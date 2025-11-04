“Sacame de acá”: el desesperado pedido de un joven argentino enviado a la guerra en Ucrania

El drama se instaló en Tierra del Fuego. Juan Bettiga, un vecino de Ushuaia, atraviesa una pesadilla: su hijo Dante, de 23 años, fue enviado al frente de batalla en el conflicto entre Rusia y Ucrania, pese a haber viajado a ese país con la única intención de estudiar idiomas.

“Recurrimos a todos aquellos que puedan colaborar con este pedido de un padre desesperado para que pueda recuperar a su hijo de esta horrible situación”, expresó Bettiga en una nota dirigida a las autoridades rusas.

El hombre, que padece cáncer de hígado, presentó una solicitud formal al ministro de Defensa de Rusia, Andréi Beloúsov, pidiendo el “regreso humanitario” de su hijo. En el escrito, suplica que “ordene la inmediata dispensa de las obligaciones militares que actualmente cumple Dante en defensa de la Federación Rusa”.

“Estoy en la línea de fuego, sacame de acá”

Dante Bettiga viajó a Rusia en febrero de 2024 para perfeccionar el idioma y continuar sus estudios de Relaciones Internacionales. Pero su vida cambió de forma drástica cuando, al intentar renovar su visa, fue víctima de un engaño que lo dejó atrapado en medio de la guerra.

Según relató su padre, dos conocidos brasileños le ofrecieron un puesto en el Ejército ruso con la promesa de realizar tareas administrativas a cambio de residencia legal. Sin embargo, el joven fue trasladado de Ekaterimburgo a Moscú, donde recibió entrenamiento militar y fue luego enviado directamente a la región de Donetsk, uno de los frentes más activos del conflicto.

“Estoy en la línea de fuego. Sacame de acá, me quiero volver a Argentina como sea”, fue el mensaje que Dante le envió a su padre el lunes pasado, después de una semana sin contacto. “Me llegó su mensaje, pero no sé dónde está. Avanzaron todos los frentes y nadie me dice nada”, contó Juan, con la voz quebrada.

Sin vías diplomáticas ni respuestas oficiales

La situación se agrava por la falta de relaciones diplomáticas directas entre Argentina y Rusia, lo que complica cualquier intento de gestión. “Todos los trámites son prácticamente imposibles de realizar”, lamentó Bettiga, que impulsa una cruzada personal para salvar a su hijo.

Desde Ushuaia, el hombre sigue enviando pedidos a organismos internacionales, medios y autoridades nacionales con la esperanza de que alguien escuche su reclamo: “Solo quiero que mi hijo vuelva con vida”.

Con información de Noticias Argentinas y TN.com.ar

JIB