesta se concentra en las puertas de la Legislatura, donde el Ministerio de Seguridad y Justicia instaló un vallado y una serie de controles preventivos para evitar que se interrumpa la votación. El reclamo tendrá eco en otros puntos del país: para este martes por la tarde está convocada una movilización frente a la Casa de Mendoza en Capital Federal, en Callao al 400.

En concreto, el Senado provincial trata desde las 10 la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de explotación del proyecto PSJ Cobre Mendocino, junto con la DIA del Malargüe Distrito Minero Occidental II (MDMO II), que incluye 27 iniciativas mineras. También se debatirán la creación del Fondo de Compensación Ambiental y la regulación de las Regalías Mineras. En caso de aprobarse, los cuatro expedientes obtendrán sanción definitiva.

Según medios locales, el poroteo de votos anticipa una victoria del oficialismo a partir de la alianza de gobierno que tienen el radical Cornejo con La Libertad Avanza y el PRO. El peronismo y los espacios vecinales y ambientales no tendrían la fuerza para bloquear la votación. La polémica escaló a nivel nacional, al punto que el presidente Javier Milei respaldó el proyecto minero San Jorge y pidió su aprobación en la Legislatura mendocina, afirmando que es una “enorme oportunidad” para la provincia de Cuyo.

El PSJ Cobre Mendocino ya fue rechazado de manera unánime en 2011, pero ahora volvió al debate con nuevos inversores y lobistas. El emprendimiento está ubicado a 37 kilómetros de Uspallata y 97 de la Ciudad de Mendoza, y prevé una inversión total de 559 millones de dólares. Los manifestantes sostienen que la iniciativa representa un grave riesgo para la disponibilidad de agua en la región, considerada una zona ambientalmente frágil. Por ello, exigen a los legisladores provinciales que voten en contra de la iniciativa.

La votación en la Cámara de Diputados también estuvo envuelta en polémica porque en el Conicet denunciaron que se censuró un documento crítico sobre la minería que habían firmado científicos mendocinos. El texto, finalmente publicado por vías alternativas, advirtió que el estudio de impacto ambiental presentado por la empresa minera tiene deficiencias graves en todos los ejes evaluados, desde el agua hasta el patrimonio arqueológico. Entre otros puntos, alerta que existe un riesgo potencial de contaminación de las aguas subterráneas que recargan basalmente al arroyo Uspallata, generando un problema que incumbe a toda la cuenca del Río Mendoza.

El proyecto de MDMO II contempla, por su lado, la aprobación de 27 nuevas declaraciones de impacto ambiental para proyectos de exploración minera. En una etapa previa ya se habían avalado 34 DIA para la misma zona, por lo que la iniciativa amplía la actividad prevista para el distrito occidental de Malargüe.

El gobierno local también impulsa un Régimen de Regalías Mineras, con un esquema de cobro escalonado que podría alcanzar hasta el 3%, según la etapa del proyecto. Del total recaudado, el 88% se destinará a la Provincia y el 12% a los municipios adheridos. Según la letra oficial, los recursos podrán utilizarse para obras públicas e infraestructura social, ambiental y productiva. Del monto provincial, un 15% se asignará a un Fondo de Desarrollo Socioambiental.

Finalmente, el proyecto para crear el Fondo de Compensación Ambiental establece su financiamiento a través de multas y tributos ambientales, indemnizaciones judiciales, aportes vinculados a las DIA, créditos, donaciones y recuperos legales.

