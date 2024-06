Nuevo requisito para acceder al Plan Progresar: hay tiempo hasta el 7 de julio

La Secretaría de Educación de la Nación informó en las últimas horas que los becarios del último año del secundario del Plan Progresar deberán completar el Curso de Orientación Vocacional y Laboral como requisito obligatorio para acceder a ese programa.

La cartera aseguró que con esta capacitación se busca ofrecer recursos para continuar la formación en el nivel superior, facilitar la inserción en el mundo laboral o mejorar su posición en él.

Los alumnos del primer grupo, que empezó el 10 de junio, ya tienen disponibles las credenciales de acceso. En este sentido, indicaron que los estudiantes tienen tiempo hasta el 7 de julio para completarlo.

El curso se implementa por grupos de 100 mil becarios, con una duración de cuatro semanas. La segunda tanda comenzará después de las vacaciones de invierno. La tercera está prevista para septiembre. Además, habrá cursos prácticamente durante todo el ciclo lectivo.

Qué dice la Secretaría de Educación

Si estás terminando tus estudios secundarios, el Curso de Orientación Vocacional y Laboral te acompaña en el proceso de reflexión y decisión sobre tu futuro profesional. Busca brindarte herramientas que te ayuden a continuar tu formación en el nivel superior, a facilitar tu inserción en el mundo laboral o a mejorar tu posición en él.

Está enmarcado en la Ley de Educación Nacional 26206 que reconoce que “Los alumnos tienen derecho a recibir orientación vocacional, académica y profesional-ocupacional que posibilite su inserción en el mundo laboral y la prosecución de otros estudios”.

El curso es de carácter obligatorio y forma parte de las actividades complementarias de la beca Progresar. Si no lo realizás, se te suspenderá el pago de la beca durante dos períodos mensuales.

En el transcurso del año escolar, vas a recibir por correo electrónico las indicaciones para acceder al espacio de cursada. Este tramo formativo es virtual, autoasistido y tiene una duración de 4 semanas. Al completar las actividades obligatorias, recibirás un certificado de finalización.

¿Qué es Progresar?

El Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (Progresar) es una política pública desarrollada por el Ministerio de Educación de la Nación. Fue creado a través del decreto 84/2014, con el propósito de mitigar las desigualdades sociales y económicas que dificultan el ejercicio del derecho a la educación. Fortalece las trayectorias de quienes buscan finalizar su educación obligatoria, formarse profesionalmente o estudiar una carrera de nivel superior.

Está dirigido a jóvenes de 16 a 24 años y contempla poblaciones priorizadas para las cuales varían los requisitos de edad. Cuenta con tres líneas de becas: Progresar Obligatorio promueve la finalización de la educación obligatoria, e incluye una sublínea pensada para jóvenes de 16 y 17 años; Progresar Superior acompaña a estudiantes de institutos superiores y universidades; y Progresar Trabajo se orienta a cursos de formación profesional.

El Programa espera colaborar en el desarrollo de la actitud reflexiva y la capacidad crítica propias de los sujetos de derecho. Por eso, las y los becarios son responsables del estipendio económico. Lo reciben en una cuenta bancaria a su nombre, cuya titularidad promueve la inclusión financiera.

No obstante, Progresar no se limita a una transferencia monetaria. Con el objetivo de potenciar su alcance y acompañar a las y los estudiantes en todo el proceso, se articulan Espacios Progresar en escuelas, institutos y universidades, y Puntos Progresar en los municipios.

En tanto acción estatal, el propósito último del Programa es contribuir al desarrollo y crecimiento de la Argentina. De ahí la importancia de garantizar condiciones igualitarias de acceso, permanencia y egreso en la educación, considerando el conocimiento como bien público y derecho personal y social.

Las claves de los distintos programas Progresar

Progresar nivel obligatorio

Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con residencia legal de 2 años en el país y contar DNI.

Tener entre 16 y 24 años de edad cumplidos al momento del cierre de la convocatoria.

La suma de los ingresos del estudiante y su grupo familiar no debe ser superior a 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), excepto que los jóvenes solicitantes sean titulares de una pensión no contributiva por invalidez otorgada en el marco del artículo 9 de la Ley 13478.

