Qué son las Becas Progresar y cómo se tramitan: todo lo que hay saber para acceder al beneficio

Progresar es un “programa integral de Becas Educativas que acompaña al alumno en todos los niveles de formación durante su trayectoria académica, a través de un incentivo económico y un importante estímulo personal, que le permitirá poder avanzar en sus estudios hasta completarlos”, de acuerdo a la información del Ministerio de Educación.

Becas Progresar: 8 de cada 10 estudiantes son la primera generación de su familia con título secundario

A partir de 2018, se ampliaron las opciones de becas para estudiantes universitarios, terciarios, de formación profesional y para quienes desean terminar el primario y el secundario. Además, se incrementaron los montos percibidos, de modo que constituyan “un verdadero recurso para avanzar en sus estudios”.

“Creemos que la educación es el mejor camino para igualar oportunidades. Que cada argentino pueda sumarse al mundo del trabajo y elegir su proyecto de vida. Por eso mejoramos Becas Progresar y lo potenciamos con más y mayores beneficios”, aseguran desde la cartera educativa en su página web.

¿Cuál es su objetivo?

El objetivo del programa es fortalecer el ingreso, la permanencia y el egreso de los estudiantes, unificando todas las becas educativas del gobierno nacional.

“Queremos acompañar a los jóvenes para que terminen sus estudios primarios y secundarios, continúen en la educación superior o se formen profesionalmente para ayudarlos en su desarrollo personal, incluyendo laboralmente a todos aquellos que hasta hoy no podían hacerlo. También buscamos promover la opción de becas específicas para las carreras prioritarias y estratégicas que cada comunidad necesita, para impulsar el desarrollo de áreas prioritarias que ayuden al desarrollo del país”, desarrollan desde Educación para explicar la existencia del programa.

Todo lo que hay que saber para los diferentes tipos de Becas Progresar

Educación Obligatoria

Tutorial de inscripción - Nivel Obligatorio

¿Cuándo y cómo inscribirse a Progresar Educación Obligatoria?

Podés ver las fechas de inscripción de cada año, ingresando a la página oficial con tu usuario y contraseña.

¿Ya ingresaste? Entonces seguí los siguientes pasos:

En “1. Datos personales”, completá tu información y hacé click en “actualizar datos”. A continuación hacé click en “2. Encuesta”, presioná el logo “Encuesta”, completá tu información y hacé click en “Finalizá la encuesta”. Por último, en “3. Datos Académicos”, Elegí tu línea de BECA correspondiente, completá el Formulario y hacé click en “finalizá la inscripción”.

¡Y listo! Tu solicitud quedará registrada finalizados estos 3 pasos.

ATENCIÓN: Recomendamos prestar atención al completar el formulario de inscripción. La información proporcionada en el mismo tiene carácter de declaración jurada y la falsedad de los datos vertidos tendrá como consecuencia la imposibilidad de inscribirse a la beca.

Requisitos

Ser argentina/o nativa/o, por opción, o residente con una residencia legal en el país no inferior a dos (2) años previos a la solicitud.

Tener entre dieciséis (16) y veinticuatro (24) años de edad al momento del cierre de la convocatoria a la beca.

Para el caso de grupos en condición de vulnerabilidad multidimensional, esta edad se extiende:

Hasta treinta y cinco (35) años cumplidos a la fecha del cierre de la convocatoria para personas con hijos/as de hasta 18 años de edad que se encuentren a cargo de un hogar monoparental

Quedan exceptuados/as del límite de edad las personas trans, integrantes de comunidades indígenas, personas con discapacidad, personas refugiadas y personas afrodescendientes/afroargentinas.

Ser alumno/a regular de una institución educativa.

La suma de los ingresos de la/el joven y los de su grupo familiar no debe ser superior a tres (3) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), a excepción de los y las jóvenes solicitantes que sean titulares de una pensión no contributiva por invalidez otorgada en el marco del artículo 9° de la Ley N° 13.478.

¿A quiénes se consideran grupos en condición de vulnerabilidad multidimensional priorizados?

Se entiende como grupo en condición de vulnerabilidad multidimensional priorizado, a aquellos grupos que históricamente han sufrido exclusiones y/o violencias (simbólicas, materiales o de otro tipo), independientemente de las condiciones socioeconómicas.

En la convocatoria se trata de:

Las personas con hijos/as de hasta 18 años de edad que se encuentren a cargo de un hogar monoparental, a quienes se le extiende el requisito de edad hasta treinta y cinco (35) años.

Los/as integrantes de las comunidades indígenas y/o pertenecientes a pueblos originarios, quienes quedan exceptuados/as del requisito de la edad en el límite superior en la línea de “fomento de la educación superior”.

Las personas trans, quienes quedan exceptuados/as del requisito de la edad en el límite superior.

Las personas refugiadas, quienes quedan exceptuados/as del requisito de la edad en el límite superior.

Las personas afrodescendientes/afroargentinas quedan exceptuados/as del requisito de la edad en el límite superior.

¿Hay algún requisito particular para personas con discapacidad?

Las personas con discapacidad quedan exceptuadas del límite de edad. Mayores de 24 años deben adjuntar en el formulario de inscripción el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

¿Hay algún requisito particular para personas pertenecientes a comunidades indígenas y/o pueblos originarios?

En el caso de pueblos indígenas, quedan exceptuadas/os del límite de edad. Mayores de 24 años deben adjuntar Nota Aval, firmada por una autoridad indígena que manifieste que el postulante pertenece a un pueblo originario. Se adjuntará la Nota Aval en la plataforma al momento de la inscripción: cuando se trate de un/a postulante perteneciente a una comunidad con personería jurídica (o en trámite) nacional o provincial, se deberá adjuntar la Nota Aval firmada por la máxima autoridad de la comunidad indígena de pertenencia; cuando esto no resulte posible, puesto que la/el alumna/o vive lejos de su comunidad de origen o aun cuando no forme parte de una comunidad indígena, se auto-reconoce como miembros de un pueblo originario, deberá presentar la Nota Aval firmada por un representante del Consejo de Participación Indígena (CPI) o del Consejo Educativo Autónomo de Pueblos Indígenas (CEAPI).

¿Hay algún requisito particular para personas refugiadas?

Las personas refugiadas, quedan exceptuadas del límite de edad. Mayores de 24 años deberán adjuntar en el formulario de inscripción el certificado emitido por la CONARE.

¿Cuál es el monto de la beca para Nivel Obligatorio?

Para conocer los montos podés ingresar a este link

Recibirás mensualmente el 80% del monto asignado. Si al terminar el ciclo lectivo cumpliste con los requisitos académicos correspondientes, se te entregará el otro 20% de manera retroactiva.

¿Cómo es el proceso de evaluación de mi postulación a Progresar?

La evaluación de los requisitos exigidos por el PROGRAMA estará conformada por dos (2) etapas simultáneas: la evaluación socioeconómica y la evaluación académica.

La evaluación socioeconómica se realizará a través de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) en función de tus ingresos y los de tu grupo familiar, registrados en las bases de datos de dicho organismo al momento de la inscripción.

La evaluación académica se realizará en base a la información que la institución educativa a la que asistís nos brinde sobre tu condición de alumno regular.

