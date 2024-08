Se presentó oficialmente el Renault Kardian, el auto que promete una nueva era para la marca

Casi un mes después de una anunciada una preventa, finalmente llegó el momento del lanzamiento oficial del Kardian, ùn nuevo SUV compacto fabricado en Brasil, que será la punta de lanza para una renovación total de la gama de productos Renault en los próximos años, tanto en Argentina como en toda la Región.

Fue en un evento realizado para la prensa en el Teatro del Bicentenario de la Ciudad de San Juan, un imponente edificio que con su estilo faraónico contrasta bastante con la modesta arquitectura del resto de la ciudad. Pero lo cierto es que le dio al evento un marco deslumbrante que, combinado con una factura técnica impecable del show y la presentación, pone a las claras las enormes expectativas depositadas por Renault en este nuevo producto.

El Kardian

Es un SUV compacto completamente nuevo, desarrollado específicamente para nuestra Región, sobre la base de la plataforma modular RGMP (Renault Group Modular Platform), que será la misma de otros 6 nuevos modelos que se irán lanzando de aquí a 2027. Esta plataforma, de última generación, le permite a la marca dar un enorme salto cualitativo respecto de sus modelos regionales actuales, a la vez que permite un importante ahorro de costos, ya que hay muchos componentes compartidos, y el gasto de desarrollo que se amortiza entre varios productos.

Por sus dimensiones, características y precio, el Kardian se encasilla en la parte “baja” del Segmento B SUV, donde sus rivales más directos serán el Fiat Pulse y el Volkswagen Nivus; pero también compite con otros modelos más grandes y caros del segmento, como el novísimo Peugeot 2008, el VW T-Cross, el Chevrolet Tracker o el Nissan Kicks. Pero atención: por su carácter de vehículo familiar relativamente “accesible”, el Kardian también podría ser una alternativa a otros modelos compactos como el Toyota Yaris, el Citroën C3 o hasta el Fiat Cronos. Y por supuesto sería un gran paso adelante para actuales usuarios de Renault Sandero o Stepway.

Muchas novedades

Las novedades que trae el Kardian a nivel de diseño, tecnología, seguridad, mecánica y confort son muchísimas. De las enumeradas en la presentación, las más relevantes son las siguientes:

Es el primer vehículo fabricado en Latinoamérica con la nueva identidad de la marca, que incluye un logotipo “minimalista” , una parrilla con una trama basada en el rombo y luces LED que generan una nueva “ firma visual” cuando están encendidas. También incluye detalles de diseño como el techo pintado en otro color (en las versiones más caras), vistosas llantas y una barras de techo que se pueden disponer en forma longitudinal o transversal, de acuerdo a lo que se quiera transportar.

El Kardian mide solo 4,12 metros de largo pero tiene una distancia entre ejes de 2,60, lo que garantiza un notable espacio interior , especialmente en las plazas traseras.

, especialmente en las plazas traseras. Puertas adentro hay un interior “sofisticado”, con un diseño, terminaciones y calidad muy mejoradas con respecto a lo que Renault nos tenía acostumbrados en este segmento. También incluye detalles encontrados en segmentos superiores, como el freno de estacionamiento electrónico y palanca de cambios del tipo joystick para las versiones automáticas.

Todas las versiones vienen equipadas con un nuevo motor turbo de 1 litro de cilindrada, que eroga 120 CV y con 200 Nm , de potencia y torque máximos, respectivamente. El último valor es el mayor entre sus competidores directos. También promete el menor consumo en la ciudad y mejor eficiencia energética entre sus competidores directos.

, de potencia y torque máximos, respectivamente. El último valor es el mayor entre sus competidores directos. También promete el menor consumo en la ciudad y mejor eficiencia energética entre sus competidores directos. Se ofrece una nueva caja de cambios automática del tipo doble embrague húmedo (misma tecnología que los modelos de alta gama de Renault en Europa), que y garantiza un pasaje de cambios suave y minimiza las pérdidas de toque.

húmedo (misma tecnología que los modelos de alta gama de Renault en Europa), que y garantiza un pasaje de cambios suave y minimiza las pérdidas de toque. Por el lado de la seguridad, además de 6 airbags y controles de tracción (ESC) y estabilidad (ESP) de serie, el Kardian declara incluir hasta 13 “ADAS” (ayudas avanzadas a la conducción), como Control de crucero adaptativo (ACC); Alerta de colisión frontal (FCW); Frenado activo de emergencia (AEB); Alerta de distancia segura (DW); Alerta de punto ciego (BSW) y Limitador de Velocidad, entre otras.

