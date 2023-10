Mazda Ionic SP Concept: hay futuro para las coupés compactas, bellas y divertidas de manejar

Que es

Una coupé compacta muy clásica que –aunque no fue anunciada como tal oficialmente–, podría considerarse un anticipo de lo que será la próxima generación del icónico Miata.

Es un poco más grande que el Miata actual (4,18 contra 3,91 de largo) y también bastante más pesado, de acuerdo a lo que informó Mazda. Aun así, sigue siendo un auto bastante pequeño de acuerdo a los estándares actuales.

El Iconic SP plantea un esquema de propulsión híbrido, con dos motores eléctricos que mueven las ruedas y un motor a combustión rotativo, que actúa como generador para recargar la batería según sea necesario. Mazda dice que el motor rotativo funciona con e-fuel (combustible neutro en CO2), pero también puede “quemar otros combustibles como hidrógeno”. La potencia anunciada es de 365 CV, un número para nada extravagante comparado con las astronómicas cifras de otros autos deportivos eléctricos. Según Masahiro Moro, el CEO de la Mazda, el Iconic SP está concebido para gente que “ama los autos” y simplemente “desea un coche que represente el placer de manejar”.

Qué hay de nuevo

Mucho y muy bueno. Por el lado del diseño, lo que más llama la atención son sus líneas y superficies extremadamente limpias y la silueta de proporciones perfectas, según los cánones de lo que representa una coupé clásica. Llama la atención el marcado adelgazamiento que toma el centro de la carrocería, vista en planta, para lograr la típica forma de “botella de Coca-Cola”. Es un recurso muy típico de los autos deportivos –para generar dinamismo visual y sex appeal– pero en el Iconic SP está llevado al extremo. La suavidad y precisión con la que se torsionan las superficies es una de las marcas registradas del lenguaje de diseño de Mazda, y aquí están ejecutadas de manera soberbia. Un detalle muy cool son los los faros retráctiles, que hace mucho que no se veían en la industria. Y no sería un verdadero concept si no tuviese algún artificio de esos que nunca llegan a producción: en este caso son las puertas con una apertura “semi-mariposa”.

El interior es extremadamente austero y bastante “analógico”, sin llegar a ser retro, algo a lo que también nos tiene acostumbrados Mazda. La idea es evitar al máximo las distracciones, porque lo importante en este auto es disfrutar del manejo.

Y por el lado mecánico, la gran novedad es la vuelta del legendario motor rotativo –que supo propulsar a modelos icónicos de Mazda como el RX-7 o el Cosmo– aunque en este caso solo como generador de energía para las baterías (range extender, en la jerga).

Primera impresión

Fabuloso. A contramano de las exageraciones que se vienen viendo últimamente en materia de autos deportivos, Mazda propone una coupé simple, delicada y compacta. No hay trucos exagerados, no hay detalles complicados, solo superficies hermosas y proporciones perfectas. Es muy difícil lograr este nivel de pureza y fluidez en el diseño, que recuerda mucho a lo mejor del diseño italiano clásico. De hecho este concept le hace más honor al Alfa 33 Stradale, que la manierista recreación que se presentó hace unas semanas.

El Iconic SP Concept es un verdadero auto sport: bello, simple y ligero, de esos realmente creados por el placer de manejar. Sí, Mazda lo hizo de nuevo.

