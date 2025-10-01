Uno por uno: quiénes son los nueve detenidos por los femicidios de Lara, Brenda y Morena

La investigación por el brutal triple crimen de Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez en Florencio Varela dio un giro decisivo con la captura en Perú del presunto autor intelectual, Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, y su mano derecha. Con estas detenciones, la lista de implicados bajo arresto asciende a nueve personas, cada una con un presunto rol específico en la planificación y ejecución de la masacre.

Quién es quién en la trama del triple femicidio

El presunto cerebro y su ladero (capturados en Perú)

1. Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”:

Rol: señalado como el autor intelectual de la masacre. Narco peruano de 20 años con un historial familiar ligado al crimen organizado en su país.

Captura: fue detenido este martes en Lima, Perú, en un operativo conjunto entre la Policía Bonaerense y la Policía Nacional Peruana. Se espera su extradición.

2. Matías Agustín Ozorio:

Rol: considerado la “mano derecha” de “Pequeño J”.

Captura: cayó en el mismo operativo que su jefe en Lima. También será extraditado a la Argentina.

Los primeros detenidos en la escena del crimen

3. Magalí Celeste González Guerrero:

Rol: inquilina a cargo de la propiedad de Florencio Varela donde se encontraron los cuerpos de las tres jóvenes.

Situación: se negó a declarar y fue imputada, entre otros delitos, por homicidio calificado. Está detenida en la prisión de Melchor Romero.

4. Miguel Villanueva Silva:

Rol: pareja de González Guerrero y también propietario de la casa del horror.

Situación: al igual que su pareja, se negó a declarar y enfrenta la misma imputación. También está alojado en Melchor Romero.

5. Daniela Ibarra:

Rol: fue encontrada por la policía en la escena del crimen, intentando lavar manchas de sangre.

Situación: se negó a declarar y comparte la misma imputación y lugar de detención que los dueños de la casa.

6. Maximiliano Parra:

Rol: detenido junto a Ibarra mientras limpiaba la sangre de la vivienda.

Situación: misma imputación y lugar de detención que los tres anteriores.

La red de apoyo y encubrimiento

7. Lázaro Víctor Sotacuro:

Rol: sospechoso de conducir el Volkswagen Fox blanco que sirvió de vehículo de apoyo a la Chevrolet Tracker en la que trasladaron a las víctimas.

Captura: fue detenido el viernes pasado en un hostel de Villazón, Bolivia, tras haber cruzado la frontera por un paso ilegal.

8. Ariel Giménez:

Rol: acusado de una de las tareas más macabras: cavar el pozo donde enterraron los cuerpos de las jóvenes.

Captura: fue detenido el sábado pasado durante una serie de allanamientos en Florencio Varela.

9. Florencia Ibáñez: