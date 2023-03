Bolsonaro vuelve a Brasil y Trump vuelve a la tele

Vuelve Bolsonaro, vuelve Trump. Y en la última hora del penúltimo día del primer mes del otoño austral volvió nuestra Newsletter Semanal de Política Internacional de elDiarioAR a los correos de quienes se han suscrito. Aquí en este enlace pueden leer la entrega anterior de El mundo es azul como una naranja, correspondiente al penúltimo jueves de marzo 023.

A principios de febrero, antes de que el conflicto ucrananiano cumpliera un año, comenzó la distribución del último libro de Martin Wolf, el veterano y laborioso periodista económico que en 35 años de trabajo en el Financial Times llegó a ser el comentarista estrella de este diario financiero londinense. Como epígrafe al prefacio de The Crisis of Democratic Capitalism, robusto volumen de cuatro centenares de páginas, leemos un aforismo atribuido a Mark Twain: “La historia nunca se repite, peros los acontecimientos históricos siempre riman entre sí”. Entre esta semana y la anterior, cuántas rimas en el mundo, que no son razón ni solución. Empezando por hechos de los principales personajes del elenco más estable -el americano Trump, el ruso Putin, el argentino Bergoglio, el brasileño Bolsonaro-, que nos suenan conocidos, pero que ni conocíamos, ni, como como ocurre con las raras rimas sorprendentes, como frac rimando con Balzac en un poema de Leopoldo Lugones, tampoco anticipábamos.

Recibí nuestro newsletter El mundo es azul como una naranja

Un resumen semanal de política internacional en mil palabras. Por Alfredo Grieco y Bavio. Suscribite Es gratuito y podés darte de baja en cualquier momento. Ha ocurrido un problema, por favor reintente más tarde. Debes ingresar tu dirección email. ¡Listo! Ya estás anotado. En breve comenzarás a recibir periodismo de autor en tu correo.

1. Bolsonaro vuelve a su país, pero (todavía) no vence

El insomne ex presidente brasileño Jair Messias Bolsonaro siempre se dice ganador, y (casi) siempre ha sido el primero en creerlo. El líder de la derecha con altavoz no tiene partido político propio. Para las elecciones 'sale a alquilar alguno', según Luiz Inácio Lula da Silva, el rival que lo derrotó en las presidenciales de 2022, cuando Bolsonaro creía que tenía ganada la reelecióon y un nuevo período de gobierno. Esa independencia o prescindencia no será una ventaja en su regreso a Brasil, porque ahora tampoco tiene los fueros que limitaban toda ofensiva judicial en su contra.

Bolsonaro regresó a Brasil el jueves 30 de marzo tras pasar tres meses en EEUU. Apenas pisó el país de cuyo Poder Ejecutivo se reclama el más legítimo titular, este ex capitán del Ejército, este paulista que antes de ser presidente fue durante dos décadas diputado federal carioca en Brasilia, envió un primer mensaje de aviso y tono amenazador al gobierno de Lula. Dijo que el ex obrero y ex líder sindical progresista,con dos presidencias en su haber antes de esta tercera, “no va a hacer lo que quiera con el futuro de la Nación”

2. Trump vuelve al ser estrella, pero de la televisión chatarra

No faltaron voces las últimas semanas en el entorno del republicano Donald Trump para susurrar escénicamente, para murmurar con dicción articulada y audible, y en los oídos del periodismo, que el millonario ex presidente de EEUU y ex animador televisivo de talk-shows populares alto rating (que la prensa gráfica tradicional llama 'chabacanos') buscaba protagonizar como víctima otro género, el court-room drama familiar y extra familiar. Como acusado por la Justicia, y procesado por un delito que no cometió. Como víctima inocente, pero al fin triunfal y absuelta, a pesar de la persecución enconada y el prejuicio político de jueces zafios, comunistas y racistas.

