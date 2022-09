The Queen is Dead

Como ocurría con su amiga y traductora argentina Victoria Ocampo, cuanto más cerca observamos a la escritora inglesa Virginia Woolf, menos y menos elitista luce. La novelista modernista y militante feminista que se suicidó en 1941 publicó dos colecciones de ensayos de crítica literaria bajo el título The Common Reader. Una lectora común, que ponía en común sus opiniones sobre la literatura y la cultura del período de entreguerras.

En 2007, el performer y dramaturgo inglés Alan Bennett publicó una nouvelle, The Uncommon Reader, sobre una lectora fuera de lo común. Isabel II. Una monarca que, como aquellos sultanes miliunanochescos, se evadía de Palacio y mezclaba con el público común. Episodios ficcionales pero no ficticios de la reina muerta este jueves a los 96 años, que de incógnito retiraba y devolvía libros de bibliotecas públicas ambulantes. Lectora fuera de lo común porque en una monarquía sólo hay lugar para una sola persona, pero también por lo caudaloso, al menos en términos estadísticos si no quisiéramos conceder nada más, de sus lecturas.

Generalmente, las personas, públicas o privadas, que leen mucho, resultan poco populares. La lectura no siempre distrae, pero fatalmente retrae. Sin embargo, la reina muerta lo fue muy popular, y, en promedio, lo fue muy sostenidamente en un reinado que se extiende por dos siglos. También por ello es una lectora fuera de lo común, como el título de la novela corta de Bennett, escritor fuera de lo común, autor de El pene de Kafka y de La locura de Jorge III. Al príncipe heredero Carlos es difícil representárselo como un lector voraz, y ha sido siempre fácil advertir que es impopular.

De antiheroísmos de la impopularidad y atletismos de la popularidad a cualquier precio, esta semana no mezquinó ejemplos y modelos, que se suceden o acumulan en las diez fases de El mundo es azul como una naranja, Newsletter Semanal de Política Internacional de elDiarioAR que hoy jueves les llega aquí y así.

1. Gran Bretaña, del Imperio al Commonwealth, de Europa al Brexit

La reina Victoria presidió, a lo largo de tres cuartos del siglo XIX, sobre el crecimiento discreto, imparable, represivo, victoriano, del Imperio Británico. En el siglo XX, Gran Bretaña pasó de ser el protagonista del dinamismo histórico global, a conservar unn primer lugar sólo en la platea desde la que observaba cambios que hacían otros. A la colonización siguió la descolonización, y al Imperio, el Commonwealth, una comunidad británica de naciones. Cuando murió este jueves, Isabel II había presenciado durante el largo siglo XX el proceso de independencias nacionales en África, Asia, Oceanía, América y el Caribe. Sentada en el trono de un Imperio declinante, acompañó su larga decadencia. Vio culminar este largo arco con la concreción del Brexit y con convocatorias a un referéndum independentista en Escocia.

En estos días, una pregunta antes asordinada o postergada es cada vez más audible: ¿sobrevivirá a la Reina muerta la Monarquía? ¿Sobrevivirá unido el Reino Unido?

2. De la Reina de Inglaterra al Príncipe de Gales

Isabel II será sucedida en el Trono por el príncipe de Gales, su primogénito Carlos. Un hijo por el que jamás mostró públicamente un gran afecto personal o una gran confianza institucional.

El ex marido divorciado de la popular princesa Diana, de cuya muerte prematura se conmemoró esta semana un cuarto de siglo de aniversario, fue y es la primera encarnación de las turbulencias mayores de una Monarquía hoy en constante desgarramiento entre tradición y modernidad. La Monarquía podría optar, como solución, por la vía de la modernidad, como hicieron, invocando la ley en su defensa o esquivándola defendiéndose de procesos judiciales, algunos de los nietos de la Reina. Tal vez esta posición frenaría el avance de un republicanismo ciudadano que de momento no significa una amenaza ni por los números partidarios ni por la urgencia o virulencia del reclamo.

Los Windsors podrían descontracturarse para así volverse una Familia Real más progre, incluso 'woke', con más renuncias a más privilegios, como es ahora la Corona sueca. Esta abdicación o incapacidad para cumplir las funciones que en el sistema político británico cumple la Monarquía es el mejor enemigo para su disolución en la irrelevancia o el showbusiness.