Cumplir con la condición de alumno regular.

Participar en actividades complementarias determinadas por el programa.

Cumplir con las condiciones académicas establecidas en el Reglamento Progresar.

Contar con el esquema de vacunación completo o en curso según grupo de edad.

¿Cómo me inscribo en Progresar Obligatorio?

La inscripción se realiza de manera online en la plataforma Progresar.

Una vez allí, seleccioná la línea de beca correspondiente e ingresá con tu usuario y contraseña. Si es la primera vez que ingresás, deberás crear un usuario nuevo.

Finalmente completá el formulario, que consta de tres pasos: Datos personales, Encuesta y Datos académicos.

¿Cuándo me inscribo en Progresar Obligatorio?

Los períodos de inscripción se llevan adelante en dos convocatorias anuales: la primera en marzo y la segunda en agosto.

¿Puedo inscribirme en más de una línea de beca?

No, solo es posible inscribirse a una única línea de beca.

¿Qué requisitos debo cumplir?

Para solicitar la beca Progresar tenés que ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con residencia legal de al menos dos años en el país y contar con DNI; tener entre 16 y 24 años cumplidos al momento del cierre de la convocatoria (con ampliaciones para ciertos grupos priorizados); la suma de tus ingresos y los de tu grupo familiar no debe ser superior a tres (3) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM); asistir a una institución educativa.

Consultá los requisitos completos y el Reglamento Progresar

¿Cuál es el monto de la beca Progresar Obligatorio?

El monto de la beca varía dependiendo de la convocatoria y las condiciones del Programa. La Secretaría de Educación establece las fechas, montos y modalidades específicas de implementación para cada convocatoria.

Consultá los montos

¿Cómo es el proceso de evaluación de mi postulación?

El proceso de evaluación de la postulación comprende dos instancias: la evaluación socioeconómica y la evaluación académica. La primera se realiza a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en función de tus ingresos y los de tu grupo familiar. La segunda se lleva a cabo de acuerdo con la información proporcionada por las instituciones educativas correspondientes a través de la plataforma Progresar y dentro de los períodos establecidos, verificando tu condición de alumno regular.

Una vez completadas ambas instancias, se analizará la información y se dará a conocer el resultado de tu postulación. Este estará disponible en la plataforma Progresar.

El año pasado recibí la beca Progresar, ¿este año debo inscribirme?

Sí, debés volver a inscribirte. El período de inscripción se realiza durante el mes de marzo en la primera convocatoria y durante el mes de agosto en la segunda convocatoria. A los becarios inscriptos en marzo les corresponde el cobro de 12 cuotas mensuales; a los inscriptos en agosto, 6 cuotas mensuales.

Las becas Progresar son anuales para quienes se inscriben en la primera convocatoria y semestrales para quienes se inscriben en la segunda. Su otorgamiento está sujeto a ciertos requisitos y condiciones. Por eso, en ambos casos, es necesario realizar el trámite de inscripción cada año.

¿Me puedo inscribir este año si mi institución no se encuentra dentro del Programa?

No, no podés inscribirte si tu institución educativa no se encuentra dentro del Programa.

Recordá que la oferta educativa de Progresar Obligatorio comprende las instituciones de gestión estatal y, de manera excepcional, algunas escuelas de gestión privada. Sugerimos que te acerques a tu institución para consultar si se encuentra en el Programa.

Tengo 15 años, ¿me puedo inscribir?

No, según lo establecido en el Reglamento Progresar, los aspirantes deben tener entre 16 y 24 años cumplidos al momento del cierre de la convocatoria.

Me inscribí a Progresar en años anteriores, pero no fui adjudicado. ¿Me puedo inscribir este año?

Sí, podés volver a inscribirte en esta nueva convocatoria, incluso si no fuiste adjudicado en años anteriores. Debés seguir los procedimientos de inscripción establecidos para la convocatoria correspondiente.

Completé el formulario y quiero modificarlo, ¿cómo hago?

Como el formulario de inscripción tiene carácter de declaración jurada, solo podrás modificar los datos mientras lo completás. Una vez enviado, ya no podrás hacer cambios. La falsedad de los datos vertidos tendrá como consecuencia la imposibilidad del otorgamiento de la beca.