El año pasado recibí la beca Progresar, ¿este año debo inscribirme?

¡Si! Tenés tiempo desde el 1 de marzo al 31 de marzo.

Te recomendamos que prestes atención a la hora de completar el formulario de inscripción. La información proporcionada en el formulario tiene carácter de declaración jurada y la falsedad de los datos vertidos en la misma tendrá como consecuencia la imposibilidad de inscribirse a la beca.

¿Me puedo inscribir este año si mi institución no se encuentra?

En caso de que no se encuentre tu escuela, te recomendamos que le comentes al referente de tu establecimiento para que realice los trámites correspondientes para la próxima convocatoria

Tengo 15 años, ¿me puedo inscribir?

Para el caso de los/as ingresantes se debe tener dieciséis (16) años cumplidos al momento del cierre de la convocatoria correspondiente.

El año pasado me inscribí a Progresar, pero no fui adjudicada/o. ¿Me puedo inscribir este año?

¡Si, podés inscribirte! Hacelo ingresando a nuestra página oficial con tu USUARIO Y CONTRASEÑA.

Completé el formulario y quiero modificarlo. ¿Cómo lo hago?

Una vez finalizado el formulario de inscripción no podrá modificarse. La información proporcionada tiene carácter de declaración jurada.

Te recordamos que en el proceso de evaluación ANSES nos informará tus ingresos y los de tu grupo familiar y la institución educativa nos brindará tu situación académica. Una vez que ambos datos se encuentren disponibles podremos analizar la información y dar a conocer el resultado de tu postulación a progresar. El mismo estará disponible ingresando a la plataforma con tu usuario y contraseña.

En el caso que tu postulación resulte rechazada por motivos académicos, podrás efectuar el proceso de reclamo en la plataforma oficial de progresar

¿Qué debo hacer luego de completar mi inscripción?

Una vez finalizada la inscripción, tu solicitud se encontrará en evaluación, debiendo aguardar a que se cumplan los procesos administrativos correspondientes.

Podrás visualizar tu resultado en la plataforma oficial del PROGRAMA, siendo responsabilidad del/la postulante consultar periódicamente la misma.

¿Cómo se calculan los 3 salarios mínimos vitales y móviles?

Tus ingresos mensuales más los de tu grupo familiar deben ser menores a TRES (3) salarios mínimos vitales móviles. Los ingresos son la suma de:

Las remuneraciones brutas de los/as trabajadores/as en relación de dependencia registrados

Las rentas de referencia de los trabajadores/as autónomos/as y monotributistas.

Los haberes de jubilación y pensión, al monto de la prestación por desempleo y las sumas brutas originadas en Prestaciones Contributivas o No contributivas, de cualquier índole.

La situación de las y los jóvenes será evaluada individualmente en los siguientes casos:

1- Cuando la o el joven no cuente con grupo familiar.

2- Cuando la o el joven tenga hijos o hijas a su cargo y sea soltera o soltero, se encuentre separada o separado, o sea divorciada o divorciado.

3- Cuando la o el joven y/o algún integrante de su grupo familiar desarrolle tareas dentro del marco del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares (Ley N° 26.844).

4- Cuando la o el solicitante se postule para cursos de formación profesional.

¿A qué se considera grupo familiar?

El grupo familiar de la o el postulante está integrado por ella/él y su padre, madre, tutor; o por su conviviente y/o hija/o.

¿Dónde puedo consultar el grupo familiar?

Podés consultar los datos de tu grupo familiar en Mi ANSES con tu clave de seguridad social. Ingresando a la página web de ANSES

Si precisás actualizarlos, podés hacerlo en una delegación ANSES (no precisas turno) presentando originales de:

Tu partida de Nacimiento

DNI y partidas de nacimiento de tus hijos/as.

La libreta de matrimonio o el certificado de convivencia si estás casado/a o vivís en pareja.

¿Cuál es mi responsabilidad como solicitante de la beca?

Los/as aspirantes a una beca Progresar serán responsables de hacer el seguimiento y consultas acerca del resultado de la inscripción y posterior evaluación en la página oficial de Progresar. El/la postulante que no fuera adjudicado/a podrá acceder a la misma plataforma con su clave para identificar la causal de denegación de la misma.

Completé con información incorrecta el formulario de inscripción ¿Qué hago?

Una vez finalizado el formulario de inscripción no podrá modificarse. Esto se debe a que la información proporcionada tiene carácter de declaración jurada.

Te recordamos que en el proceso de evaluación ANSES nos informará tus ingresos y los de tu grupo familiar y la institución educativa nos brindará tu situación académica.

Una vez que ambos datos se encuentren disponibles podremos analizar la información y dar a conocer el resultado de tu postulación a Progresar. El mismo estará disponible ingresando a la plataforma con tu usuario y contraseña.

¿Podré reclamar en caso que no me adjudiquen la beca?

Los/as alumnos/as que se hayan inscripto a progresar y su postulación resulte rechazada por motivos académicos podrán efectuar el reclamo en el caso que corresponda en la plataforma oficial de Progresar.

El reclamo deberá efectuarse dentro de los veinte (20) días hábiles administrativos posteriores a la fecha de publicación del rechazo en la plataforma habilitada al efecto.

¿Cómo se abona el pago de mi beca?

El pago de la beca estará a cargo de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) por cuenta y orden del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, y se realizará en pagos de hasta doce (12) cuotas mensuales desde el momento de la adjudicación de la beca para los/as inscriptos en la primera convocatoria y en hasta seis (6) cuotas mensuales para aquellos/as inscriptos en la segunda convocatoria.

ANSES podrá asignar para la puesta de pago una caja de ahorro en el banco más cercano al domicilio declarado en dicho organismo o bien, el cobro a través de Correo Argentino.

Cualquier modificación de la boca de pago asignada deberá ser realizada en la UDAI más cercana, o bien comunicándose al *130.

¿Cuáles son las causas por las cuales puedo quedar excluido/a de la obtención de la beca?

Queda excluido/a de la posibilidad de obtención de una beca “Progresar” el/la postulante que se encontrare incurso en alguna de las siguientes situaciones:

A. Si hubiera finalizado el nivel obligatorio.

B. Se encontrara suspendido o se hubiera declarado el cese de una beca del PROGRAMA por causal que le fuera imputable.

C. Recibiera u obtuviera otra beca de estudios por parte del Ministerio de Educación de la Nación.

D. Se encontrara el/la aspirante a obtener la beca o cualquier miembro de su grupo familiar inscripto en el Régimen de Impuesto a las Ganancias.

E. No cumpliera con las demás condiciones establecidas en el Reglamento.

¿Cuáles son los motivos por los cuales se puede suspender mi beca?

A. Si el titular de beca pierde la condición de regularidad, informado por autoridades educativas institucionales.

B. Si se hubiera detectado en la segunda certificación que el/la estudiante no asiste a su establecimiento educativo, se procederá a una suspensión condicionada de la beca, hasta que se reincorpore y la institución lo/la certifique como alumno/a regular en la plataforma del programa y de acuerdo con el calendario previsto.

