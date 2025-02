El relato de la mamá de Kim: “Me destrozaron a mi bebé, no me puedo olvidar las imágenes”

Florencia, mamá de Kim Gómez, la niña de 7 años que murió en La Plata en medio del intento de robo de su auto, habló por primera vez del hecho. Destrozada, todo el tiempo entre lágrimas, pidió que los delincuentes que asesinaron a la menor paguen por lo que hicieron.

“Que se haga justicia, Kim no fue la primera pero quiero que sea la última. Me la destrozaron a mi bebé. No puedo olvidarme de sus imágenes”, dijo entre lágrimas junto a Marcos Gómez, el papá de la niña y su expareja. Y agregó: “No nos dejen solos, queremos que nos ayuden en todo lo que puedan”. En diálogo con la prensa, aseguró que está conforme con la Justicia, ya que la jueza y la fiscal se portaron “de diez”.

Dijo también que tuvo la posibilidad de estar cara a cara con uno de los asesinos de su hija, a quien no pudo decirle nada. Luego, Marcos confirmó que se trata del mayor de los delincuentes (17), identificado como T. G.

Florencia, por su parte, le pidió a los políticos: “Por favor, hagan algo, muévanse, no dejen todo así como está y todos los padres que cuiden a sus hijos”. “¡Tienen que hacer Justicia por Kim y por todos los nenes que pasaron por algo similar! Que paguen”, completó.

Marcos brindó más detalles sobre el encuentro con T.G: “Lo pude ver a la cara. Me quiero guardar para mí las cosas que sentí porque tuve muchas sensaciones feas, malas, inclusive, algunas hasta buenas. Es raro, es difícil. No le deseo a nadie pasar por esto. Le pude decir algunas cosas al chico y la verdad que me siento bien”. En tanto, señaló que ahora intentará conocer al segundo delincuente, de 14 años, porque también quiere mirarlo a la cara.

“Vamos a hacer justicia, estoy seguro, pero no me voy a quedar ahí solo. Los chicos estos se van a tener que hacer responsables”, agregó.

Durante la noche del martes, dos delincuentes menores de edad robaron un Fiat Palio rojo. Kim, una niña de 7 años, estaba en el interior del auto. El hecho ocurrió en la puerta del mayorista El Nene, en la intersección de 72 y 24, ubicado en el barrio Altos de San Lorenzo, en La Plata. Una vez producido el robo, los ladrones intentaron tirar del auto a la menor identificada como Kim Gómez, quien murió a causa de las heridas porque quedó enganchada y la arrastraron por muchas cuadras.

La niña murió por un shock hipovolémico debido a una serie de traumatismos. El cadáver presentó fracturas múltiples y una serie de lesiones producidas por el arrastre.

NB