Sin embargo, si necesitás hacer un pase de escuela, podés informarlo en la plataforma Progresar, en el botón Pase de escuela. Esta opción está disponible durante todo el año.

¿Puedo reclamar en caso que no me adjudiquen la beca?

Si tu postulación resultó rechazada por motivos académicos y considerás que fue un error, podés realizar el reclamo en la plataforma del programa. Deberás hacerlo dentro de los 15 días hábiles administrativos posteriores a la fecha de publicación de resultados.

¿Puedo renunciar a la beca?

Sí, la renuncia a la beca se realiza a través de la plataforma en cualquier momento del año lectivo.

¿Qué debo hacer luego de completar mi inscripción?

Después de completar tu inscripción, debés esperar a que se publiquen los resultados de la postulación. Podés consultar el estado de tu solicitud a través de la plataforma y hacer el seguimiento de las comunicaciones oficiales.

¿Cuál es el requisito socioeconómico para solicitar una beca Progresar?

Para solicitar la beca Progresar, tus ingresos mensuales más los de tu grupo familiar deben ser menores a tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles, a excepción de que los estudiantes solicitantes sean titulares de una pensión no contributiva por invalidez otorgada en el marco del artículo 9° de la Ley 13478.

¿Qué se entiende por ingresos mensuales del grupo familiar?

Estos ingresos son la suma de: las remuneraciones brutas de los trabajadores en relación de dependencia registrados, con exclusión de las horas extras, la asignación familiar por maternidad de cualquier tipo, el plus por zona desfavorable y el sueldo anual complementario; las rentas de referencia de los trabajadores autónomos y monotributistas; los haberes de jubilación y pensión, el monto de la prestación por desempleo y las sumas brutas originadas en prestaciones contributivas y/o no contributivas de cualquier índole.

¿Qué es el Salario Mínimo Vital y Móvil?

El Salario Mínimo Vital y Móvil es una cifra estipulada por el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil, dependiente de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano.

Consultá el Salario Mínimo Vital y Móvil

¿A qué se considera grupo familiar?

El grupo familiar está integrado por tu padre, madre o tutor, o por tu cónyuge (con o sin hijos).

¿Dónde puedo consultar el grupo familiar?

Podés consultar los datos de tu grupo familiar en Mi ANSES con tu clave de seguridad social.

Si necesitás actualizarlos, podés hacerlo (sin turno) en una delegación de ANSES presentando originales de:

-Tu partida de nacimiento.

-DNI y partidas de nacimiento de tus hijos.

-La libreta de matrimonio o el certificado de convivencia si estás casado o vivís en pareja.

¿Cómo realizo el trámite de desvinculación familiar?

Si no dependés económicamente de alguno de tus padres, o desconocés su paradero, completá el Formulario 1.57 “Declaración Jurada Situación Familiar” y presentate en la Unidad de Atención Integral (UDAI) más cercana con la documentación correspondiente.

¿Cuál es mi responsabilidad como solicitante de la beca?

Tenés la responsabilidad de cumplir con todas las condiciones y requisitos establecidos en el Reglamento Progresar. Esto incluye proporcionar información precisa y veraz en tu solicitud, mantener la regularidad académica, participar en actividades complementarias que el programa determine y notificar cualquier cambio relevante en tu situación personal, familiar, académica o económica.

Además, debés hacer el seguimiento y consulta acerca del resultado de tu inscripción a través de la plataforma Progresar. Si no sos adjudicado, podrás acceder a la misma plataforma, con tu usuario y contraseña, para identificar el motivo.

¿Cómo se abona el pago de mi beca?

El pago de la beca se realiza a través de ANSES. Para quienes se inscriben en la primera convocatoria (marzo), el pago se realiza en doce cuotas mensuales. Para aquellos que se inscriben en la segunda convocatoria (agosto), el pago se realiza en hasta seis cuotas mensuales. La forma específica de abono puede variar según las disposiciones administrativas y reglamentarias de cada convocatoria.

¿Por qué motivos pueden no otorgarme la beca?

