La muerte de una persona con gripe aviar en México dispara las alarmas aunque “no existe riesgo de contagio” entre humanos

La OMS reportó la primera muerte en el mundo de una persona con gripe aviar AH5N2. Se trata de un hombre de 59 años que falleció el pasado 24 de abril e México y se desconoce la fuente de exposición al virus, que ha sido reportado en aves de corral.

El paciente tenía múltiples condiciones médicas subyacentes y llevaba postrado en cama tres semanas por otros motivos antes de que mostrara síntomas. El origen de la infección es desconocido. La OMS valora el riesgo para la población general como bajo.

Por su parte, la Secretaría de Salud (SSa) del Gobierno mexicano informó que “no existe riesgo de contagio para la población con la detección del primer caso humano de influenza aviar de baja patogenicidad A (H5N2) en México, toda vez que no hay una fuente identificada de infección”.

“Este es el primer caso humano confirmado en un laboratorio de la infección del virus de influenza A(H5N2) reportado a nivel global, y la primera infección del virus A(H5) reportada en una persona en México”, advirtió la OMS.

Un paciente con otras patologías

Las autoridades mexicanas explicaron que el paciente, residente en el Estado de México, tenía “antecedentes de enfermedad renal crónica, diabetes tipo 2 e hipertensión arterial sistémica de larga evolución”.

El 24 de abril buscó atención médica e ingresó al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias 'Ismael Cosío Villegas' (INER), donde “falleció ese mismo día por complicaciones de su padecimiento”, detalla la nota oficial.

La muestra del paciente, que “resultó positiva a influenza tipo A de baja patogenicidad”. “Es importante destacar que, durante una investigación epidemiológica exhaustiva, todas las muestras de los contactos identificados han resultado negativas”, destaca el comunicado.

“El papel de este virus en el desenlace mortal no puede asumirse como directamente responsable sin una investigación más profunda. El rápido seguimiento de los profesionales sanitarios y de los familiares en contacto con el paciente infectado nos tranquiliza, ya que se trata de un caso aislado”, explica Ian Brown, jefe del grupo de Virología Aviar del Instituto Pirbright (Reino Unido) en declaraciones al Science Media Centre.

“En un momento en el que la atención de muchas personas se ha centrado en la gripe H5N1 en el ganado de Estados Unidos, este caso nos recuerda que hay muchos otros virus de la gripe que también pueden infectar a los seres humanos. Sin embargo, es importante subrayar que ha sido un incidente triste pero aislado y no hay indicios de que este virus de la gripe en particular se haya propagado entre los seres humanos”, señala también al SMC Ed Hutchinson, profesor titular del Centro de Investigación de Virus MRC-Universidad de Glasgow.

Controles en fauna silvestre

Las autoridades mexicanas llevaron a cabo recorridos y muestreos biológicos de aves silvestres en la zona de influencia aledaña al domicilio del caso positivo de A(H5N2) y se estableció un seguimiento permanente para la detección de otros casos similares en animales.

Salud de México remarcó que “la OMS considera que el riesgo de salud pública de este virus para la población en general es bajo”, por lo cual el consumo de carne de pollo o huevo bien cocidos no representa peligro para la salud del ser humano.

“Aún no se sabe exactamente cómo se infectó la persona, pero aunque no había constancia de contacto con aves de corral, lo más probable es que se tratara de una infección derrame, en la que un virus adaptado a una especie de huésped consigue infectar a un miembro de otra (en este caso un humano), pero no es capaz de seguir transmitiéndose”, explica Hutchinson. El hecho de que el paciente tuviera múltiples problemas de salud subyacentes y hubiera estado muy mal durante algún tiempo antes de mostrar signos de infección puede ser clave.

“Aún no está claro si el virus tuvo que sufrir algún cambio particular para replicarse en esta persona (algo que sin duda sería necesario si quisiera propagarse más en humanos). Esto se aclarará si se pueden secuenciar los genes del virus y compararlos con los de otros virus similares”, dice Hutchinson.