Juan Fossaroli, el argentino que “vive” en la Fórmula 1: “Ferrari va a estar cerca de RedBull”

Hace treinta años que Juan Fossaroli habita el paddock de la Fórmula 1. Desde comienzos de siglo, además, está en contacto cotidiano con la categoría informando desde los boxes para toda América Latina. Habla con todos los pilotos, tiene información de todos los equipos y, por esa razón, pocos tan calificados como él para presentar el Mundial 2024 que comienza este fin de semana en Bahrein. “No había arrancado la temporada y todos los días teníamos una noticia nueva: el pase de Hamilton, el caso Horner… Eso generó un impacto y una ansiedad para que arranque el torneo que ha sido impresionante”, señala, unos días antes de partir al primer GP de la temporada.

—¿Cómo vas a hacer para seguir el ritmo del circo durante 2024? Veinticuatro carreras en 41 fines de semana…

—¡Espero no ir a alguna! Preferiría no concurrir a China: un horario desfavorable, un circuito antipático… Cuando estuvo fuera del calendario, nadie extrañó esa carrera.

—¿Creés que pueden destronar a RedBull en 2024?

—Más que creer, tengo esperanzas de que eso pueda ocurrir. Si vemos como han desarrollado el RB20 para esta temporada, la respuesta es no. Pero con el acercamiento de Ferrari en las últimas carreras, el crecimiento grande que tuvo McLaren en la segunda mitad de 2023, inclusive una mejora importante de Mercedes que después se diluyó, tal vez haya algo más de competencia esta temporada. RedBull va a ganar, pero por ahí no gana 22 carreras de 23.

—El año pasado, exceptuando a Verstappen y RedBull, el resto fue muy entretenido y parejo. ¿Podría ocurrir algo similar este año?

—Verstappen está en un momento cumbre y no va a bajar de ahí. Ya pasó, en la historia reciente, con Schumacher y con Hamilton. Pero a Vettel, por ejemplo, se le acercaron. Ellos son conscientes de que eso puede suceder. No hubo un cambio importante en los reglamentos respecto a 2023, pero muchos equipos han descubierto algunas cosas como para poder acercarse a RedBull. Una vez lo hablé con un ingeniero de la F1. La perfección no existe pero ¿cuándo espacio tenés para que sea mucho mejor? Frente a eso, ¿los otros se acercan? Creo que sí. Esperemos que Checo Pérez pueda rendir más cerca para que haya más competencia dentro del equipo. Para que el torneo sea más entretenido también.

—¿Qué precisa hacer Checo para acercarse a Max?

—Lo hablé mano a mano con él en Guadalajara sobre finales de 2023. Encontró alguna forma de sentirse más cómodo en el RB19, habrá que ver si eso lo traslada al RB20. En definitiva, Adrian Newey hace un auto para el que vaya más rápido. Quien se adapte mejor, va más rápido. Y quien se adapta a cualquier tipo de auto es Max. Checo, que había ganado confianza a principios de 2023, la perdió. Pero volvió a tener esa sensación ahora, como vimos en Las Vegas, la anteúltima carrera del año. Checo puede llegar a dar más pelea; si no lo hace, y es otra vez un monólogo de Max, es que algo está andando mal en la F1 y quizás todo se mantenga igual hasta 2026, cuando cambie el reglamento Ojalá que pueda hacerlo.

—¿Ferrari o Mercedes?

—Ferrari va a estar cerca de RedBull. Mercedes no sé dónde va a estar, porque me pregunto: ¿qué vio Hamilton del coche nuevo para tomar una decisión tan fuerte como la de marcharse a Ferrari? Todos quieren que Ferrari vuelva a ser protagonista, y con la promesa de Hamilton llegando el año que viene, Leclerc va a querer demostrar su valor peleando el título.

—¿Entonces puede ser un rival directo de Verstappen en el torneo?