Podés quedar excluido de la obtención de la beca si:

Finalizaste el nivel obligatorio.

Fue declarado el cese de una beca del programa por una causa imputable.

Recibís otra beca educativa similar otorgada por la Secretaría de Educación.

Vos o algún miembro de tu grupo familiar está inscripto en el Régimen de Impuesto a las Ganancias.

No cumplís con las demás condiciones establecidas en el Reglamento Progresar

¿Por qué motivos me pueden suspender temporalmente la beca?

La suspensión de la beca puede ocurrir por:

La pérdida de la condición de regularidad informada por las autoridades educativas

Otras causales de urgencia informadas por las autoridades educativas distritales

No registrar movimientos en la cuenta destinada al cobro de la beca durante cuatro meses consecutivos

No participar en las actividades complementarias que el programa determine (lo que implicará la suspensión del pago durante dos períodos mensuales).

¿Por qué motivos puede cesar mi beca?

La beca puede cesar por:

Vencimiento del período por el cual fue otorgada

Fallecimiento del becario

Renuncia a la beca

Modificación de las causas que justificaron su otorgamiento

Recibir otra beca educativa similar otorgada por la Secretaría de Educación

Pérdida de la condición de alumno regular

Incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en el Reglamento Progresar

Falsificación u omisión de información en los procesos de selección o después de otorgada la beca

¿Cuál es la responsabilidad de mi institución educativa?

La responsabilidad de tu institución incluye certificar los datos académicos de quienes aspiren a obtener la beca, y certificar la regularidad y avances académicos de los titulares de beca en cada una de las certificaciones previstas en el Reglamento Progresar.

Progresar nivel superior

Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjeros con residencia legal de al menos 5 años en el país, con DNI.

Estudiantes ingresantes: entre 17 y 24 años de edad.

Estudiantes avanzados: hasta 30 años.

Estudiantes de enfermería: sin límite de edad.

La suma de los ingresos del estudiante y los de su grupo familiar no debe ser superior a 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), excepto que los jóvenes solicitantes sean titulares de una pensión no contributiva por invalidez otorgada en el marco del artículo 9 de la Ley 13478.

Ser egresado del nivel medio y no adeudar materias al momento de la inscripción.

Ingresar o estar cursando estudios en Universidades nacionales o provinciales, Institutos universitarios nacionales o Institutos de educación técnica superior, Institutos de formación técnica y de formación docente de gestión estatal. Existen excepciones para instituciones de gestión privada y estudiantes de enfermería contempladas en el Reglamento Progresar.

Cumplir con las condiciones académicas establecidas en el Reglamento Progresar.

Contar con esquema de vacunación completo o en curso según grupo de edad.

¿Cómo me inscribo en Progresar Superior?

La inscripción se realiza de manera online en la plataforma Progresar.

Una vez allí, seleccioná la línea de beca correspondiente e ingresá con tu usuario y contraseña. Si es la primera vez que ingresás, deberás crear un usuario nuevo.

Finalmente completá el formulario, que consta de tres pasos: Datos personales, Encuesta y Datos académicos.

¿Cuándo me inscribo a Progresar Superior?

Los períodos de inscripción se llevan adelante en dos convocatorias anuales: la primera en marzo y la segunda en agosto.

¿Puedo inscribirme en más de una línea de beca?

No, solo es posible inscribirse a una única línea de beca.

¿Qué requisitos debo cumplir?

Para solicitar la beca Progresar tenés que ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con residencia legal de al menos dos años en el país y contar con DNI; tener entre 17 y 24 años de edad para estudiantes ingresantes, hasta 30 años para estudiantes avanzados y sin límite de edad para estudiantes de enfermería; ser estudiante regular de una institución educativa y cumplir con los requisitos académicos establecidos.

¿Cuáles son los requisitos académicos?

Los estudiantes avanzados que se inscriban por primera vez a la beca deberán acreditar su condición de alumno regular y tener, al menos, el cincuenta por ciento (50 %) de las materias aprobadas conforme al plan de estudios y el año cursado.

