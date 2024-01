Nuevo Porsche Macan: el “auto perfecto” se renueva y ahora es 100% eléctrico

Qué es:

La segunda generación del SUV mediano-grande de Porsche, lanzado originalmente en 2014 (con actualizaciones en 2016 y 2019), que abandona los motores a combustión y llega únicamente en con propulsión 100% eléctrica.

Está desarrollado sobre una nueva plataforma de alta gama del Grupo VW, para ser usada conjuntamente con Audi (¿y Lamborghini?). Tiene una tecnología de 800 volts, que en condiciones ideales permitiría una recarga del 80% de la enorme batería de 100 kWh en solo 21 minutos. Con eso se pueden recorrer unos 350 km, lo cual lo acercaría bastante al ratio autonomía/tiempo de carga de los autos convencionales que pasan por una estación de servicio.

En principio habrá 2 versiones, ambas propulsadas por 2 motores eléctricos y tracción en las 4 ruedas, que varían en potencia y equipamiento: la más básica tendrá 402 CV y 480 Nm de toque, y la más potente (denominada “Turbo”) llega a los 630 CV y 833 Nm.

El nuevo Macan mantiene las dimensiones y la silueta general de su predecesor, aunque con algunos notorios cambios estilísticos, sobre todo en la trompa, donde incorpora unas ópticas muy parecidas a las del otro auto eléctrico de Porsche –el Taycan–, y una ausencia de parrilla que ya están generando controversia en el mundillo del diseño por su carácter algo genérico.

A qué apunta:

Más allá de ofrecer una natural renovación luego de casi 10 años, el nuevo Macan propone un cambio total de paradigma, abrazando la definitivamente propulsión eléctrica. Es un mensaje claro de Porsche, que marca la dirección que tomará la marca con sus modelos más “utilitarios”, reservándose la opción de los combustibles sintéticos (e-fuel) para sus modelos más deportivos. Hoy por hoy, el Macan no tiene rivales 100% eléctricos en su exclusivo segmento, que incluye a los BMW X4, Mercedes-Benz GLC Coupe, Alfa Romeo Stelvio, Maserati Grecale y Jaguar F-Pace. Por el lado eléctrico, se puede incluir al Polestar 3, y pronto llegará su “primo”, el Audi Q6 e-tron, más lo que puedan sumar los nuevos fabricantes chinos, que están ávidos por ganar su espacio en los segmentos de lujo.

Un dato: tal es la confianza que Porsche tiene en su giro hacia la electrificación, que no le agregó ninguna seña específica al respecto al nombre del auto: sigue siendo “Macan” y no “Macan EV”, “e-Macan”, “Macan e-Power” o cualquiera de esas fórmulas para expresar un cambio tecnológico.

Opinión

Las comillas en el título son porque en realidad no existe tal cosa como el “auto perfecto”: cada usuario (o cada entusiasta) tiene el suyo, de acuerdo a sus necesidades, preferencias y deseos (ya hemos hablado de eso en esta sección aquí). Pero sí es cierto que hay modelos extremadamente completos, que clickean la mayoría de los casilleros: desde los relativos a la practicidad y la usabilidad, hasta los que tienen que ver con la autoestima, pasando por la seguridad, la conectividad, el confort, etc. Claro que estos autos tan competentes para casi todo y casi todos, en general vienen de la mano de un precio prohibitivo… Pero si dejamos de lado el factor bolsillo, no hay dudas que el Macan siempre fue un auto casi perfecto. No por casualidad es el best seller de Porsche, y uno de los modelos más vendidos de su segmento, aún a pesar de tener un precio mayor al de sus rivales.

Bueno, todo eso es lo que está poniendo en juego Porsche con esta nueva generación, que deberá convencer tanto a los que buscan un auto divino y prestigioso como para llevar a los chicos al colegio, salir de viaje con la familia o simplemente ir al supermercado, como a los más puristas que quieren un Porsche que haga todo eso, pero aman el sonido y las sutiles vibraciones del V6 Turbo. Tal vez lo logre con más caballos y más torque (aunque sean ya un exceso para un auto así), para mantener la promesa de deportividad que tiene que cumplir un Porsche. Por lo pronto, incluso con esos elementos de diseño que generan controversia y un precio que arranca en los 80.000 dólares, pinta que tiene todas las de ganar.

¿Llegará a la Argentina?

Sí, muy probablemente el año que viene, si las condiciones están dadas.