—Está para asumir el liderazgo pleno del equipo. El que ganó una carrera en 2023 fue Sainz, pero la fuerza la tuvo Leclerc. Es cierto que tomó malas decisiones, que tuvo problemas, que tal vez no es tan fuerte en carrera como a una vuelta, ha demostrado esa fragilidad, y eso es algo que Ferrari busca en Hamilton. Para ser el rival directo, tiene que corregir errores y el equipo también. Si existe orden en el equipo –y Fred Vasseur lo está logrando de a poco—, Leclerc puede ocupar ese lugar.

—¿Cómo creés que Mercedes va a tratar a Hamilton?

—Me lo pregunto desde el día en que estalló la noticia. Lewis esperó hasta que estuvieron cara a cara con Toto Wolff para decírselo. Cuando Nico Rosberg decidió abandonar el automovilismo, cinco días después de haber salido campeón, en 2016, estuvo con Toto 25 horas y no se lo comunicó: recién al llegar al aeropuerto lo llamó para ponerlo al tanto de la decisión. No se animó a hacerlo en persona. Lo de Hamilton fue distinto, porque considera a Wolff como un amigo. Creo que todo el equipo en conjunto todavía sigue dolido por lo que ocurrió en 2021. Si yo fuese Toto Wolff, si existiera una oportunidad de darle el octavo título para que se transforme en el piloto con más halagos de la historia, prefiero hacerlo antes que lo haga con Ferrari y haga más notorio nuestro fracaso. Creo que Mercedes va a tener esa tolerancia con él hasta por lo menos mitad de temporada. Allí verán como está respecto a su compañero George Russell. Si Hamilton lleva ventaja, Mercedes no se va a disparar en los pies. Además, Russell todavía no demostró que puede vencer consistentemente a Hamilton. Los domingos le falta madurez, en carrera no es tan fuerte como su compañero.

—¿Cómo ves a McLaren?

—Es una incógnita. Oscar Piastri me sorprendió en 2023, sobre todo en Qatar, cuando hizo la pole para el Sprint y lideró con Max atrás. A Lando Norris lo ví perdido en algunos momentos, es un piloto con enorme talento y ya ha acumulado experiencia, pero el australiano es de esos que empiezan a sorprender, como Max en su momento. Me encanta Lando como persona, tengo un trato excepcional con él, pero el año pasado le faltó rendimiento en varias carreras y me gustaría que Oscar ganara primero un Grand Prix. Que confirme realmente lo que vimos el año pasado.

—¿Alonso podrá conseguir la famosa 33ª victoria?

—Si fuera por la prensa española, es el único rival de Max y RedBull. Fernando no va a dejar pasar ninguna oportunidad para lograrlo y puede sorprender, ¿por qué no? Si Aston Martin corrigió el mal rumbo de final de temporada, cuando se perdieron, si encontraron la solución, Alonso va estar listo para ganar.

—¿Sorpresas a nivel piloto o equipos?

—No sería sorpresa pero me gustaría que McLaren volviera a ganar un Grand Prix, contra todos y demostrando de nuevo que es un equipo top. De los pilotos de atrás, Alex Albon ya demostró que está para ir un escalón más arriba, a un equipo grande.

—¿Quién va a prevalecer en la pelea Tsunoda-Ricciardo?

—A mí me gusta Tsunoda. Me parece uno de los japoneses más competitivos de la historia de la F1, se adaptó muy bien a la cultura occidental y al idioma inglés. Vive en Italia, vivió en Milton Keynes, ¿vos sabés lo que es Milton Keynes? Tiene sentido del humor y una gran personalidad. Daniel vivió una gran actuación en México y uno dijo ¡guau!, ¿cómo superar un segundo puesto en qualy? Arrancan más o menos parecido, pero es la última oportunidad de Daniel.

—¿Cómo van a llamar al equipo de ambos, que hasta 2020 era Toro Rosso, luego fue Alpha Tauri y ahora tiene directamente un nombre netamente comercial?

—Nos acostumbramos a decir RedBull, pero al principio decíamos “ahí va el RedBull” y todos pensábamos que iba una latita… “Ahí viene el Visa Cash App” me parece que no suena a un auto de carrera. Los autos tienen apellido: Ferrari, McLaren, Williams, ¡Brawn!, en su momento.