Los estudiantes que hayan sido becarios en 2023 y acrediten su condición de alumno regular, pero no alcancen el cincuenta por ciento (50 %) de las materias aprobadas conforme al plan de estudios y el año cursado requerido, podrán acceder a la cuota de transición establecida para el periodo 2024 que será de un ochenta por ciento (80 %) del monto mensual de beca.

Los estudiantes deberán culminar sus estudios sin excederse en más de 2 años en el tiempo teórico de duración de su plan de estudios. No aplica este requerimiento para los grupos en condición de vulnerabilidad multidimensional.

Los postulantes que, para la finalización de la carrera, les reste cursar 2 o menos materias o adeuden sólo exámenes finales y/o la realización de tesis y/o prácticas profesionales, podrán inscribirse en el programa por el periodo de un año sin opción a renovación.

¿Cuál es el monto de la beca para Nivel Superior?

El monto de la beca varía dependiendo de la convocatoria y las condiciones del programa. La Secretaría de Educación establece las fechas, montos y modalidades específicas de implementación para cada convocatoria.

Para la convocatoria 2024, los becarios que ingresen por primera vez a la carrera, recibirán mensualmente el 80 % del monto asignado, mientras que el otro 20 % al inicio del año siguiente, si al terminar el ciclo lectivo actual cumple con los requisitos de aprobación de la cursada correspondiente.

Consultá los montos actualizados

¿A quiénes se consideran ingresantes?

Se consideran ingresantes a aquellos estudiantes que no reportan actividad académica superior, con anterioridad a su postulación.

¿A quiénes se consideran avanzados?

Se considera estudiantes avanzados a aquellos estudiantes que se postulan para la obtención del beneficio y que iniciaron sus estudios superiores con anterioridad al año en que se postulan, según la información que brinde la institución académica respectiva.

¿Cómo es el proceso de evaluación de mi postulación?

El proceso de evaluación consta de dos instancias:

Evaluación socioeconómica: se realiza a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), quien informa los ingresos del postulante y de su grupo familiar registrados en sus bases de datos.

Evaluación académica: se lleva a cabo según la información proporcionada por las instituciones educativas a través de la plataforma Progresar.

Una vez completadas ambas instancias, se analizará la información y se dará a conocer el resultado de tu postulación. Este estará disponible en la plataforma Progresar.

¿Me puedo inscribir este año si mi institución no se encuentra dentro del programa?

Te recordamos que las carreras que se encuentren disponibles durante la etapa de la convocatoria son exclusivamente las que fueron informadas por los Institutos y Universidades respectivamente, y validadas por la jurisdicción correspondiente, previamente a la fecha de inscripción.

En caso de que no se encuentre, te recomendamos que le comentes al referente de tu Instituto/Universidad para que realice los trámites correspondientes para la próxima convocatoria.

En 2023 me inscribí a Progresar, pero no fui adjudicado, ¿me puedo inscribir este año?

Si, podés volver a inscribirte en esta nueva convocatoria. Debés seguir los procedimientos de inscripción establecidos para la convocatoria correspondiente.

Completé el formulario y quiero modificarlo, ¿cómo lo hago?

Como el formulario de inscripción tiene carácter de declaración jurada, solo podrás modificar los datos mientras lo completás. Una vez enviado, ya no podrás hacer cambios. La falsedad de los datos vertidos tendrá como consecuencia la imposibilidad del otorgamiento de la beca.

¿Qué debo hacer luego de completar mi inscripción?

Después de completar tu inscripción, debés esperar a que se publiquen los resultados de la postulación. Podés consultar el estado de tu solicitud a través de la plataforma y hacer el seguimiento de las comunicaciones oficiales.

¿Cuál es el requisito socioeconómico para solicitar una beca Progresar?

Para solicitar la beca Progresar, tus ingresos mensuales más los de tu grupo familiar deben ser menores a tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles, excepto que los jóvenes solicitantes sean titulares de una pensión no contributiva por invalidez otorgada en el marco del artículo 9 de la Ley 13478.

¿Qué se entiende por ingresos mensuales del grupo familiar?

Estos ingresos son la suma de: las remuneraciones brutas de los trabajadores en relación de dependencia registrados, con exclusión de las horas extras, la asignación familiar por maternidad o maternidad Down, el plus por zona desfavorable y el sueldo anual complementario; las rentas de referencia de los trabajadores autónomos y monotributistas; los haberes de jubilación y pensión, el monto de la prestación por desempleo y las sumas brutas originadas en prestaciones contributivas y/o no contributivas de cualquier índole.

¿Qué es el Salario Mínimo Vital y Móvil?

El Salario Mínimo Vital y Móvil es una cifra estipulada por el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil, dependiente de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano.

Consultá el Salario Mínimo Vital y Móvil

¿A qué se considera grupo familiar?

El grupo familiar está integrado por tu padre, madre o tutor, o por tu cónyuge (con o sin hijos).

¿Dónde puedo consultar el grupo familiar?

Podés consultar los datos de tu grupo familiar en Mi ANSES con tu clave de seguridad social.

Si necesitás actualizarlos, podés hacerlo (sin turno) en una delegación de ANSES presentando originales de:

-Tu partida de nacimiento.

-DNI y partidas de nacimiento de tus hijos.

-La libreta de matrimonio o el certificado de convivencia si estás casado o vivís en pareja.

¿Cuál es mi responsabilidad como solicitante de la beca?

Tenés la responsabilidad de cumplir con todas las condiciones y requisitos establecidos en el Reglamento Progresar. Esto incluye proporcionar información precisa y veraz en tu solicitud, mantener la regularidad académica, participar en actividades complementarias que el programa determine y notificar cualquier cambio relevante en tu situación personal, familiar, académica o económica.

Además debés hacer el seguimiento y consulta acerca del resultado de tu inscripción a través de la plataforma Progresar. Si no sos adjudicado, podrás acceder a la misma plataforma, con tu usuario y contraseña, para identificar el motivo.

¿Puedo reclamar en caso que no me adjudiquen la beca?

Si tu postulación resultó rechazada por motivos académicos y considerás que fue un error, podés realizar el reclamo en la plataforma del programa. Deberás hacerlo dentro de los 15 días hábiles administrativos posteriores a la fecha de publicación de resultados.

¿Cómo se abona el pago de mi beca?

El pago de la beca se realiza a través de ANSES. Para quienes se inscriben en la primera convocatoria (marzo), el pago se realiza en doce cuotas mensuales. Para aquellos que se inscriben en la segunda convocatoria (agosto), el pago se realiza en hasta seis cuotas mensuales. La forma específica de abono puede variar según las disposiciones administrativas y reglamentarias de cada convocatoria.

¿Por qué motivos pueden no otorgarme la beca?

Podés quedar excluido de la obtención de la beca si:

Finalizaste una carrera de grado, profesorado o tecnicatura.

Fue declarado el cese de una beca del programa por una causa imputable.

Estás excedido 2 años o más en el tiempo de duración de la carrera, según el correspondiente plan de estudios.

Vos o algún miembro de tu grupo familiar está inscripto en el Régimen de Impuesto a las Ganancias..

Recibís otra beca educativa similar otorgada por la Secretaría de Educación.

Obtuviste la beca Progresar Superior en 2 convocatorias anteriores y querés aplicar como estudiante ingresante de una tercera carrera de grado, profesorado o tecnicatura en la convocatoria actual.

No cumplís con las demás condiciones establecidas en el Reglamento Progresar.

¿Por qué motivos me pueden suspender temporalmente la beca?

La suspensión de la beca puede ocurrir por:

La pérdida de la condición de regularidad informada por las instituciones educativas.

No registrar movimientos en la cuenta destinada al cobro de la beca durante cuatro meses consecutivos

No participar en las actividades complementarias que el programa determine (lo que implicará la suspensión del pago durante dos períodos mensuales).

¿Por qué motivos puede cesar mi beca?

La beca puede cesar por:

El vencimiento de la beca otorgada.

Fallecimiento del becario.

Renuncia del becario.

Modificación de alguna de las causas que justificaron su otorgamiento.

Obtener otra beca educativa similar otorgada por la Secretaría de Educación

Pérdida de la condición de alumno regular e incumplimiento de las condiciones académicas detalladas en el Capítulo VI del Reglamento Progresar.

Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el Reglamento Progresar.

Falsear u omitir información en los procesos de selección o una vez otorgada la beca.