El mismo jueves en que Bolsonaro volvió a Brasil, Trump volvió a la televisión. Si no en persona, sí a ganarse todas las pantallas, porque se supo que un Gran Jurado en Nueva York había votado la instrucción de procesarlo por el turbio, y confuso, asunto de un pago que presuntamente, antes de su carrera por la Casa Blanca, mucho antes, el megamagnate y especulador inmobiliario había ordenado hacer, a cambio de su silencio, a una actriz, estrella o 'estrellita' (star o starlet) de 'cine para adultos', como los documentos judiciales llaman al porno.

Técnicamente, los fundamentos legales del Grand Jury, que entretejen el presunto 'soborno mordaza' con probadas irregularidades contables de empresas de Trump en una misma y definitiva imputación, son novedosos, en el buen sentido de creativos. Por ello mismo, lucen poco sólidos a los ojos de la Justicia más conservadora. Es por ello que el expresidente, el primero en la historia de EEUU en ser procesado como presunto autor de un delito penal, confía en que saldrá absuelto.

3. El Papa se enferma, un via crucis antes de Pascuas

Después de celebrar Francisco I diez años razonablemente saludables como pontífice máximo de la Iglesia Católica, el jesuita argentino Jorge Mario Bergoglio, de 85 años, fue ingresado el miércoles 29 en un centro médico de la capital italiana luego de registrar “algunas dificultades respiratorias”, según dio a conocer el director de prensa vaticana.

De acuerdo con lo explicado por Matteo Bruni, el Papa se sometió a una serie de controles que mostraron “una infección respiratoria (excluida la infección por Covid 19)” por la que “requerirá unos días de tratamiento médico hospitalario adecuado”, en la misma habitación del hospital romano Gemmelli en la que en 2021 durmió 10 días tras una operación de colon.

Si la afección respiratoria no es grave de por sí, y es pasajera, sí resulta inconveniente, en cambio, la fecha en la que se manifestó. Faltan menos de dos semanas para el domingo de Pascua, la festividad más importante de la Cristiandad. Y la Semana Santa es aquella de mayor actividad y exigencia física, cada año, para todos los papas.

4. Nicaragua se separa

El Estado Vaticano y la República de Nicaragua han suspendido las relaciones diplomáticas, pero no las han roto, según ha informado el Ministerio de Asuntos Exteriores de Managua. Esta separación que declaradamente no constituye un divorcio vincular (excluido por la teología moral católica) llega al final de la larga historia de las afidades electivas y relaciones peligrosas de la lglesia con el sandinismo. Es el líder de la Revolución Sandinista de 1979, apoyada por muchos sacerdotes y religiosos y religiosas, quien hoy ocupa la presidencia nicaragüense.

Daniel Ortega parece considerar el ejercicio del Poder Ejecutivo como un derecho personal, y adquirido. No es de esa persuasión la jerarquía eclesiástica católica. Que no considera, sin embargo, que la actual peripecia de ruptura sea la final, y que marque un giro definitivo.

5. Honduras se divorcia

En Managua se apresuran a aclarar que no fue divorcio, que es separación, con la Santa Sede. En Tegucigalpa no se apresuran, pero de todos modos acaban por aclarar, y ya dicen que no es separación, que es divorcio, vincular, con las autoridades de Taiwan.

Enrique Reina, canciller del primer gobierno de izquierda de la historia hondureña, hizo el anuncio aclaratorio desde Pekín, donde se hallaba en una prolongada y programada visita como funcionario. Sigue instrucciones de la presidenta Xiomara Castro, esposa del presidente Manuel Zelaya.

Haciendo una aclaración dentro de la aclaración, el ministro Reina les contó a los medios que la cancillería de Honduras había buscado, hasta el último momento, aun desde el suelo de la República Popular, una reconciliación que evitara el divorcio hondureño-taiwanés, una ruptura cuya eventualidad se había hecho pública. Pero Taipei no aceptó los términos conciliatorios de Tegucigalpa, que incluían una contribución, de 2 mil millones de dólares, para aliviar el peso y reestructurar los pagos de la deuda externa de Honduras.