C. Si existieran otra causales de urgencia informadas por las autoridades educativas distritales con la intervención de los equipos técnico-profesionales.

D. Si habiendo sido adjudicado/a con la beca durante el año de la convocatoria, no hubiera concurrido a su cobro por un período de CUATRO (4) meses consecutivos.

¿Cuáles son los motivos por los cuales puede cesar mi beca?

La beca oportunamente otorgada cesa en los siguientes casos:

A- Por el vencimiento de la beca otorgada.

B- Por muerte del becario/a.

C- Por renuncia del becario/a.

D- Por modificación de alguna de las causas que justificaron su otorgamiento.

E- Por pérdida de la condición de alumno/a regular.

F- Recibiera u obtuviera otra beca educativa similar otorgada por el Ministerio de Educación de la Nación.

G- Si habiendo sido adjudicado/a con la beca durante el año de la convocatoria, no hubiera concurrido a su cobro por un período de dos (2) meses consecutivos.

H- Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el presente reglamento.

I- Por falsear u omitir información en los procesos de selección o una vez otorgada la beca.

¿Cuál es la responsabilidad de mi institución?

Aquellas instituciones que se encuentren dentro del PROGRAMA deberán certificar los datos académicos de los alumnos/as aspirantes a obtener la beca educativa, conforme el procedimiento establecido por el órgano de aplicación.

Tutorial de Certificación - Nivel Obligatorio

Educación Superior

Tutorial de inscripción - Nivel Superior

¿Cuándo y cómo inscribirse a Progresar?

Podés inscribirte completamente online. Para ver las fechas de inscripción de cada año, ingresá a la página oficial con tu usuario y contraseña. o desde la App de Progresar completando tu USUARIO Y CONTRASEÑA o si es la primera vez que ingresas, creando un usuario nuevo.

Para completar la solicitud de inscripción ¡Seguí los pasos!

En “1. DATOS PERSONALES” completá tu información y hacé click en “ACTUALIZAR DATOS”. Luego, hace click en “2. ENCUESTA”, presioná el logo “Encuesta”, completá tu información y hacé click en “finalizá la encuesta”. Por último, en “3. DATOS ACADÉMICOS”, elegí tu línea de BECA correspondiente, completá el formulario y “finalizá la inscripción”.

Se registrará tu solicitud una vez finalizados estos 3 pasos.

Te recomendamos que prestes atención a la hora de completar el formulario de inscripción. La información proporcionada en el formulario de inscripción tiene carácter de declaración jurada y la falsedad de los datos vertidos en la misma tendrá como consecuencia la imposibilidad de inscribirse a la beca.

¿Qué requisitos debo cumplir?

Los requisitos que debes cumplir son los siguientes:

Ser argentina/o nativa/o; naturalizada/o o extranjera/o, con residencia legal de cinco (5) años en el país y contar con DNI.

Ser alumna/o regular de una institución educativa.

Tener entre diecisiete (17) y veinticuatro (24) años de edad cumplidos.

Estudiantes avanzadas/os en la carrera, hasta treinta (30) años cumplidos.

Estudiantes de enfermería sin límite de edad.

Se extiende hasta 35 años de edad a las personas con hijas/os a cargo menores de 18 años pertenecientes a hogares monoparentales.

Quedan exceptuadas/os del límite de edad las personas trans, pertenecientes a pueblos indígenas, con discapacidad, refugiadas y personas afrodescendientes/afroargentinas.

Los ingresos de la/el joven y los de su grupo familiar no deberán ser superiores a tres (3) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), a excepción de que los y las jóvenes solicitantes sean titulares de una pensión no contributiva por invalidez otorgada en el marco del artículo 9° de la Ley N° 13.478.

¿A quiénes se consideran grupos en condición de vulnerabilidad multidimensional priorizados?

Se entiende como grupo en condición de vulnerabilidad multidimensional priorizado, a aquellos grupos que históricamente han sufrido exclusiones y/o violencias (simbólicas, materiales o de otro tipo), independientemente de las socioeconómicas.

En la convocatoria se trata de:

Las personas con hijas/os de hasta 18 años de edad que se encuentren a cargo de un hogar monoparental, a quienes se le extiende el requisito de edad hasta treinta y cinco (35) años.

Las/os integrantes de las comunidades indígenas y/o pertenecientes a pueblos originarios, quienes quedan exceptuadas/os del requisito de la edad en el límite superior en la línea de “fomento de la educación superior”.

Las personas trans, quienes quedan exceptuadas/os del requisito de la edad en el límite superior.

Las personas refugiadas, quienes quedan exceptuados/as del requisito de la edad en el límite superior.

Las personas afrodescendientes/afroargentinas, quienes quedan exceptuadas/os del requisito de la edad en el límite superior.

¿Hay algún requisito particular para personas con discapacidad?

Las personas con discapacidad quedan exceptuadas del límite de edad. Mayores de 24 años deben adjuntar en el formulario de inscripción el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

¿Hay algún requisito particular para personas pertenecientes a comunidades indígenas y/o pueblos originarios?

En el caso de pueblos indígenas, quedan exceptuados del límite de edad. Mayores de 24 años deben adjuntar Nota Aval, firmada por una autoridad indígena que manifieste que el postulante pertenece a un pueblo originario. Se adjuntará la Nota Aval en la plataforma al momento de la inscripción: cuando se trate de un/a postulante perteneciente a una comunidad con personería jurídica (o en trámite) nacional o provincial, se deberá adjuntar la Nota Aval firmada por la máxima autoridad de la comunidad indígena de pertenencia; cuando esto no resulte posible, puesto que la/el alumna/o vive lejos de su comunidad de origen o aun cuando no forme parte de una comunidad indígena, se auto-reconoce como miembros de un pueblo originario, deberá presentar la Nota Aval firmada por un representante del Consejo de Participación Indígena (CPI) o del Consejo Educativo Autónomo de Pueblos Indígenas (CEAPI).

¿Hay algún requisito particular para personas refugiadas?

Las personas refugiadas quedan exceptuadas del límite de edad. Mayores de 24 años deben adjuntar en el formulario de inscripción el certificado emitido por la CONARE.

¿Cuáles son los requisitos académicos?

Las y los estudiantes ingresantes y avanzados deberán acreditar, a través de las instituciones, su condición de alumna/o regular y/o haber aprobado al menos dos (2) materias previo a la convocatoria.

¿Cuál es el monto de la beca para Nivel Superior?

Para conocerlos ingresa a este link

Los/as becarios/as que están ingresando por primera vez a la carrera, recibirán mensualmente el 80% del monto asignado, mientras que el otro 20% al inicio del año siguiente, si al terminar el ciclo lectivo actual cumple con los requisitos de aprobación de la cursada correspondiente.

Los/as becarios/as avanzados/as hayan o no sido becarios/as con anterioridad, se les abonará el cien por ciento (100%) del monto de la misma desde la primera cuota.

¿A quiénes se consideran ingresantes?

Se consideran ingresantes a aquellos/as estudiantes que no reportan actividad académica superior, con anterioridad a su postulación.

¿A quiénes se consideran avanzados/as?