¿Cuál es la responsabilidad de mi institución?

La responsabilidad de tu institución incluye:

Certificar los datos académicos de quienes aspiren a obtener la beca, y certificar la regularidad y avances académicos de los titulares de beca en cada una de las certificaciones previstas en el Reglamento Progresar.

Poner a disposición la oferta y planes de estudio actualizados e informarlos en tiempo y forma, a través de los canales establecidos por la Secretaría de Educación.

Progresar Trabajo

Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con residencia legal de 2 años en el país y contar con DNI.

Tener entre 18 y 24 años cumplidos.

Se extiende hasta 40 años para personas que no poseen trabajo formal registrado.

La suma de los ingresos del postulante no debe ser superior a tres (3) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

¿Cómo me inscribo en Progresar Trabajo?

La inscripción se realiza de manera online en la plataforma Progresar.

Una vez allí, seleccioná la línea de beca correspondiente e ingresá con tu usuario y contraseña. Si es la primera vez que ingresás, deberás crear un usuario nuevo.

Finalmente completá el formulario, que consta de tres pasos: Datos personales, Encuesta y Datos académicos.

¿Cuándo me inscribo a Progresar Trabajo?

La convocatoria para Progresar Trabajo estará abierta desde abril hasta noviembre inclusive.

¿Puedo inscribirme en más de una línea de beca?

No, solo es posible inscribirse a una única línea de beca.

Tengo 17 años, ¿me puedo inscribir?

Según el reglamento, para inscribirte en Progresar Trabajo debés tener entre 18 y 24 años cumplidos al momento del cierre de la convocatoria.

¿Qué requisitos debo cumplir?

Para solicitar la beca Progresar tenés que ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con residencia legal de al menos dos años en el país y contar con DNI; tener entre dieciocho y veinticuatro años cumplidos al momento del cierre de la convocatoria; la suma de tus ingresos y los de tu grupo familiar no debe ser superior a tres (3) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM); realizar un curso de formación profesional o trayecto formativo dependientes del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET).

Consultá los requisitos completos y el Reglamento Progresar

¿Cuál es el monto de la beca Progresar Trabajo?

El monto de la beca varía dependiendo de la convocatoria y las condiciones del Programa. La Secretaría de Educación establece las fechas, montos y modalidades específicas de implementación para cada convocatoria.

Consultá los montos

¿Cómo es el proceso de evaluación de la postulación a Progresar Trabajo?

El proceso de evaluación consta de dos instancias:

Evaluación socioeconómica: se realiza a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), quien informa los ingresos del postulante y de su grupo familiar registrados en sus bases de datos.

Evaluación académica: se lleva a cabo según la información proporcionada por las instituciones educativas a través de la plataforma Progresar.

Una vez completadas ambas instancias, se analizará la información y se dará a conocer el resultado de tu postulación. Este estará disponible en la plataforma Progresar.

Completé el formulario y quiero modificarlo, ¿cómo lo hago?

Como el formulario de inscripción tiene carácter de declaración jurada, solo podrás modificar los datos mientras lo completás. Una vez enviado, ya no podrás hacer cambios. La falsedad de los datos vertidos tendrá como consecuencia la imposibilidad del otorgamiento de la beca.

¿Qué puedo hacer si mi solicitud de beca fue rechazada?

Podés presentar un reclamo dentro de los 15 días corridos posteriores a la fecha de publicación del rechazo en la plataforma habilitada para tal efecto. Debés seguir el procedimiento establecido en cada convocatoria para presentar tu reclamo y proporcionar la documentación necesaria para respaldar tu caso, si corresponde.

¿Qué debo hacer luego de completar mi inscripción?

Después de completar tu inscripción en Progresar Trabajo, debés asegurarte de mantener actualizada toda la documentación requerida y estar atento a cualquier comunicación o notificación sobre el estado de tu solicitud. Además, es importante cumplir con los requisitos y obligaciones establecidos en el reglamento.

¿Cuál es el requisito socioeconómico para solicitar una beca Progresar?

