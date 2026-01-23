¿El tamaño importa? Un estudio indica que el pene y la altura influyen en la atracción, pero no tanto como creen los hombres

El pene humano es más grande que el de otros primates en relación con el tamaño corporal, un hecho que los biólogos evolutivos han atribuido tradicionalmente a la selección sexual, pero sobre el que todavía hay algunas incógnitas. Algunos estudios apuntan a que pudo influir en el éxito reproductivo, la atracción de las hembras o la competición con otros machos. Para profundizar en esta cuestión, un equipo de científicos australianos ha realizado un estudio cuyos resultados se publican este jueves en la revista PLOS Biology.

El equipo de Upama Aich, investigadora de la Universidad de Australia Occidental, pidió a un grupo de hombres y mujeres que calificaran figuras masculinas generadas por computadora que variaban en altura, forma corporal y tamaño del pene. A ellas les pidieron que calificaran el atractivo sexual de las figuras, mientras que a los hombres se les pidió que evaluaran cómo de amenazantes las consideraban, tanto en términos de capacidad de lucha como de rivalidad sexual. Los participantes vieron imágenes de las figuras a escala en una encuesta en línea, que permitía calificar la influencia de cada rasgo por separado.

“El tamaño del pene, la altura y la relación hombro-cadera se manipularon de forma independiente en 343 figuras masculinas generadas por una computadora”, explica la primera autora a elDiario.es. “Esto permitió presentar, por ejemplo, hombres altos con hombros estrechos y penes pequeños, y examinar cómo cada rasgo contribuía a los juicios, manteniendo los demás constantes”.

La conclusión principal es que un pene más grande en los humanos cumple dos funciones adicionales: atraer parejas y amenazar a los rivales Upama Aich — Investigadora de Universidad de Australia Occidental

Los resultados sugieren que tanto las preferencias femeninas como la competencia con otros machos han favorecido el aumento del tamaño del pene, la altura y la anchura de los hombros en los machos humanos. “La conclusión principal es que un pene más grande en los humanos cumple dos funciones adicionales: atraer parejas y amenazar a los rivales”, asegura Aich. Según los autores, se trata de la primera evidencia experimental de que los machos consideran el tamaño del pene al evaluar la capacidad de combate y el atractivo de sus rivales hacia las hembras.

A ellos les importa más

Un detalle interesante del estudio, según los autores, es la diferencia de valoración entre hombres y mujeres. En el caso de ellas, tanto el tamaño del pene como la altura y la forma corporal aumentaron el atractivo, pero a partir de cierto punto, mayores aumentos en el tamaño del pene, la altura y la anchura de los hombros tuvieron valoraciones decrecientes.

En el caso de los hombres, la forma corporal y la altura fueron especialmente importantes al evaluar la amenaza física. “Una diferencia clave es que los hombres tendieron a calificar consistentemente los rasgos más exagerados como más competitivos, mientras que las preferencias de las mujeres se estabilizaron”, explica Aich.

Quizás el hallazgo más interesante es que el tamaño parece ser más importante para los hombres al evaluar el atractivo de sus rivales que para las mujeres a las que intentan impresionar Upama Aich — Investigadora de Universidad de Australia Occidental

Basándose en estos hallazgos, ¿se podría decir que estos resultados respaldan el tópico de que “el tamaño importa”?. “Sí, pero el contexto es muy importante”, responde la investigadora. “Para las mujeres, importa como parte de un todo, junto con la altura y la forma del cuerpo, pero solo hasta cierto punto. Para los hombres, importa como señal de amenaza, pero la altura y la forma del cuerpo tuvieron un efecto más fuerte. Quizás el hallazgo más interesante es que el tamaño parece ser más importante para los hombres al evaluar el atractivo de sus rivales que para las mujeres a las que intentan impresionar”.

Sesgos culturales y sociales

Antonio Rosas, paleoantropólogo del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC), cree que es un asunto de interés, porque la sexualidad determina en gran medida nuestra existencia y desde luego nuestra reproducción. “Y los estudios de anatomía comparada con otros primates muestran las características que nos hacen más singulares comparados con otros: una de ellas es el tamaño del pene, pero también el tamaño de los senos femeninos”, asegura.

Durante años hemos partido de la premisa equivocada de que el tamaño del pene es importante, pero en realidad el tamaño más importante es el del clítoris Laura Morán — Psicóloga y sexóloga

Aunque se ha interpretado dentro del marco de la selección sexual (la preferencia por estos rasgos ha determinado su continuidad) el experto recuerda que en biología existen otros factores que lo complican todo. “Hay que tener cuidado con las interpretaciones directas y simples, porque la evolución y constitución de los organismos son sistemas muy complejos que tienen interacciones internas que hay que considerar”, asegura. “A veces hay una integración morfológica y un mismo gen participa en varios procesos, de modo que puede haber otras causas”.

Más allá de unas medidas mínimas para facilitar una reproducción, en realidad el tamaño del pene no importa por diferentes motivos, explica la psicóloga y sexóloga Laura Morán. “La vagina puede adaptarse y tiene una profundidad media de 12-13 cm, con lo cual tampoco necesitamos penes de 30 cm”, asegura. “Luego puede haber una parte del significado que nosotros le demos al tamaño de algo, que esto también es muy cultural o contextual”, advierte. “Durante años hemos partido de la premisa equivocada de que el tamaño del pene es importante, pero en realidad el tamaño más importante es el del clítoris, pero eso casi nadie lo sabe”.

Algunas de estas preferencias pueden tener que ver con cómo nos han socializado desde pequeños, tanto a hombres como a mujeres Marga Sánchez Romero — Catedrática de la Universidad de Granada (UGR)

Marga Sánchez Romero, catedrática de la Universidad de Granada (UGR) y autora del libro Prehistoria de mujeres (Destino, 2022), advierte de un posible sesgo del estudio, porque los participantes, de universidades australianas, tienen una visión y una perspectiva cultural muy determinada y le gustaría ver un poquito más de variabilidad. “Algunas de estas preferencias pueden tener que ver con cómo nos han socializado desde pequeños, tanto a hombres como a mujeres”, señala.

En ese sentido, Upama Aich defiende que su estudio incluyó participantes de diversos orígenes étnicos y arrojó patrones muy consistentes en diferentes entornos de estudio. “Esto sugiere que estas percepciones no se basan únicamente en un contexto cultural específico”, asegura. “Sin embargo, no afirmamos que sean universales, ya que las normas culturales en torno a la masculinidad y el atractivo varían claramente y pueden interactuar con tendencias evolutivas subyacentes. Un estudio transcultural responderá directamente a esta pregunta”.