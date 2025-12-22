¿Mesa adentro o afuera? Así estará el clima en el país para esta Nochebuena
La organización de la Nochebuena entra en su fase decisiva con la mirada puesta en el cielo. El pronóstico para este 2025 anticipa condiciones variadas que obligarán a muchas familias a preparar un “plan B” ante la amenaza de vientos y tormentas aisladas.
El norte argentino y la Patagonia son las regiones con mayores complicaciones para cenar al aire libre, aunque por motivos opuestos: lluvias persistentes en un caso y vientos extremos en el otro.
El mapa meteorológico para la Nochebuena
De acuerdo al análisis meteorológico, así se perfila el brindis en las distintas regiones:
- Región Pampeana y AMBA: se espera una tarde calurosa (28-34 °C) con rotación de vientos e intensas ráfagas de hasta 60 km/h. No se descartan chaparrones hacia la noche en Buenos Aires y Córdoba.
- Patagonia: en el extremo sur, las temperaturas bajarán de los 10 °C con ráfagas superiores a los 80 km/h, descartando la mesa afuera. El norte patagónico estará más templado (22-25 °C), pero con viento molesto.
- Cuyo: se prevé calor intenso por la tarde (30-35 °C) y tormentas aisladas cerca de la cordillera. La noche estará más agradable, entre 20 y 25 °C.
- Norte (NOA y NEA): el ambiente será húmedo y muy inestable, con lluvias y chaparrones intermitentes que hacen recomendable la cena bajo techo.
Qué pasará con el clima el 25 de diciembre
Para el día de Navidad, el calor seguirá dominando el centro y oeste del país con máximas cercanas a los 35 °C.
El norte argentino mantendrá la nubosidad y las precipitaciones, mientras que la costa atlántica disfrutará de temperaturas moderadas de hasta 25 °C gracias a la brisa marina.
