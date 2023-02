Reclamo frente a la Gobernación santafecina por más seguridad: los manifestantes prometieron encadenarse

Familiares y víctimas de la inseguridad y la violencia en la ciudad de Rosario realizaron ayer lunes una nueva manifestación para volver sobre sus reclamos, con velas y un acampe frente a la gobernación provincial, donde avisaron que se encadenarán si no obtienen respuestas.

Violencia narco en Santa Fe: Rosatti llamó a Aníbal Fernández y le pidió protección para los jueces y fiscales

Más

Bajo la consigna “Iluminamos Rosario”, la movilización inició a las 20 y muchas personas prometían instalarse en la plaza San Martín e incluso en las puertas del edificio oficial para tener la atención de “todo el arco político”, al que responsabilizan de la situación crítica.

Ana María, madre de Sebastián “Oso” Cejas, el joven asesinado en un robo frente al hospital Español, fue una de las personas que encabezó la protesta y se quejó ante la emisora local Canal Tres: “Nadie hace nada, nos tienen de aquí para allá con promesas y nadie cumple, estamos cansados”.

“Yo no puedo pasar por el hospital Español. Donde cayeron nuestros hijos no pasamos más”, dijo Ana María. Y añadió: “La gente tiene miedo, salís y no sabés si viene alguien que se le ocurrió tirar un tiro y matar como si nada”. Confesó “un voto de confianza al ministro Brilloni”, recién asumido en Seguridad de la provincia y a quien conocen de cuando era secretario.

De todos modos, otros manifestantes expresaron que “se tienen que ir todos porque no están preparados” y que quieren “una ciudad de paz”, pero los “están matando en las calles”. Por eso, exigieron “al arco entero de la política” que se comprometa con el reclamo y lanzaron una convocatoria para que dirigentes acudan al acampe este martes a las 20, con la advertencia de que, de lo contrario, se encadenarán en Gobernación.

“No se tolera más la situación y las reuniones con promesas”, sentenciaron desde la manifestación en el centro de la ciudad, que fue organizada tras una nueva seguidilla de atentados y homicidios en Rosario, que desembocaron en cambios en la cúpula del Ministerio de Seguridad de la provincia el miércoles pasado.

Micaela, la mamá de Candelaria, la nena que murió en Navidad después de que una bala perdida impactara en su cabeza en Iriondo al 3900, dijo que “todavía no hay respuestas” y pidió “que los fiscales se muevan”. Además, apuntó contra el gobierno provincial, sostuvo que “hacen oídos sordos” y sentenció que “ya no se puede vivir mas así”.

“La marcha es para manifestarnos por todos los proyectos que presentamos y no obtuvimos respuesta, por las leyes que sabemos que se otorgaron y no las están poniendo en funcionamiento”, apuntó Micaela.

Otra concentración

En memoria de Lorenzo “Jimi” Altamirano y en contra de la impunidad de la que aún gozan sus asesinos, amigos y familiares del músico anunciaron una movilización para hoy martes 14 de febrero en la Plaza San Martín a las 17 horas. La convocatoria es abierta. “Exigimos justicia por Jimi Altamirano, asesinado por narcotraficantes y barrabravas. Cualquiera podría haber sido Jimi”, es uno de los lemas de los autoconvocados.

LC con información de elciudadanoweb.com