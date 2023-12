De los celulares a los autos: Xiaomi lanzó el SU7, un súper sedan eléctrico que rivaliza con Porsche y Tesla

Qué es

Un sedán deportivo eléctrico de un tamaño similar al del Porsche Taycan o el Tesla Model S. Es totalmente eléctrico y tiene avanzadísimas capacidades de manejo autónomo. Será fabricado por BAIC, el fabricante de autos chino, que también produce modelos de Mercedes-Benz en ese país. Tendrá varias versiones con nombres típicos de motores a combustión –V6, V6s y V8– que irán desde los 295 a los 670 CV, y baterías con capacidad desde 101 a 150 kWh, que le permitirían una autonomía de ¡1.200 km! en esta última configuración. Otro logro del SU7 es que, gracias a su diseño muy estilizado, será el auto más aerodinámico del mundo, con un coeficiente de resistencia al avance (CX) de solo 0,195.

A qué apunta

Este súper sedan es la punta de lanza del plan de Xiaomi –tercer productor mundial de celulares, con muchas posibilidades de pasar a ser el primero– para ser uno de los principales jugadores en la industria automotriz de aquí a 15/20 años. El SU7 en particular es lo que se denomina “halo car”, un modelo que representa los máximos valores de una marca y los “derrama” en el resto de la línea de productos (por eso suelen deportivos o muy lujosos). Xiaomi empezó por arriba, y luego irá sumando más modelos, sobre todo SUVs. El SU7 será un producto enfocado en el gigantesco mercado chino, pero también tendrá ambiciones globales. Sus rivales “internacionales” declarados son el Porsche Taycan (la referencia máxima actual en sedanes deportivos eléctricos) y el Tesla Model S (que ya ha perdido vigencia por sus más de 11 años de edad). Pero en China está habiendo un boom de este tipo de berlinas eléctricas de alta performance: Lotus Emeya, HiPhi Z, Nio ET9, Voyah Zhuiguang, Zeekr 001... incluso Huawei –el otro gigante de la industria electrónica china– tiene el suyo, llamado Luxeed S7.

Xiaomi rivalizará con Porsche y Tesla y creará un coche de ensueño para la nueva era de la automoción. Lei Jun — CEO de Xiaomi

Primera impresión

Notable. El SU7 no es particularmente original, es cierto, y hasta tiene reminiscencias a varios modelos consagrados (las ópticas delanteras son muy “McLaren” por ejemplo). Pero sin dudas es un sedán bellísimo, con proporciones muy logradas y una ejecución de superficies y detalles formidable. De todas maneras, lo más impresionante de este auto es lo que simboliza y lo que preanuncia. Primero, es otra muestra de que la industria china a tomando la vanguardia en diseño y tecnología, y ya no tiene ningún empacho en plantarles cara a los líderes de la industria, ya sean los más reputados como Porsche, o los más disruptivos como Tesla. Pero además, implica la irrupción en la industria automotriz, ya no de startups, sino de gigantes de la tecnología, que tienen los recursos y las espaldas para amenazar seriamente el reinado de los fabricantes tradicionales.