3. Brasil, doscientos años poscoloniales, y cuatro años con Bolsonaro

El Imperio Portugués fue el primero en formarse de los imperios europeos modernos, y el último en disolverse. Al fin de cuatro años de mandato, y cuando aspira a ganar cuatro más en las elecciones de octubre, el presidente Jair Bolsonaro y su mujer Michelle Bolsonaro desfilaron en la vanguardia del desfile militar que el miércoles 7 de septiembre celebró el Bicentenario de la Independencia de Brasil de la Corona portuguesa, en la capital Brasilia.

Según la oposición, Bolsonaro transformó la conmemoración institucional en uno de los frenesíes que agitan su campaña derechista. Así lo dijo su rival el petista Lulz Inácio Lula da Silva, que sigue siempre, en las encuestas, como el candidato más popular para las presidenciales,

4. Chile, la popularidad perdida, la gobernabilidad menos alejada

Verdadero jefe de la campaña del Apruebo en el plebiscito por el nuevo texto constitucional chileno, derrotado por el Rechazo, que triunfó con un voto masivo del más del 60% de un electorado que fue en pleno a votar el domingo, los primeros pasos de Gabriel Boric se encaminaron a buscar gobernabilidad y un plan de acción común y realizable para atender una situación descuidada y para reencaminar un nuevo proceso constituyente.

El presidente chileno Gabriel Boric no interpretó el Rechazo de la nueva Constitución como Apruebo de la Constitución pinochetista de 1980. Esto no era lo que debía votar el electorado, ni fue lo que votó. Lo interpretó como rechazo de este texto, al que el electorado consideró inadecuado como respuesta al estallido social de 2019. Aunque a la vez respondiera, como ningún proyecto constitucional en el mundo, a cuestiones que el electorado chileno consideraba, precisamente, más mundiales que nacionales, como los derechos de la naturaleza.

5. Todas las mujeres del presidente Boric

En una ceremonia en el Palacio de La Moneda en Santiago de Chile, el presidente chileno Gabriel Boric nombró a los nuevos ministros: Carolina Tohá en Interior y Seguridad Pública; Ana Lya Uriarte en la Secretaría General de la Presidencia; Giorgio Jackson de Desarrollo Social y Familia; Ximena Aguilera de Salud; Diego Pardo en Energía y Silvia Díaz de Ciencias y Tecnología.

“Los cambios de gabinete siempre son dramáticos en Chile y a este no le ha faltado su dosis. Duele, pero es necesario. Es quizás uno de los momentos políticamente más difíciles que me ha tocado enfrentar”, dijo el presidente Boric tras los nombramientos. “A quienes entran tienen grandes varias tareas. Necesitamos una nueva coordinación del Gobierno, quiero que en conjunto fortalezcamos la coalición que nos respalda”, remarcó.

Este es el primer cambio de gabinete del gobierno chileno desde que asumió en marzo de este año. Los cambios más importantes fueron la salida de la ministra del Interior Izkia Siches y el Secretario General de la Presidencia de Chile, Giorgio Jackson, quien se quedará en la administración como ministro de Desarrollo Social y Familia.

Con el nombramiento de la nueva ministra del Interior, el presidente se salió del protocolo y cruzó el patio del palacio presidencial donde se realizaba el acto para saludar con un abrazo a la Siches, la primera mujer al frente del ministerio.

6. Liz Truss, la tercera es la vencida

Liz Truss es la tercera primer ministra del Reino Unido, después de sus correligionarias tories Margaret Thatcher y Theresa May.

Hasta ahora ministra de Exteriores, de 47 años, ultraconservadora, no es popular, y ha sido elegida a puertas cerradas por la élite partidaria. Sucede a Boris Johnson, y fue preferida contra su rival Rishi Sunak. Tanto su antecesor forzado a renunciar, como su contrincante derrotado, ex ministro de Economía, son figuras más populares entre los legisladores conservadores que ocupan bancas en el Parlamento.

