Trabajadores de Pixar acusan a Disney de censurar contenido LGTBI+ de sus películas

Los profesores de los colegios de Florida no podrán hablar a sus alumnos sobre orientación y diversidad sexual. Es el resultado de un proyecto de ley aprobado en el Senado y promovido por los republicanos que ha levantado una gran polémica en EEUU. La ley del 'No digas gay', como se conoce popularmente, ha visto cómo desde Hollywood se oponían a su implantación. Desde Disney no se hizo pública su postura, pero sus empleados filtraron a Variety un mail firmado por su CEO, Bob Chapel, en el que manifestaba su "compromiso inquebrantable de Disney con la comunidad LGBTQ+".

"Somos y seguiremos siendo líderes en el apoyo a organizaciones que defienden la diversidad. En 2021 proporcionamos casi 3 millones de dólares para apoyar el trabajo de las organizaciones LGBTQ+. Tenemos una larga historia de apoyo a eventos importantes como los desfiles del Orgullo", decía el comunicado en el que explicaba la postura oficial de la compañía: "El mayor impacto que podemos tener en la creación de un mundo más inclusivo es a través del contenido inspirador que producimos, la cultura acogedora que creamos aquí y las diversas organizaciones comunitarias que apoyamos, incluidos los que representan a la comunidad LGBTQ+". Respondía así a las críticas recibidas por no manifestarse públicamente contra la ley conservadora.

Su mail ha tenido una respuesta desde dentro de su propia compañía. Exactamente de parte de los trabajadores LGTBQIA+ de Pixar, que han escrito una carta que ha sido publicada en la que acusan a Disney de prohibir cualquier tipo de contenido abiertamente queer de sus películas. Los proyectos que desde el estudio desarrollaban iban siendo mutilados desde Disney, propietaria de Pixar, que eliminaba cualquier referencia "abiertamente gay".

"En Pixar hemos sido testigos personalmente de hermosas historias, llenas de personajes diversos, que regresan de Disney reducidas a migajas de lo que alguna vez fueron. Casi todos los momentos de afecto abiertamente gay se cortan a instancias de Disney… Incluso si crear contenido LGBTQIA+ fuera la respuesta para corregir la legislación discriminatoria en el mundo, se nos prohíbe crearlo", dicen en una alusión directa al mail de Bob Chapel respecto a la ley de Florida. Disney, de momento, no ha respondido a la carta de sus empleados de Pixar.

Las películas de Disney y Pixar siempre han sido criticadas por su falta de diversidad sexual, y por vender los pocos avances como logros mucho mayores de lo que son. Fue significativo lo ocurrido en la película Onward, donde se vendió a bombo y platillo que habría un persóname LGTB que finalmente resultó ser un personaje femenino más que secundario que en un momento dado del filme decía que tenía una novia, mostrando de forma abierta su homosexualidad. Eso sí, ninguna historia ha tratado el tema abiertamente ni han tenido un protagonista gay. De hecho, Onward fue prohibida por ese pequeño elemento en países como Qatar o Arabia Saudí.

La polémica más reciente fue con Luca, donde muchos vieron en sus dos protagonistas una metáfora del descubrimiento de la homosexualidad de dos niños italianos, pero en la que su director dejó claro que no era su intención aunque se mostraba contento por las lecturas que se estaban haciendo sobre el filme.