Se considera estudiantes avanzados/as a aquellos/as estudiantes que se postulan para la obtención del beneficio y que iniciaron sus estudios superiores con anterioridad al año en que se postulan, según la información que brinde la institución académica respectiva.

¿Cómo es el proceso de evaluación de mi postulación?

La evaluación de los requisitos exigidos por el PROGRAMA estará conformada por DOS (2) etapas simultáneas: la evaluación socioeconómica y la evaluación académica.

La evaluación socioeconómica se realizará a través de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) en función de los ingresos del/la postulante y los de su grupo familiar que se registren en las bases de datos de dicho organismo al momento de la inscripción.

La evaluación académica se realizará de acuerdo a la información brindada por las instituciones educativas correspondientes.

¿Me puedo inscribir este año si mi institución no se encuentra?

Te recordamos que las carreras que se encuentren disponibles durante la etapa de la convocatoria son exclusivamente las que fueron informadas por los Institutos y Universidades respectivamente, y validadas por la jurisdicción correspondiente, previamente a la fecha de inscripción.

En caso de que no se encuentre, te recomendamos que le comentes al referente de tu Instituto/Universidad para que realice los trámites correspondientes para la próxima convocatoria.

En 2022 me inscribí a Progresar, pero no fui adjudicada/o ¿Me puedo inscribir este año?

¡Si, podés inscribirte! Hacelo ingresando a nuestra página oficial o nuestra app ingresando con tu USUARIO Y CONTRASEÑA.

Completé el formulario y quiero modificarlo ¿Cómo lo hago?

Una vez finalizado el formulario de inscripción no podrá modificarse. La información proporcionada tiene carácter de declaración jurada.

Te recordamos que en el proceso de evaluación ANSES nos informará tus ingresos y los de tu grupo familiar y la institución educativa nos brindará tu situación académica. Una vez que ambos datos se encuentren disponibles podremos analizar la información y dar a conocer el resultado de tu postulación a progresar. El mismo estará disponible ingresando a la plataforma con tu usuario y contraseña.

En el caso de que tu postulación resulte rechazada por motivos académicos, podrás efectuar el proceso de reclamo en la plataforma oficial de Progresar.

¿Qué debo hacer luego de completar mi inscripción?

Una vez finalizada la inscripción, tu solicitud se encontrará en evaluación, debiendo aguardar a que se cumplan los procesos administrativos correspondientes.

Podrás visualizar el resultado en la plataforma oficial del PROGRAMA.

¿Cómo se calculan los 3 salarios mínimos vitales y móviles?

Tus ingresos mensuales más los de tu grupo familiar deben ser menores a TRES (3) salarios mínimos vitales móviles. Los ingresos son la suma de:

Las remuneraciones brutas de los/as trabajadores/as en relación de dependencia registrados.

Las rentas de referencia de los trabajadores/as autónomos/as y monotributistas.

Los haberes de jubilación y pensión, al monto de la presentación por Desempleo y las sumas brutas originadas en Prestaciones Contributivas o No contributivas, de cualquier índole.

¿A qué se considera grupo familiar?

El grupo familiar de la o el postulante está integrado por ella o él y su padre, madre, tutor o por su conviviente y/o hija/o.

¿Dónde puedo consultar el grupo familiar?

Podés consultar los datos de tu grupo familiar en Mi ANSES con tu clave de seguridad social. Ingresando a ANSES

Si precisás actualizarlos, podés hacerlo en una delegación ANSES (no precisas turno) presentando originales de:

Tu partida de Nacimiento

DNI y partidas de nacimiento de tus hijos/as.

La libreta de matrimonio o el certificado de convivencia si estás casado/a o vivís en pareja.

¿Cuál es mi responsabilidad como solicitante de la beca?

El/la aspirante de progresar EDUCACIÓN SUPERIOR será responsable de hacer seguimiento y consulta acerca del resultado de la inscripción y posterior evaluación en la plataforma de progresar. El/la postulante que no fuera adjudicado/a podrá acceder a la misma plataforma con su clave para identificar la causal de denegación de la misma.

Completé con información incorrecta el formulario de inscripción ¿Qué hago?

Una vez finalizado el formulario de inscripción no podrá modificarse. Esto se debe a que la información proporcionada tiene carácter de declaración jurada.

Te recordamos que en el proceso de evaluación ANSES nos informará tus ingresos y los de tu grupo familiar y la institución educativa nos brindará tu situación académica. Una vez que ambos datos se encuentren disponibles podremos analizar la información y dar a conocer el resultado de tu postulación a progresar. El mismo estará disponible ingresando a la plataforma con tu usuario y contraseña.

¿Podré reclamar en caso que no me adjudiquen la beca?

Los/as alumnos/as que se hayan inscripto a progresar y su postulación resulte rechazada por motivos académicos podrán efectuar el reclamo en el caso que corresponda en la plataforma oficial de progresar.

El reclamo deberá efectuarse dentro de los quince (15) días hábiles administrativos posteriores a la fecha de publicación del rechazo en la plataforma habilitada al efecto.

¿Cómo se abona el pago de mi beca?

El pago de la beca estará a cargo de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) por cuenta y orden del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, y se realizará en pagos de hasta doce (12) cuotas mensuales para aquellos/as beneficiarios/as inscriptos en la primera convocatoria y seis (6) cuotas mensuales para quienes se inscribieran en las segunda convocatoria y fueran adjudicados/as para la beca para las siguientes líneas de becas: FINALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN OBLIGATORIA, FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN ENFERMERIA.

ANSES podrá asignar para la puesta de pago una caja de ahorro en el banco más cercano al domicilio declarado en ANSES o bien el cobro a través de un correo argentino.

Cualquier modificación de la boca de pago asignada deberá ser realizada en la UDAI más cercana, o bien comunicándose al 130.

¿Cuáles son las causales por las cuales puedo quedar excluido/a de la obtención de la beca?

Queda excluido/a de la posibilidad de obtención de una beca “Progresar” el/la postulante que se encontrare incurso en alguna de las siguientes situaciones:

A.Si hubiera finalizado una carrera de grado, profesorado o tecnicatura.

B. Se encontrara suspendido o se hubiera declarado el cese de una beca del PROGRAMA por causal que le fuera imputable.

C. Recibiera u obtuviera otra beca de estudios por parte del Ministerio de Educación de la Nación.

D. Se encontrara el/la aspirante a obtener la beca o cualquier miembro de su grupo familiar inscripto en el Régimen de Impuesto a las Ganancias.

E. Estuviera excedido DOS (2) años o más en el tiempo de duración de la carrera, según el correspondiente plan de estudios.

F. No cumpliera con las demás condiciones establecidas en el Reglamento.

¿Cuáles son los motivos por los cuales puede cesar mi beca?

La beca oportunamente otorgada cesa en los siguientes casos:

Por el vencimiento de la beca otorgada.

Por muerte del becario/a.

Por renuncia del becario/a.

Por modificación de alguna de las causas que justificaron su otorgamiento.

Por pérdida de la condición de alumno/a regular.

Si habiendo sido adjudicado/a con la beca durante el año de la convocatoria, no hubiera concurrido a su cobro por un período de cuatro (4) meses consecutivos.

Si recibiera u obtuviera otra beca educativa similar otorgada por parte del Ministerio de Educación de la Nación.

Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el presente reglamento.

Por falsear u omitir información en los procesos de selección o una vez otorgada la beca.

¿Cuál es la responsabilidad de mi institución?

Aquellas instituciones que se encuentren dentro del PROGRAMA deberán:

Certificar los datos académicos de los alumnos/as aspirantes a obtener la beca educativa, conforme el procedimiento establecido por el órgano de aplicación.

Tener la oferta y planes de estudio actualizados.

Informar de los mismos en tiempo y forma, a través de los canales establecidos por parte del MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Esto así atento a que las carreras y cursos que estén disponibles durante la etapa de convocatoria serán exclusivamente las/los que hayan sido informadas/os por los Institutos y Universidades respectivamente, y validadas por la jurisdicción correspondiente, previo a la fecha de inscripción.

Progresar Trabajo

Instructivo para la inscripción a Progresar Trabajo

¿Cómo inscribirme a Progresar Trabajo?

Importante: ¡Recordá que antes de postularte a la Beca Progresar Trabajo, es fundamental que ya esté realizada la inscripción al curso en la institución que hayas elegido!

Buscá los cursos de formación profesional disponibles en tu zona acá

¿Cómo y cuándo inscribirse a Progresar Trabajo?

Podés inscribirte completamente online, desde la página web del programa o desde la app de Progresar.

Para completar la solicitud de inscripción seguí los siguientes pasos:

1.Completá USUARIO Y CONTRASEÑA y hacé click en “ingresar”; si es la primera vez que ingresás a Progresar, deberás hacer click en “usuario nuevo”.

2. En “1. DATOS PERSONALES” completá tu información y hacé click en “actualizar datos”.

3. Luego, hace click en “2. ENCUESTA”, presioná el logo “Encuesta”, completá tu información y hacé click en “finalizá la encuesta”.

4.Por último, en “3. DATOS ACADÉMICOS”, completá el formulario del curso al que te inscribiste previamente, y “finalizá la inscripción”.

Se registrará tu solicitud una vez finalizados estos 4 pasos.

Te recomendamos que prestes atención al momento de completar el formulario de inscripción ya que una vez enviado estarás inscripta/o como solicitante de la beca sin posibilidad de modificar los datos declarados. La información proporcionada en dicho formulario tiene carácter de declaración jurada y la falsedad de los datos vertidos en la misma tendrá como consecuencia la imposibilidad de inscribirse a la beca.

¿Cuáles son los requisitos que debo cumplir?

Los requisitos son:

Ser argentina/o nativa/o, por opción, o residente con una residencia legal en el país no inferior a dos (2) años previos a la postulación.

Tener durante el período de convocatoria:

Entre dieciocho (18) y veinticuatro (24) años;

Hasta treinta y cinco (35) años cumplidos si tenes hijos/as de hasta dieciocho (18) años de edad conformando un hogar monoparental.

Hasta cuarenta (40) años cumplidos para personas que no poseen trabajo formal registrado.

Quedan exceptuados/as del requisito de edad las personas Trans, las personas integrantes de las comunidades indígenas y/o pertenecientes a Pueblos Indígenas, las personas refugiadas, las personas con discapacidad.

La suma de tus ingresos no debe ser superior a tres (3) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

¿Cuál es el monto de la beca Progresar Trabajo?

Para conocerlos ingresá a este link

Recibirás mensualmente el 80% del monto asignado. Si al terminar el ciclo lectivo cumpliste con los requisitos académicos correspondientes a cada curso y su finalización, se te entregará el otro 20% de manera retroactiva.

¿Cómo es el proceso de evaluación de la postulación a Progresar Trabajo?

La evaluación de los requisitos exigidos por el PROGRAMA estará conformada por dos etapas simultáneas: la evaluación socioeconómica y la evaluación académica.

La evaluación socioeconómica se realizará a través de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) en función de tus ingresos, registrados en las bases de datos de dicho organismo al momento de la inscripción.

La evaluación académica se realizará de acuerdo a la información brindada por las instituciones educativas correspondientes. Esto es, la confirmación de que te encontrás inscripto/a en el curso y en la institución que declaraste en el formulario de inscripción a la beca.

Tengo 17 años, ¿Me puedo inscribir?

Para el caso de los/as ingresantes se debe tener dieciocho (18) años cumplidos al momento del cierre de la convocatoria correspondiente.

¿Hay algún requisito particular para personas con discapacidad?

En caso de las personas con discapacidad deberá adjuntarse el Certificado Único de Discapacidad (CUD) correspondiente al momento de la inscripción. A su vez, quedan exceptuados/as del requisito de edad.

¿Hay algún requisito particular para las personas pertenecientes a pueblos o comunidades indígenas?

En el caso de pueblos indígenas se deberá acreditar tal condición mediante la correspondiente Nota Aval, firmada por una autoridad indígena que manifieste que el postulante pertenece a un pueblo originario. Se adjuntará la Nota Aval en la plataforma al momento de la inscripción: cuando se trate de un/a postulante perteneciente a una comunidad con personería jurídica (o en trámite) nacional o provincial, se deberá adjuntar la Nota Aval firmada por la máxima autoridad de la comunidad indígena de pertenencia; cuando esto no resulte posible, puesto que la/el alumna/o vive lejos de su comunidad de origen o aun cuando no forme parte de una comunidad indígena, se auto-reconoce como miembros de un pueblo originario, deberá presentar la Nota Aval firmada por un representante del Consejo de Participación Indígena (CPI) o del Consejo Educativo Autónomo de Pueblos Indígenas (CEAPI). Dadas las características particulares del año 2021 vinculadas con la pandemia del COVID-19 se aceptarán de manera excepcional notas de autorreconocimiento firmadas por el/la alumno/a perteneciente a un pueblo indígena y/u originario.

¿Hay algún requisito particular para personas refugiadas?

En caso de personas refugiadas deberán adjuntar el certificado oficial de la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE) al momento de la inscripción.

¿Qué debo hacer luego de completar mi inscripción?

Una vez finalizada la inscripción, tu solicitud se encontrará en evaluación, debiendo aguardar a que se cumplan los procesos administrativos correspondientes.

¿Cómo se calculan los 3 Salarios Mínimos Vitales y Móviles?

Tus ingresos mensuales deben ser menores a TRES (3) salarios mínimos vitales móviles (SMVM).

Los ingresos son la suma de:

Las remuneraciones brutas de los/as trabajadores/as en relación de dependencia registrados

La asignación Familiar por Maternidad o Maternidad Down, con exclusión de las horas extras.

El plus por zona desfavorable y el sueldo anual complementario.

Las rentas de referencia de los trabajadores/as autónomos/as y monotributistas.

Los haberes de jubilación y pensión, al monto de la prestación por desempleo y las sumas brutas originadas en Prestaciones Contributivas o No contributivas, de cualquier índole.

¿Cuál es mi responsabilidad como solicitante de la beca?

Los/as aspirantes a una beca progresar serán responsables de hacer el seguimiento y consultas acerca del resultado de la solicitud de inscripción y posterior evaluación en la plataforma de becas “progresar”. A su vez, en caso que no fuera adjudicada la beca, podrá allí acceder al causal de denegación y conocer el plazo para -en caso que lo considere- efectuar su reclamo.