Para solicitar la beca Progresar, tus ingresos mensuales deben ser menores a tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles. Estos ingresos son la suma de: las remuneraciones brutas de los trabajadores en relación de dependencia registrados, las rentas de referencia de los trabajadores autónomos y monotributistas, los haberes de jubilación y pensión, el monto de la prestación por desempleo y las sumas brutas originadas en prestaciones contributivas o no contributivas de cualquier índole.

¿Qué se entiende por ingresos mensuales del grupo familiar?

Estos ingresos son la suma de: las remuneraciones brutas de los trabajadores en relación de dependencia registrados, con exclusión de las horas extras, la asignación familiar por maternidad o maternidad Down, el plus por zona desfavorable y el sueldo anual complementario; las rentas de referencia de los trabajadores autónomos y monotributistas; los haberes de jubilación y pensión, el monto de la prestación por desempleo y las sumas brutas originadas en prestaciones contributivas y/o no contributivas de cualquier índole.

¿Qué es el Salario Mínimo Vital y Móvil?

El Salario Mínimo Vital y Móvil es una cifra estipulada por el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil, dependiente de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano.

Consultá el Salario Mínimo Vital y Móvil

¿A qué se considera grupo familiar?

El grupo familiar está integrado por tu padre, madre o tutor, o por tu cónyuge (con o sin hijos).

¿Dónde puedo consultar el grupo familiar?

Podés consultar los datos de tu grupo familiar en Mi ANSES con tu clave de seguridad social.

Si necesitás actualizarlos, podés hacerlo (sin turno) en una delegación de ANSES presentando originales de:

-Tu partida de nacimiento.

-DNI y partidas de nacimiento de tus hijos.

-La libreta de matrimonio o el certificado de convivencia si estás casado o vivís en pareja.

¿Cuál es mi responsabilidad como solicitante de la beca?

Tenés la responsabilidad de cumplir con todas las condiciones y requisitos establecidos en el Reglamento Progresar. Esto incluye proporcionar información precisa y veraz en tu solicitud, mantener la regularidad académica, participar en actividades complementarias que el Programa determine y notificar cualquier cambio relevante en tu situación personal, familiar, académica o económica.

Además debés hacer el seguimiento y consulta acerca del resultado de tu inscripción a través de la plataforma Progresar. Si no sos adjudicado, podrás acceder a la misma plataforma, con tu usuario y contraseña, para identificar el motivo.

¿Cómo se abona el pago de mi beca?

El pago de la beca se realiza mensualmente y coincide con la duración del curso de formación o trayecto formativo en el que estés inscrito, según lo informado por tu institución educativa. La Secretaría de Educación liquidará la beca, y su pago estará a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). El pago se realiza de forma proporcional, con un ochenta por ciento (80 %) desde la primera cuota, y el veinte por ciento (20 %) retenido será abonado con la certificación de finalización del curso por parte de la institución educativa.

¿Por qué motivos pueden no otorgarme la beca?

Podés quedar excluido de la obtención de la beca si:

Finalizaste una carrera de grado, profesorado o tecnicatura,

Declaraste el cese de una beca por una causal imputable

Recibís otra beca educativa otorgada por la Secretaría de Educación

Estás inscripto en el Régimen de Impuesto a las Ganancias

No cumplís con las demás condiciones establecidas en el Reglamento Progresar

¿Por qué motivos puede cesar mi beca?

La beca puede cesar por:

Vencimiento del período por el cual fue otorgada

Fallecimiento del becario

Renuncia a la beca

Modificación de las causas que justificaron su otorgamiento

Recibir otra beca educativa similar otorgada por la Secretaría de Educación

Conclusión del curso o taller para el que te postulaste inicialmente

No registrar movimientos en la cuenta destinada al cobro de la beca durante cuatro meses consecutivos

Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el Reglamento Progresar, falsear u omitir información en los procesos de selección o una vez otorgada la beca

¿Cuál es la responsabilidad de mi institución?

La responsabilidad de tu institución incluye certificar los datos académicos de quienes aspiren a obtener la beca, poner a disposición del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) la oferta de cursos de formación profesional actualizada, informar sobre estos en tiempo y forma, y colaborar con las acciones de planificación y supervisión que permitan la implementación, evaluación y otorgamiento de las becas Progresar.