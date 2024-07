Colapinto se sube a una prueba oficial de Fórmula 1: cómo calibrar las expectativas

La Argentina del automovilismo está revolucionada. Franco Colapinto vuelve a subirse a un coche de Fórmula 1 pero, a diferencia de lo que ocurrió en diciembre pasado, cuando compartió una tanda con otros pilotos en progreso, esta vez compartirá la pista con campeones como Max Verstappen, Lewis Hamilton y Fernando Alonso.

La primera práctica libre del fin de semana en el legendario Silverstone, el viernes de 8:30 a 9:30 (hora argentina) lo tendrá como uno de los 20 pilotos de la F-1, conduciendo el coche que normalmente maneja el estadounidense Logan Sargeant. Será oficial, distinto a lo que ocurrió en diciembre en Abu Dhabi.

Las preguntas giran en torno a la posibilidad. ¿Es esto un examen? Sí, por supuesto. Es un ensayo que, sin la exigencia que puede plantearse a los pilotos que forman parte del elenco estable de la F-1, pone a Colapinto bajo la lupa de sus empleadores, en este caso el equipo Williams. Nadie le exigirá tiempos ni una actuación descollante pero sí se analizará su comportamiento general. Lo mandan al ring junto a Tyson y Cía, a ver cómo reacciona. Ese es un punto.

¿Qué actuación se puede esperar? La vara más corriente es la de los tiempos. Una tabla que se ordena normalmente de acuerdo a la velocidad en pista. Está claro que el corazoncito fierrero argentino, que desespera por tener a un compatriota a tiempo fijo en el campeonato, quisiera que Colapinto marcara el mejor tiempo, sacándole un segundo a Max de ser posible. Si eso ocurriera, no tengan dudas: Colapinto estaría suplantando a Sargeant a partir de la siguiente carrera. Pero esos cuentos de hadas no ocurren en el automovilismo, salvo de manera muy, muy esporádica. Eso puede ocurrir con un Senna, un Hamilton, un Verstappen… y casi nunca sucede.

Basta mirar cómo les fue a otros rookies en sus participaciones en otras FP1, para saber qué esperar. Es una medida lógica. Y, para ir bajando la ansiedad, en general los debutantes no suelen pasar del 15º lugar, con un tiempo nunca menor al 2% más lento que el más veloz de la tanda. Fíjense los antecedentes de 2024:

15º Oliver Bearman (Haas), en Imola: 1m18s667 a 1s677 +2,178%

16º Ayumu Iwasa (Racing Bulls) en Suzuka: 1m32s103 a 2s407 +2,672%

19º Oliver Bearman (Haas) en Montreal: 1m15s865 a 1s637 +2,205%

19º Jack Doohan (Alpine) en Montreal: Solo tres vueltas bajo la lluvia.

La segunda parte de Colapinto en el torneo de Fórmula 2 resultó tan llamativa –un triunfo. Dos segundos puestos– que Williams consideró pertinente subirlo ya mismo a uno de sus autos. ¿Querrán aprovechar el buen momento de Franco para atraer nuevos sponsors que consoliden la campaña del argentino? ¿Tiene algo que ver con los rumores que señalan que Williams se alejó de la posibilidad de contar con Carlos Sainz en 2025? Está claro que, si el español no firma, será Valtteri Bottas quien ocupe la butaca que Sargeant dejará libre. No parece haber hueco para Colapinto de cara al año que viene. Pero esta FP1 es una oportunidad para aprovechar al máximo: no será la tabla de tiempos la única vara con la que la escuadra que comandan James Vowles y Sven Smeets lo medirán.

PV