6. A Taiwan no le gusta quedarse aislada

La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, voló el miércoles 29 a EEUU camino a Guatemala y Belice, con los que espera afianzar sus relaciones diplomáticas después de que China le arrebatara a Honduras, uno de los últimos aliados de esta isla. Belice y Guatemala figuran entre los 13 países que reconocen oficialmente a Taipéi por encima de Pekín, luego de que Honduras cortó el domingo relaciones con Taiwán y reconoció a China. Pekín considera a la isla de gobierno democrático y autónomo parte de su territorio, el cual quiere retomar un día incluso por la fuerza, si fuera necesario.

Washington espera que las escalas de Tsain en Nueva York y Los Angeles no provoquen una reacción en Pekín. Apenas pisó la tierra norteamericana, Tsai comparó a Taiwan con Ucrania y al presidente chino Xi Jinping con el presidente ruso Vladimir Putin, de quien fue el huésped más suntuosamente agasajado de todo el siglo XX en el Kremlin.

7. Guatemala, país de la competencia abundante: 21 candidatos y 2 candidatas en carrera por la presidencia

La presidenta taiwanesa Tsai visitará Ciudad de Guatemala y encontrará pocas mujeres en la política. Y sólo dos candidatas presidenciales, a pesar de la sobreabundante oferta electoral para las elecciones del 25 de junio.

Según el calendario electoral guatemalteco, un electorado de casi diez millones de votantes acudirá a las urnas el último domingo de junio para elegir al sucesor de Alejandro Giammattei entre 23 candidaturas presidenciales definidas por 30 partidos políticos. El escenario político es el de una consistente fragmentación refleja: al electorado atomizado corresponde una oferta electoral parejamente subdividida. Además del nuevo Ejecutivo de la República, Guatemala votará también las 160 bancas del Congreso Nacional, las 20 bancas de la representación guatemalteca en el Parlamento Centroamericano, y las autoridades de los 340 municipios de los 22 departamentos del país. en un escenario de gran fragmentación electoral: 29 partidos están calificados para presentar candidatos

El actual presidente es un médico que sufre esclerosis múltiple, un sexagenario que usa marcapasos, un catóiico divorciado en 2014 de su esposa madre de su hija y sus dos hijos, un político neoconservador defensor del autoritarismo pero hoy desprestigiado aun en su idoneidad para abusar del poder. Varias veces derrotado en las elecciones locales como aspirante a la alcaldía capitalina de Ciudad de Guatemala, cuatro veces aspirante a la presidencia de la República (cada vez como candidato de un partido derechista diferente), tres veces vencido antes de ganar en 2019 al frente del binomio de Vamos Guatemala.

La victoria de Giammattei cuatro años atrás se debió al acierto de prometer mano dura contra la inseguridad, la violencia, el delito y el crimen, organizado o no, y el narco también. El ex carcelero del país -la posición más alta en el Estado alcanzada por Giammattei antes de la presidencia había sido la jefatura del Servicio Penitenciario- anuncio que sería el foso donde se hundiría toda iniciativa pára que las mujeres ejerzan sus derechos reproductivos o que personas del mismo sexo puedan unirse en matrimonio. En Taiwan, caso excepcional en el Extremo Oriente, el matrimonio igualitario es ley.

8. Ucrania quiere ser anfitriona

Los dos tienen el mismo nombre eslavo, con las debidas variantes rusa y ucraniana; Vladimir y Volodímir. El presidente ruso Putin recibió al chino Xi Jinping en Moscú; el presidente ucraniano Zelenski anhela la visita del mismo huésped súper poderoso,

Volodímir Zelenski invitó a Ucrania a ese líder estratégicamente decisivo que no la visitó (aún, según espera) desde el inicio de su conflicto con Rusia. “Estamos preparados para recibir aquí a Xi Jinping”, declaró el presidente ucraniano en una entrevista con la agencia estadounidense Associated Press publicada este miércoles.También explicó que no habló con el líder chino desde el comienzo de la invasión rusa. “Quiero hablar con él. Tuve contacto con él antes de la guerra a gran escala. Pero durante todo este año, durante más de un año, no lo tuve”.