¿Qué puedo hacer si mi solicitud de beca fue rechazada?

Los/as estudiantes cuya postulación fuera rechazada podrán efectuar el pertinente reclamo dentro de los veinte (20) días hábiles administrativos posteriores a la fecha de publicación de rechazo en la plataforma, a través de los mecanismos establecidos en dicha convocatoria

Completé con información incorrecta el formulario de inscripción ¿Qué hago?

Una vez finalizado el formulario de inscripción no podrá modificarse. Esto se debe a que la información proporcionada tiene carácter de declaración jurada.

Te recordamos que en el proceso de evaluación ANSES nos informará tus ingresos y los de tu grupo familiar y la institución educativa nos brindará tu situación académica. Una vez que ambos datos se encuentren disponibles podremos analizar la información y dar a conocer el resultado de tu postulación a progresar. El mismo estará disponible ingresando a la plataforma o a la app progresar + con tu usuario y contraseña. Los resultados estarán disponibles dentro de los 60 días hábiles posteriores al cierre de la convocatoria.

¿Podré reclamar en caso que no me adjudiquen la beca?

Los/as alumnos/as que se hayan inscripto a progresar y su postulación resulte rechazada por motivos académicos podrán efectuar el reclamo en el caso que corresponda en la plataforma oficial de progresar.

El reclamo deberá efectuarse dentro de los veinte (20) días hábiles administrativos posteriores a la fecha de publicación del rechazo en la plataforma habilitada al efecto.

¿Cómo se abona el pago de mi beca?

El pago de la beca estará a cargo de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) por cuenta y orden del MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN. El mismo se publicará mensualmente en Cronograma de pagos

La proporción del pago será de un ochenta por ciento (80%) desde la primera cuota, y el veinte por ciento (20%) retenido será abonado contra la validación del certificado de finalización del curso por parte de la institución.

ANSES podrá asignar para la puesta de pago una caja de ahorro en el banco más cercano al domicilio declarado en dicho organismo o bien, el cobro a través de Correo Argentino.

Cualquier modificación de la boca de pago asignada deberá ser realizada en la UDAI más cercana, o bien comunicándose al *130.

¿Cuáles son las causales por las cuales puedo quedar excluido/a de la obtención de la beca?

Queda excluido/a de la posibilidad de obtención de una beca progresar el/la solicitante que se encontrare incurso/a en alguna de las siguientes situaciones:

a. Hubiera finalizado una carrera de grado, profesorado o tecnicatura.

b. Se encontrara suspendido/a o se hubiera declarado el cese de una beca del Programa por causal que le fuera imputable.

c. Recibiera u obtuviera otra beca de estudios por parte del Estado, Institución u Organización Pública o Privada, con o sin fines de lucro, entendiéndose por tales a cualquier sistema de transferencias dinerarias directas.

d. Se encontrara el/la solicitante a obtener la beca inscripto/a en el Régimen de Impuesto a las Ganancias.

e. No cumpliera con las demás condiciones establecidas en el reglamento.

¿Cuáles son los motivos por los cuales puede cesar mi beca?

La beca oportunamente otorgada cesa en los siguientes casos:

a. Por el vencimiento de la beca otorgada.

b. Por muerte del becario/a.

c. Por renuncia del becario/a.

d. Por modificación de alguna de las causas que justificaron su otorgamiento.

e. Por conclusión del curso o taller para el que se postuló inicialmente.

f. Por abandono de los estudios.

g. Por pérdida de la condición de alumno/a regular.

h. Si habiendo sido adjudicado/a con la beca durante el año de la convocatoria, no hubiera concurrido a su cobro por un período de cuatro (4) meses consecutivos.

i. Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el reglamento.

j. Por falsear u omitir información en los procesos de selección o una vez otorgada la beca.

La persona que incurra en las causales identificadas como h e i no podrá volver a inscribirse en “Progresar” durante el plazo de un año calendario. Para el caso que incurra en la causal j, ésta se considera grave, y no podrá volver a inscribirse en “Progresar”.

¿Cuál es la responsabilidad de mi institución?

Aquellas instituciones que se encuentren dentro del PROGRAMA deberán hacer su máximo esfuerzo a los efectos de:

Certificar los datos académicos de los/as estudiantes aspirantes a obtener la beca educativa, conforme el procedimiento establecido por el órgano de aplicación.

Certificar la finalización del curso por parte de los/as estudiantes (tanto de forma positiva como negativa en caso de no haber finalizado).

Poner a disposición del INET, por medio de las autoridades jurisdiccionales correspondientes, la oferta de cursos de formación profesional actualizada.

Informar con celeridad el abandono de los estudios por parte de sus estudiantes.

Tutorial de Certificación de Progresar Trabajo

Progresar Enfermería

Objetivos

Las becas “Progresar Enfermería” tienen por objetivo fomentar la educación superior en el marco de la Ley de Educación Superior N° 24.521.

Intransferibilidad

Las becas “Progresar Enfermería” son de carácter personal e intransferible de la/el estudiante, y serán incompatibles de acuerdo a lo normado en el Decreto 857/2021, artículo 6 y con otras becas educativas similares otorgadas por el Ministerio de Educación de la Nación.

Duración

Las becas “Progresar Enfermería” son anuales, debiendo inscribirse, o en su caso reinscribirse, durante la convocatoria que se establezca oportunamente para cada año calendario, en caso de aspirar a obtener a la beca.

Modalidades

El MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN establecerá las fechas, montos y modalidades específicas de implementación para cada nueva convocatoria.

Obligaciones de los/as becarios/as

Aquellos/as que sean adjudicados/as con una beca “Progresar Enfermería” deberán cumplir con las siguientes obligaciones:

A. Conocimiento y aceptación del presente Reglamento. La inscripción de los/as postulantes al programa, importará el conocimiento y aceptación de la normativa que lo regula y el compromiso del cumplimiento de las obligaciones que de él resulten. La permanencia de las condiciones que hubieren justificado el otorgamiento de la beca será condición indispensable para el mantenimiento de la misma.

B. Cambios de situación. En consonancia con el párrafo anterior, los/as titulares de beca deberán informar al programa cualquier variación que consideren relevante a los fines de la permanencia en el mismo, relativos a su situación personal, familiar, patrimonial, laboral, económica y académica, incluyendo los eventuales cambios de domicilio, en un plazo no mayor a TREINTA (30) días hábiles administrativos de acaecido el cambio, a través de los medios que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN determine y disponga a tal fin.

C. Renuncia: El titular de beca que desee renunciar al programa, podrá hacerlo únicamente a través de la plataforma PROGRESAR, en cualquier momento del año lectivo.

Destinatarios

Estudiantes argentinos/as nativos/as o naturalizados/as o extranjeros/as, con residencia legal de al menos cinco (5) años en el país y contar con documento nacional de identidad (DNI).

Tipos de postulaciones

Atento a lo establecido en el artículo 7°, los/as interesados/as que se postulen a la beca lo harán bajo las siguientes modalidades:

A. Estudiantes ingresantes: son aquellos/as que no reportan actividad académica superior con anterioridad a su postulación.

