Murió María Elena Varela, la impulsora de las marchas del silencio en Catamarca

María Elena “Marilyn” Varela, la recordada impulsora de las marchas del silencio, falleció en Catamarca. Fue amiga y compañera de colegio de María Soledad Morales, la joven que fue asesinada en 1990 en un femicidio que se atribuyó a “hijos del poder”.

Varela, que junto a la hermana Marta Pelloni encabezó el grupo de mujeres catamarqueñas que levantaron la voz, fue docente del Colegio Privado María Montessori, institución que confirmó el deceso de quien fue una de las jóvenes que se puso al frente de los reclamos por femicidios.

La entonces activista se convirtió en un símbolo, en medio de un contexto que callaba los crímenes de odio, cuando, tras el asesinato de su amiga de 17 años y el hallazgo del cuerpo en un basural, se perdieron pruebas, presionaron testigos y se intentó encubrir lo sucedido.

Tras la constante presión social y ocho años después del homicidio, la justicia dictó la condena a Guillermo Luque, a 21 años de cárcel y bajo el delito de asesinato y violación, y a Luis Tula, a 9 años como partícipe secundario de la violación.

La despedida de la escuela donde trabajaba

Marilyn, como se la conocía en los lazos afectivos, es ahora recordada por su trabajo educativo y social, la misma escuela en donde laboraba sostuvo: “Con profundo pesar, informamos a toda la comunidad educativa el fallecimiento de nuestra querida docente María Elena Varela, quien con dedicación, compromiso y cariño acompañó a nuestros estudiantes y formó parte fundamental de nuestra institución”.

Con información de la agencia NA