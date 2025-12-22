La economía creció 3,2% interanual en octubre, pero el trabajo industrial y estatal sigue en baja

En octubre de 2025, el nivel general de actividad económica mostró una suba interanual del 3,2%, según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) publicado por el Indec. Sin embargo, el trabajo no siguió la misma curva ascendente: los sectores que más empleo generan —como la industria, el comercio y el Estado— siguen estancados o en retroceso, lo que debilita la posibilidad de una mejora real en las condiciones laborales y salariales.

La industria manufacturera cayó 2,7% interanual, y su incidencia negativa fue la más fuerte del mes: le restó casi medio punto al EMAE general. Esta contracción se suma a una tendencia de arrastre y golpea de lleno a las y los trabajadores industriales, especialmente en ramas que ya venían con conflictos abiertos, como metalúrgicos, textiles, plásticos y autopartistas.

La administración pública también cayó 0,8%, en el marco de recortes de gasto, congelamientos de vacantes y revisión de contratos en distintas jurisdicciones. Esta baja afecta a trabajadores estatales, docentes, personal de salud y de seguridad social, que además enfrentan procesos de precarización y pérdida salarial frente a la inflación.

El sector de hoteles y restaurantes, que concentra una importante masa laboral joven y de alta informalidad, bajó 1,0%, lo que refleja una desaceleración del consumo y la actividad turística. Muchos empleos allí son temporales, mal pagos y sin cobertura de derechos, por lo que cualquier retroceso incide directamente en la subsistencia de miles de hogares.

A contramano, los sectores que impulsaron el EMAE en octubre tienen escasa capacidad de generar trabajo genuino. El mayor crecimiento fue de la intermediación financiera (+22,8%), vinculada a la operatoria bursátil y de mercado de capitales, que no derrama ni empleo ni mejoras en la economía real. También creció la actividad inmobiliaria y empresarial (+3,9%), con fuerte peso en la renta de oficinas y contratos de servicios, más cercana a la lógica especulativa que a la creación de puestos de trabajo estables.

De los sectores que más aportaron al crecimiento del EMAE, solo uno —actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler— tiene alguna relación con servicios profesionales, administrativos o de soporte, donde sí hay empleo calificado. Pero incluso allí predominan las contrataciones por fuera del convenio, tercerizadas o en condiciones inestables. Por su parte, la intermediación financiera —que explica más del 0,8% del crecimiento total— no genera empleo masivo y concentra ingresos en una franja muy reducida de actores económicos.

Otro dato destacado fue la suba del 91,4% interanual en Pesca, aunque con bajo impacto en el índice general. Se trata de un sector marginal en términos del PBI y el empleo, con actividad estacional y condiciones laborales históricamente precarias, sobre todo en la costa patagónica.

En términos desestacionalizados, el EMAE cayó 0,4% frente a septiembre, y la serie tendencia-ciclo no mostró variaciones. El acumulado anual hasta octubre mantiene un alza del 5,0% respecto a igual período de 2024, aunque esto responde en parte a la comparación con un año de fuerte caída previa.

Para quienes trabajan, el crecimiento sigue siendo una estadística sin traducción en mejoras concretas. La producción de bienes se achica, los servicios esenciales se recortan y los sectores que crecen no distribuyen. En la economía real, el rebote no se nota en los sueldos, ni en las condiciones de trabajo, ni en la estabilidad del empleo.