B. Estudiantes avanzados/as: son aquellos/as que se postulan para la obtención de la beca y que iniciaron sus estudios superiores con anterioridad al año en el que se postulan, según la información que brinde la institución académica respectiva.

Titulares de Becas

Podrán ser titulares de beca “Progresar Enfermería” los/as estudiantes que cumplan sine qua non con todos los requisitos y condiciones establecidos en el presente reglamento.

Grupos en condición de vulnerabilidad multidimensional priorizados

Se entiende como grupo en condición de vulnerabilidad multidimensional a aquellos grupos que históricamente han sufrido múltiples exclusiones y/o violencias simbólicas, materiales, socioeconómicas o de otro tipo. En el presente reglamento se trata de:

A. Las personas que se encuentren a cargo de un hogar monoparental, entendido como hogares sostenidos económicamente por un solo padre/madre sin aportes del otro/a progenitor/a, con hijos/as de menos de 18 años de edad.

B. Las personas integrantes de las comunidades indígenas y/o pertenecientes a pueblos originarios.

C. Las personas trans.

D. Las personas con discapacidad.

E. Las personas refugiadas.

F. Las Personas afrodescendientes y/o afroargentinas.

Requisitos y condiciones generales

Son requisitos y condiciones para aspirar a ser titular de las becas “Progresar Enfermería:

A- Ser argentinos/as nativos/as o naturalizados/as o extranjeros/as, con residencia legal de al menos cinco (5) años en el país y contar con documento nacional de identidad (DNI)

B- Al momento del cierre de la convocatoria a la beca, los/as postulantes deberán tener desde diecisiete (17) años cumplidos y sin límite de edad, incluyendo a aquellos/as que pertenecen a grupos en condición de vulnerabilidad multidimensional, referidos en el artículo 10°.

C- La suma de los ingresos de la/el estudiante y los de su grupo familiar no debe ser superior a TRES (3) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) a excepción de que los y las estudiantes solicitantes sean titulares de una pensión no contributiva por invalidez otorgada en el marco del artículo 9° de la Ley N° 13.478.

D- Ser egresado/a del nivel medio y no adeudar materias al momento de la inscripción.

E- Cursar o ingresar a cursar sus estudios en Institutos de Educación Técnica Superior o Universidades Nacionales o Provinciales de Gestión Estatal. Excepcionalmente, los Institutos de Educación Técnica Superior de Gestión Privada inscriptas en el PRONAFE podrán acceder a los beneficios del Programa, siempre que su cuota mensual sea menor al monto vigente establecido para la Asignación Universal por Hijo.

F- Cumplir con las condiciones académicas que se detallan en el presente reglamento.

G- Condicionalidad de salud: esquema de vacunación completo o en curso según grupo de edad.

H- Solicitar la beca dentro de los plazos fijados por la convocatoria respectiva.

I- Finalizar correctamente la inscripción en la plataforma PROGRESAR.

Convocatoria

Las becas “Progresar Enfermería” se otorgarán a partir de convocatorias públicas y abiertas. La fecha y los períodos de inscripción se determinarán en cada convocatoria

Inscripción

El período de inscripción se realizará dentro del mes de marzo para la 1era. convocatoria y durante el mes de agosto para la 2da. convocatoria. Las fechas y los períodos de inscripción estarán sujetos a decisiones administrativas en cada convocatoria. Los/as aspirantes podrán y deberán inscribirse exclusivamente durante el transcurso del plazo estipulado a tal fin, no pudiendo realizarlo en más de una línea de beca del programa “PROGRESAR”.

Procedimiento de inscripción

La solicitud de la beca deberá efectuarse mediante el formulario de inscripción puesto a disposición en la plataforma “PROGRESAR”. (https://www.argentina.gob.ar/educacion/progresar) o mediante la Aplicación “PROGRESAR”. desde un dispositivo celular.

En el caso de las personas pertenecientes a grupos en condición de vulnerabilidad multidimensional priorizados, deberán indicar su pertenencia al grupo en el formulario de inscripción.

La información proporcionada en dicho formulario tiene carácter de declaración jurada y la falsedad de los datos vertidos en la misma tendrá como consecuencia la imposibilidad de otorgamiento de la beca, así como también hará pasible al estudiante de la posible aplicación de sanciones administrativas.

El/la aspirante podrá modificar sus datos sólo hasta el momento en que se cierre y envíe el formulario de inscripción referido.

Una vez enviado, el/la aspirante se encontrará inscripto/a como solicitante, y en las condiciones declaradas.

Rechazo

Se rechazará la inscripción cuando el/la estudiante no cumpla con los requisitos detallados en el presente reglamento.

De la evaluación

La evaluación de los requisitos exigidos por el programa estará conformada por DOS (2) componentes: la evaluación socioeconómica y la evaluación académica.

De la evaluación socioeconómica

Se realizará a través de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) en función de los ingresos de el/la postulante y los de su grupo familiar que se registren en las bases de datos de dicho organismo, al momento de la inscripción, a excepción de que los y las estudiantes solicitantes sean titulares de una pensión no contributiva por invalidez otorgada en el marco del artículo 9° de la Ley N° 13.478. Entiéndese por ingresos a la suma de las remuneraciones brutas de los/as trabajadores/as en relación de dependencia registrados, con exclusión de las horas extras, la asignación familiar por maternidad de cualquier tipo, el plus por zona desfavorable y el sueldo anual complementario; las rentas de referencia de los/as trabajadores/as autónomos/as y monotributistas; los haberes de jubilación y pensión, el monto de la prestación por desempleo y las sumas brutas originadas en prestaciones contributivas y/o no contributivas de cualquier índole.

De la evaluación académica

Se realizará de acuerdo a la información brindada por las instituciones educativas correspondientes. El año de ingreso se determinará por la fecha del primer examen final rendido de la carrera por la cual se postula.

La evaluación académica se realizará conforme a:

A. el año de ingreso definido por el presente apartado y en virtud de la información brindada por cada institución educativa;

B. la duración de la carrera según el plan de estudios y en virtud de la información brindada por cada institución educativa;

C. la cantidad de materias según el plan de estudios y en virtud de la información brindada por cada institución educativa.

Los/as estudiantes ingresantes y avanzados deberán acreditar, a través de las instituciones, su condición de alumno/a regular y/o haber aprobado al menos dos (2) materias previo a la convocatoria. A los efectos del control de los requisitos académicos exigidos en pos de acceder a una beca “PROGRESAR” Línea “FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN ENFERMERÍA” las equivalencias serán computadas a partir de la primera (1°) actividad académica de la carrera en curso, de acuerdo a lo informado por la institución académica respectiva.

Requisitos académicos

Con el objetivo de acompañar las trayectorias educativas se incorporará una segunda certificación académica en el mes de agosto. En dicha certificación, se evaluará que el/la titular de la beca se haya inscripto en al menos UN (1) espacio curricular anual, o DOS (2) espacios curriculares cuatrimestrales.

Dicha información será solicitada a las instituciones a través de los mecanismos propios de cada caso: Nivel Universitario a través del SPU-Pedidos y Nivel Superior no Universitario a través de la plataforma PROGRESAR.

Los/as postulantes que les restara para la finalización de la carrera cursar DOS (2) o menos materias o adeudaran sólo exámenes finales y/o la realización de tesis y/o prácticas profesionales, podrán inscribirse en el programa por el periodo de un año sin opción a renovación.

Los/as estudiantes deberán culminar sus estudios sin excederse en más de DOS (2) años en el tiempo teórico de duración de su plan de estudios. No aplica este requerimiento para los grupos en condición de vulnerabilidad multidimensional.

De la condicionalidad de salud

Los titulares de beca deberán acreditar el cumplimiento del Calendario Obligatorio de Vacunación, según los criterios de verificación y en los plazos que la Dirección Nacional de Becas y Democratización Educativa establezca para el periodo 2023. Las vacunas obligatorias indicadas por el Ministerio de Salud de la Nación en adolescentes de 16 a 18 años y en adultos jóvenes de 19 a 30 años son:

• Doble viral (sarampión y rubéola) o Triple viral (sarampión, rubéola y paperas): iniciar o completar esquema de dos dosis.

• Doble bacteriana (tétanos y difteria): 1 dosis de refuerzo cada diez años.

• Hepatitis B: iniciar o completar esquema de tres dosis.

• VPH: iniciar o completar esquema de dos dosis.

Resultados de la inscripción

El resultado de la postulación será publicado por la DIRECCIÓN NACIONAL DE BECAS Y DEMOCRATIZACIÓN EDUCATIVA en la plataforma PROGRESAR. Cada aspirante será responsable de hacer el seguimiento y consulta acerca del resultado de su inscripción, a través de la plataforma “PROGRESAR”. El/la postulante que no fuera adjudicado/a podrá acceder a la misma plataforma con su usuario y contraseña para identificar la causal de denegación de la misma.

Adjudicación

Las becas “PROGRESAR” serán adjudicadas mediante acto administrativo del MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN.

Reclamos

Los/as estudiantes cuya postulación fuera rechazada podrán efectuar el pertinente reclamo a través de los mecanismos establecidos en cada convocatoria. El mismo deberá formularse dentro de los QUINCE (15) días corridos posteriores a la fecha de publicación del rechazo en la plataforma habilitada al efecto.

Forma de pago de la beca

Para quienes se inscriban al “Progresar Enfermería” en la primera convocatoria del año calendario (marzo), y resulten adjudicados/as, el pago será en 12 cuotas mensuales. Para quienes sean adjudicados/as en la segunda convocatoria (agosto), será de hasta seis (6) cuotas mensuales con idéntico criterio. El MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN liquidará la beca, y su pago, por cuenta y orden de éste, estará a cargo de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES).

Proporcionalidad para la línea de becas “Progresar Enfermería”

Para el caso de los/as becarios/as ingresantes la proporción del pago será de un ochenta por ciento (80%) del total de la beca desde la primera cuota, y el veinte por ciento (20%) retenido será abonado una vez realizada la certificación académica de avance en la carrera por parte de la Institución. El incumplimiento de alguna de las condiciones académicas mencionadas en el artículo 19° producirá la pérdida del derecho al cobro del VEINTE POR CIENTO (20%) reservado y/o podrá dar lugar a una suspensión condicionada. Para el caso de los/as becarios/as avanzados/as, hayan o no sido becarios/as con anterioridad, se les abonará el ciento por ciento (100%) del monto de la misma desde la primera cuota. El incumplimiento de alguna de las condiciones académicas mencionadas en el artículo 19, podrá dar lugar a una suspensión condicionada.

Exclusiones

Queda excluido/a de ser titular de una beca “Progresar Enfermería” el/la postulante que se encontrare incurso en alguna de las siguientes situaciones:

A. Hubiera finalizado una carrera de grado, profesorado o tecnicatura.

B. Se encontrara suspendido/a o se hubiera declarado el cese de una beca del programa por causal que le fuera imputable.

C. Estuviera excedido DOS (2) años o más en el tiempo de duración de la carrera, según el correspondiente plan de estudios.

D. Se encontrará el/la aspirante a obtener la beca o cualquier miembro de su grupo familiar inscrito en el Régimen de Impuesto a las Ganancias.

E. Recibiera u obtuviera otra beca educativa similar otorgada por parte del Ministerio de Educación de la Nación.

F. No cumpliera con las demás condiciones establecidas en el presente Reglamento.

Cese de la Beca

La beca oportunamente otorgada cesará hasta la siguiente inscripción en los siguientes casos:

A. Por el vencimiento de la beca otorgada.

B. Por muerte del becario/a.

C. Por renuncia del becario/a.

D. Por modificación de alguna de las causas que justificaron su otorgamiento.

E. Recibiera u obtuviera otra beca educativa similar otorgada por parte del Ministerio de Educación de la Nación.

F. Por pérdida de la condición de alumno/a regular.

G. Si habiendo sido adjudicado/a con la beca durante el año de la convocatoria, no hubiera concurrido a su cobro por un período de CUATRO (4) meses consecutivos.

H. Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el presente reglamento.

I. Por falsear u omitir información en los procesos de selección o una vez otorgada la beca. El sujeto que incurra en la causal I no podrá volver a inscribirse en “PROGRESAR” durante el plazo de UN (1) año calendario, por considerarse causal grave.

Pérdida de la condición de becario/a

Cuando la pérdida de la condición de becario/a se produjera antes del vencimiento del plazo por el cual fue otorgada la beca, la misma se suspenderá desde que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN tome conocimiento, a través de los canales previstos para tal fin.

Alcance

Serán consideradas instituciones alcanzadas por el Programa de becas de “Progresar Enfermería” a las instituciones educativas de gestión estatal. De manera excepcional, LA SECRETARÍA DE COOPERACIÓN EDUCATIVA Y ACCIONES PRIORITARIAS del MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN a través de LA DIRECCIÓN NACIONAL DE BECAS Y DEMOCRATIZACIÓN EDUCATIVA, podrá disponer la incorporación al programa de aquellas instituciones educativas de gestión privada que cumplan con los siguientes requisitos: emitan títulos oficiales; brinden un servicio gratuito o de contribución voluntaria de hasta el monto equivalente a un salario mínimo vital y móvil anual por todo concepto; y estén localizados en una zona donde no exista oferta equivalente en las instituciones educativas de gestión estatal.

Responsabilidades de las instituciones

Aquellas instituciones que se encuentren dentro del programa deberán:

A. Certificar los datos académicos de los/as estudiantes aspirantes a obtener la beca educativa y de los becarios/as, conforme el procedimiento establecido por el órgano de aplicación para la primera y segunda certificaciòn;

B. Poner a disposición de la Dirección Nacional de Becas y Democratización Educativa la oferta académica y planes de estudios actualizados.

C. Informar de los mismos en tiempo y forma, a través de los canales establecidos por parte del MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN.

Esto así atento a que las carreras que estén disponibles durante la etapa de convocatoria serán exclusivamente los que hayan sido informadas por los institutos y universidades respectivamente, y validadas por la jurisdicción correspondiente, previo a la fecha de inscripción.

Cómo recuperar mi clave Progresar