En una entrevista con un diario japonés publicada el fin de semana, Zelenski dijo que no recibió “una oferta de China para mediar” ni “una propuesta de reunión”. En las últimas semanas se había especulado sobre la posibilidad de una llamada telefónica entre Xi y Zelenski a raíz del viaje del mandatario chino a Moscú. Tras las declaraciones de Zelenski, la Cancillería china no dio detalles sobre una posible llamada o reunión entre el presidente chino y su homólogo ucraniano. En la rueda de prensa diaria del departamento, la portavoz de la Cancillería Mao Ning aseguró no tener “información que compartir” al respecto, si bien admite que China “mantuvo comunicación con las partes”.

9. Lula no puede ser huésped

Si el presidente de Ucrania quería fungir en Kiev como anfitrión solícito de las autoridades de Pekín, al brasileño ya lo esperaban en la capital china, donde tenía fecha y cita apuntadas para una intensa visita de trabajo. Asumida por tercera vez la presidencia tres meses atrás, Lula iba ser el primer huésped internacional de la tercera presidencia de Xi, reelegido para el cargo por el Partido Comunista seis meses atrás. Pero, como después le ocurriera al Papa argentino, el Presidente brasileño cayó enfermo en la inminencia de una semana de extrema importancia y extremas fatigas aseguradas.

Una leve pulmonía, seguida de internación hospitalaria, hizo que el líder petista primero postergara, después recalculara, y finalmente cancelara el viaje a la República Popular China. Los médicos le aconsejaron que esperara al menos hasta mayo. Con el viaje, se esperaba la firma inmediata de acuerdos de contenidos muy concretos en las áreas de tecnología, agro y energía.

En las últimas semanas, aun los aliados del Partido de los Trabajadores (PT) habían manifestado desagrado por las críticas de Lula al Banco Central, que había subido nuevamente las tasas, hasta elevarlas hasta el porcentaje más alto desde 2017. Tampoco causaron agrado las sospechas enunciadas por el Presidente acerca de que una operación criminal de los narcos del Primer Comando Capital (PCC) contra Sérgio Moro, descubierta y desbaratada por la Policía Federal (PF) se imbricaba en una operación mediática en suma muy conveniente para el ex juex y actual senador.

Lula no viajó a China, pero un centenar de empresarios, de la comitiva que iba a acompañar al presidente, sí viajó. Están en Chna, negociando, y los medios brasileños dicen que lo saben hacer, y lo están haciendo bien.

10. Aunque detengan a la inteligencia, el tiempo no para

Las más canoras voces de la Tech mundial se levantaron para peticionar una moratoria para el desarrollo de la Inteligencia Artificial (AI). En la misma semana en que la AI se adelantaba componiendo imágenes de atrapante realismo hollywoodense en las cuales se veía a un Papa salutífero y modernísimo y a un Trump cayendo al suelo atrapado por una cuadrilla de policía blanca cebada con el ex presidente como si fuera un adolescente afroamericano.

Más acá del eco que encuentre, y aun si los encontrara potentes, la moratoria solicitada nace sentenciada de antemano al más exiguo de los éxitos. No se trata de controlar a los Estados que integran las Naciones Unidas con la ayuda de una regla común consensual de derecho internacional público, como se hace con los acuerdos que limitan la proliferación nuclear. Son una miríada de empresas y de desarrolladores, equipos y figuras más difíciles de identificar e incluir en un catálogo sin omisiones. Jurídicamente, además, las empresas estan regidas por normas de derecho nacional privado. La primera en reclamar esta protección del Derecho y de la Ley ha sido la creadora de ChatGPT, que no está asociada a la demanda de moratoria. Open AI anunció ya una versión, nueva y más poderosa, de su IA, GPT4.5, para septiembre de 2023. Y China es ya la patria del 52% de las nuevas patentes de IA, antes que EEUU, con el 17 por ciento. El tiempo no para, cantaba el brasileño Cazuza.

AGB