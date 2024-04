Stellantis anuncia la fabricación del Peugeot 2008 en Argentina y confirma una futura inversión de 400 millones de dólares

Si bien era algo que se había anunciado hace un tiempo, hoy el Grupo Stellantis oficializó mediante un comunicado de prensa la fabricación del Peugeot 2008 en su planta industrial de El Palomar. Se trata de un hecho de especial importancia para la marca, para el grupo, y para la industria automotriz argentina en general, porque es de un producto de última generación con un gran potencial de exportación. Peugeot ya estaba fabricando el modelo 208 en El Palomar, y ahora se suma el 2008, que podría ser considerado la versión SUV del primero. La diferencia radica en que el 208 se fabrica en Argentina y Brasil, mientras que el 2008 solo se hará en Argentina, tanto para nuestro mercado local como para toda la Región.

Según Stellantis, la inversión total para la producción del nuevo modelo fue de 270 millones de dólares. Este monto se suma a los 320 millones invertidos previamente en la transformación del centro industrial de El Palomar, para poder fabricar la plataforma modular CMP -en la que está basados tanto el 208 como el 2008-, y que eventualmente podría dar lugar a más productos (incluso híbridos y hasta eléctricos).

Con respecto al 2008, se trata de la segunda generación del modelo, lanzada originalmente en Francia en 2020, aunque aquí ya llegará con la última actualización en su diseño, más allá de algunas adaptaciones específicas al mercado regional.

Más inversiones en Argentina a partir de 2025

Stellantis también anunció la pata argentina de su plan “Next Level” para Sudamérica. Se trata de un proyecto estratégico que tiene como objetivo “consolidar el liderazgo, descarbonizar la movilidad y expandir el negocio de Stellantis en la región”, e implica una inversión en nuestro país de 400 millones de dólares para el período 2025-2030. No hubo precisiones sobre el destino de la inversión (nuevos modelos o desarrollos por ejemplo), pero sí se informó que estarán destinados a: acelerar el negocio; mejorar la experiencia del cliente; fomentar la excelencia operacional; liderar la Descarbonización; atraer talentos para consolidar a Stellantis como una Mobility Tech Company; y consolidar las finanzas, aumentando los ingresos y garantizando la sostenibilidad del negocio. Cabe destacar que el Plan Next Level incluye una inversión total de 6.000 millones -la mayor parte destinados a Brasil- e incluye a todas las marcas del Grupo que operan en Sudamerica: Peugeot, Fiat, Ram, Citroën, Jeep y DS

Rueda de prensa

El día anterior al anuncio oficial, Stellantis organizó una rueda de prensa para varios medios, entre los que estuvo elDiarioAR. Contó con la presencia de Emanuele Cappellano, presidente de Stellantis Sudamérica (en modalidad teleconferencia), y de la plana mayor del Grupo en Argentina: Martín Zuppi, Director General de Operaciones; Pablo García Leyenda, Director Comercial; y Rodrigo Pérez Graziano, Director de Relaciones Externas y Comunicación.Capellano, más allá de la presentación protocolar del plan Next Level, dejó algunas definiciones. “Argentina está pasando una fase de transformación y volatilidad, pero para Stellantis históricamente es un mercado fundamental. Hay potencial: Argentina tiene capacidad de remontar ciclos negativos, así que no podemos obviar eso”, dijo acerca de los motivos por los cuales confía en la inversión en el país. “Vemos potencial y por eso creemos que estamos en el momento preciso de invertir en el país; no hay que invertir cuando todas las cosas están bien, hay que invertir cuando existe el potencial”, agregó. Sobre el 2008 confirmó que se pondrá a la venta en el segundo semestre y no aclaró sobre las proyecciones de ventas o exportaciones. Sí dejó claro que los 270 millones invertidos hasta ahora no son parte de los 400 millones prometidos para el Plan Next Level. Tampoco quiso dar mayores precisiones acerca de si este plan incluye fabricar una pickup en Argentina, pero dejó abierta la puerta: “No vamos a dar detalles pero claramente Stellantis tiene pasión por las pick-ups y sabemos que Argentina tiene un mercado de pick-ups muy importante”. Entre otras cosas, también comentó sobre la mirada muy positiva que Carlos Tavares -CEO Global de Stellantis- tiene sobre América Latina, y sobre las buenas expectativas para el mercado automotor de Brasil, que viene creciendo al 8%. Consultado acerca de la particular situación de la relación actual entre Argentina y Brasil prefirió no hacer comentarios, pero sí dejó una impresión sobre la marcha del nuevo gobierno: “Estamos siguiendo con atención el proceso. Veo que la situación se va a estabilizar. Es un momento complejo, pero estamos esperanzados para el segundo semestre”.

La charla posterior con Martín Zuppi sí dejó más definiciones por el lado económico y político. Para empezar, fue mucho más cauteloso que algunos de sus colegas CEOs -Ricardo Flammini de Nissan y Pablo Sibilla de Renault, por caso-, que vienen manifestando públicamente un decidido optimismo con respecto de la marcha y el futuro de la economía.

Teniendo en cuenta que el mercado viene marchando un 30% abajo con respecto al año pasado, Zuppi comentó que espera una recuperación para el segundo semestre, que podría ser similar en volumen al de 2023. De todas maneras, ve una retracción en el total con respecto al año pasado, y sí una recuperación para 2025. Para que eso ocurra, enumeró tres factores que deberían ser concurrentes: “La reactivación del sector puede venir por la rebaja de la carga impositiva, para tener precios más bajos; por otro lado tiene que haber una recuperación del salario; y la tercera tiene que ver con el mercado financiero, o sea la vuelta del crédito”.

Como todos sus colegas, Zuppi ve en la excesiva carga impositiva uno de los grandes problemas de la industria, tanto para el mercado local como para la exportación: “Es necesario un reacomodamiento en la estructura tributaria. El lineamiento principal del gobierno es el objetivo del déficit fiscal, así que hoy no estaría siendo la prioridad, pero tenemos expectativas en que rápidamente el tema vuelva a estar sobre la mesa”, comentó, acerca de las posibilidades de que eso se modifique. También reconoció que los autos en el país están excesivamente caros en dólares, pero aclaró: “A mi no me preocupa tanto que un auto en de entrada en Argentina valga 20.000 dólares; a mi lo que me preocupa es que la recuperación del poder adquisitivo permita que con pocos salarios una persona se pueda comprar un auto”.

R.T.