Versiones, precios y financiación

El Kardian ya se ofrece en 4 versiones, todas con el mismo motor 1.0 turbo, que varían en equipamiento y caja de cambios (las versiones automátcas son “EDC”)

Evolution 156 MT: $26.110.000

Evolution 200 EDC: $28.400.000

Techno 200 EDC: $29.550.000

Premiere Edition 200 EDC: $31.100.000

Durante el mes de lanzamiento habrá financiación de hasta 10 millones de pesos en 12 a 60 cuotas fijas, con tasa desde 9,9% (TNA). También estará disponible en el Pan Rombo de ahorro previo, 100% financiado en 120 cuotas.

Contactos en San Juan

El lanzamiento del Kardian en la provincia andina incluyó una extensa prueba de manejo para los periodistas invitados. Fue desde la ciudad de San Juan hasta la Pampa del Leoncito, una planicie seca muy famosa su blanca planitud y por tener uno de los cielos nocturnos más claros del mundo (para los más memoriosos, es el lugar donde se filmó la famosa publicidad “Toreros” del Ford Taunus, en la década de 1980). Fueron casi 500 kilómetros ida y vuelta, por rutas sinuosas y en altura, e incluso algunos tramos de ripio; más que suficientes para comprobar que varias de las promesas que Renault hizo con este auto se cumplen con creces. Para empezar, el comportamiento dinámico del auto, que es extremadamente satisfactorio para un auto de esta categoría. Tiene una muy buena aceleración y recuperación para sobrepasos en la ruta, dobla muy bien y se lo siente estable a altas velocidades, incluso ante las fuertes rachas de viento de la Precordillera. Se nota que hay un muy buen trabajo en las suspensiones y en la aerodinámica.

En definitiva, se lo siente seguro y consistente para lo que serían las necesidades ruteras de un usuario promedio de este tipo de vehículo. Se nota un salto cualitativo enorme con respecto a los actuales productos regionales de Renault (Sandero, Logan, Stepway, Kwid…). Y lo mismo puede decirse con respecto a la calidad percibida en el interior, que no tiene nada que envidiarles a sus rivales más encumbrados. Y por el lado del diseño, un tema siempre subjetivo, hay que reconocer que no es una “revolución”, pero encaja perfecto con las tendencias actuales, y es indiscutiblemente un auto atractivo.

La misión de Renault es que el Kardian pase a ser un producto deseado, más que una compra resignada, como actualmente sucede con los modelos que salen de la planta de Cördoba, cuyos mayores atractivos son el precio y la financiación. Por lo experimentado en el breve pero intenso contacto en San Juan, argumentos le sobran para lograrlo.

El otro contacto que tuvimos en San Juan fue con Pablo Sibilla, el Presidente de Renault Argentina, quien junto a Jorge Portugal –Responsable de Ventas de Renault Latinoamérica– ofrecieron una rueda de prensa para los periodistas presentes. Ambos dejaron algunos apuntes interesantes, como el objetivo de ventas del Kardian en el mercado argentino, que debería llegar a 4.000 unidades este año y a 10.000 el que viene (una meta ambiciosa); la posibilidad de una versión más deportiva (Spirit Alpine), o mismo su proyección de ventas para este año en Argentina, que debería llegar a 375.000 patentamientos (un número realmente optimista).

Pero lo más interesante fue percibir –tanto en la conferencia de prensa como a lo largo de las dos jornadas del viaje–, el entusiasmo y la confianza que proyectan tanto Sibilla como todo el equipo de Renault con respecto al futuro. Con respecto al Kardian, saben que tienen un producto comercialmente ganador, y también un instrumento óptimo para apuntalar una imagen de marca que no venía pasando por su mejor momento en los últimos años. Pero tal vez más importante aún, para la autoconfianza de la empresa, es el nuevo proyecto industrial de Renault para su fábrica de Córdoba. Se trata de una pickup compacta, también basada en la plataforma RGMP del Kardian, que no solo garantizará el futuro de la planta, sino que sería el puntapié inicial para la fabricación de una serie de vehículos utilitarios livianos (LCV) que tendrán el foco puesto en la exportación. Esto sería una gran noticia, no solo para Renault, sino para la industria argentina en general. Y no, Sibilla aún no confirmó oficialmente la inversión, pero su sonrisa confiada ante la pregunta da todas las señales de que será en breve.

RT