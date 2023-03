Sigue sin tratamiento la ley que busca equilibrar el tiempo que hombres y mujeres dedican a tareas de cuidado

El 1 de mayo del año pasado, el presidente Alberto Fernández presentó en el Día del Trabajador el proyecto de ley “Cuidar en Igualdad”, una iniciativa que apuntaba a ampliar las licencias por maternidad, paternidad y adopción y al mismo tiempo establecer un sistema integral de cuidados evitar que estas tareas recayeran siempre sobre las mujeres. El proyecto nunca fue tratado. Por eso, desde UNICEF junto con el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), lanzaron una campaña para pedir su tratamiento en el Congreso.

Licencia por paternidad: piden que se apruebe la ley que otorga 90 días para los padres y también para adoptantes

“Existe una deuda, necesitamos que se resuelva”, reclamaron desde ELA y UNICEF. En noviembre del año pasado se realizó el primer foro entre el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación y las comisiones de la Cámara de Diputados que lo tratarán, pero aún no hay confirmación sobre su debate en el recinto.

Además de la creación del Sistema Integral de Cuidados de Argentina con perspectiva de género (SINCA), el proyecto elaborado en conjunto entre los ministerios de Género y Trabajo, modifica el régimen de licencias. Amplía la cobertura para personas gestantes y no gestantes y para eso extiende la licencia por maternidad de 90 a 126 días y por paternidad de 2 a 90. Además, crea una licencia por adopción y una asignación por maternidad a monotributistas. Para el caso de los padres, propone aumentar de manera progresiva: de los dos días corridos a partir del nacimiento que rigen actualmente a 15 días, en el primer año de vigencia de la ley.

“Buscamos señalar la urgencia que tiene este tema en términos de desigualdad social”, le dijo Delfina Schenone Sienra, responsable del Área de Políticas de ELA, a elDiarioAR. En coincidencia con el inicio del año legislativo, las dos organizaciones harán una activación con legisladoras y legisladores para pedir el tratamiento urgente de la creación de un sistema integral de cuidados. “No podemos pensar en un desarrollo verdaderamente inclusivo si no atendemos la crisis de cuidado que existe en la Argentina. Tenemos la oportunidad histórica de avanzar con un debate abierto, participativo y plural para resolver un nudo central de la desigualdad social. Y como creemos que las mejores decisiones se toman de manera informada, hemos enviado un material con evidencia que describe las 9 razones que explican por qué es clave para el desarrollo del país, para la autonomía de las mujeres y para el ejercicio de derechos de niñas, niños y adolescentes”, agregó Sienra.

Este diario hizo consultas en las comisiones Género, presidida por la diputada del Frente de Todos Mónica Macha, y en la de Legislación del Trabajo y de Previsión y Seguridad Social, a cargo de Vanesa Siley, y aún no hay una fecha establecida para el tratamiento de esta ley. Desde ambos sectores indicaron que debido al contexto político no pueden precisar una fecha. Se espera que para fines de marzo se retomen los foros. El año pasado se firmó el Compromiso de Buenos Aires en la Conferencia Regional de la Mujer de CEPAL en la que la ministra Ayelén Mazzina se comprometió a impulsar la agenda de cuidados. Según la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género, si se suma el tiempo de trabajo remunerado y no remunerado las mujeres trabajan semanalmente 7 horas más que los varones.

La oficial de Política Social de UNICEF Argentina, Carolina Aulicino, explicó el impacto que esto tiene en la vida de las mujeres. “Es muy importante poder contar con un Sistema Integral de Cuidados. Hoy, las tareas de cuidado están distribuidas de forma muy inequitativa y recaen principalmente sobre las familias y, dentro de ellas, sobre las mujeres. Esto tiene consecuencias negativas sobre su permanencia en el mercado laboral y sus ingresos y, por ende, sobre las condiciones de vida de los hogares con niñas y niños”, le dijo a elDiarioAr.

Según la última encuesta del organismo, solo el 19% de los niños y niñas de 0 a 3 años acceden a servicios de educación y cuidado en la primera infancia. “Solo 1 de cada 2 padres y madres tienen acceso a licencias de maternidad o paternidad y, específicamente las de paternidad, son de las más bajas de la región: solo 2 días corridos en el empleo privado”, agregó Aulicino.

“Buscamos señalar la urgencia que tiene este tema en términos de desigualdad social pero también ponernos a disposición del Congreso para aportar mayor evidencia y argumentos”, explicó Sienra. La Encuesta Anual de Hogares Urbanos muestra la brecha en el tiempo social promedio dedicado al trabajo de cuidado no remunerado: las mujeres ocupan 5,7 horas por día mientras que los varones dedican en promedio solo 2 horas diarias.

Además de modificar el régimen por maternidad, paternidad y adopción, el proyecto establece, por ejemplo, cambios en la licencia especial para cuidado por enfermedad de persona a cargo, conviviente o cónyuge, que actualmente es de 2 días, a un máximo de 20 días por año. En Argentina, el 10% de las personas mayores de 60 años tienen dependencia básica por lo que no pueden alimentarse, bañarse o vestirse por sus propios medios. Según datos del INDEC, en el 77% de los casos el cuidado recae sobre las familias y, en particular, sobre

las mujeres. Una desigualdad que se profundiza en distintas regiones del país: 4 de cada 10 departamentos del país no tienen ninguna residencia para personas mayores.