7. Perú, el Congreso destituyó a su presidenta, la Fiscalía busca destituir al Presidente y Keiko pide adelantar las elecciones

La presidenta del Congreso de Perú, Lady Camones, fue destituida este lunes de su cargo, luego de que el pleno aprobara una moción de censura presentada en su contra tras la difusión de unos audios en los que se le escucha, presuntamente, concertando la aprobación de leyes con César Acuña, el jefe de su partido, la derechista, neoliberal y neoconservadora Alianza para el Progreso (APP). El mismo lunes, el presidente peruano Pedro Castillo reiteró su inocencia ante la fiscal general Patricia Benavides por presunta corrupción, mientras crece la presión judicial de los casos abiertos contra su gobierno con la inclusión del primer Ministro Aníbal Torres, del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero y del ministro de Transportes y Comunicaciones, Geiner Alvarado. La oposición encabezada por Keiko Fujimori ha pedido que se adelante la fecha de las elecciones.

8. EEUU, help a Él

La Justicia de EEUU ha aceptado este lunes que un perito independiente supervise los documentos oficiales recuperados en la residencia del expresidente Donald Trump en el complejo Mar-a-Lago, en el estado de Florida, durante el registro del pasado 8 de agosto, en el que encontraron documentos clasificados y secretos que presuntamente se llevó consigo cuando dejó la Casa Blanca en enero de 2021.

La magistrada Aileen Cannon, del distrito del sur de Florida, ha ordenado que esa persona se encargue de revisar los bienes incautados, gestionar las afirmaciones de privilegio ejecutivo invocadas al respecto, hacer recomendaciones y evaluar las reclamaciones de devolución de bienes.

9. México, o si AMLO se fuera con otro

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rompió su promesa frente a los partidos de oposición de garantizar las funciones civiles de la Guardia Nacional. La medida originó fuertes críticas por parte de los expertos en DDHH y por las relaciones del país con EEUU

En 2019, la Guardia Nacional reemplazó a la Policía Federal como el principal cuerpo policial de seguridad pública a nivel nacional. Ese mismo año, el poder Legislativo dispuso adscribirla a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en un intento fallido de preservar su carácter civil.

El sábado 3 de septiembre, ya llamado “sábadazo negro, la Cámara de Diputados aprobó la propuesta del presidente AMLO de integrar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). La polémica decisión debe someterse a la aprobación del Senado.

La Guardia Nacional está integrada por miembros de la Policía Federal y también por militares. Su misión principal es combatir los cárteles del narco y el crimen organizado; sin embargo, durante este período legislativo, la Guardia Nacional ha asumido varios proyectos civiles como la construcción del Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles o la vigilancia aduanera. A pesar de que el despliegue militar y el gasto en defensa son los más altos en la historia reciente, la Guardia no ha logrado combatir el crimen organizado con la eficacia esperada.

De integrarse a la SEDENA, que ya sucede en la práctica, México perdería la única institución policial no militar con presencia a nivel nacional encargada de la seguridad pública.

10. Bukele, o la salvación por el Bitcoin

A partir del 7 de septiembre de 2021, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en adoptar el bitcoin como moneda de curso legal junto al dólar. A un año cumplido, no es fácil evaluar el éxito o fracaso del proyecto

En junio de 2021, el presidente Nayib Bukele anunció que su país adoptaría el bitcoin como segunda moneda nacional, a la par que el dólar. Prometió a la ciudadanía que esta medida digitalizaría la economía, disminuiría la dependencia del dólar estadounidense, reduciría las tasas de remesas, que representan alrededor del 20 por ciento del producto bruto interno bruto e impulsaría la inversión.

La Ley Bitcoin -que se sancionó el 7 de septiembre de 2021- obliga a todo comerciante técnicamente capacitado de El Salvador, el país con poco más de 6 millones de habitantes y el más densamente poblado de América Latina, a aceptar esta criptomoneda como forma de pago. Se creó el monedero digital Chivo Wallet y se dio el equivalente a 30 dólares a quienes lo descargaran; se instalaron 200 cajeros automáticos en todo el país; se anunció la creación de Bitcoin City, la ciudad que se construirá cerca del volcán Conchagua cerca de La Unión sobre la costa del Golfo de Fonseca y se gastó, hasta julio, según cálculos de la agencia calificadora Moody's, 375 millones de dólares en promover el uso del bitcoin.

Sin embargo, el éxito ha sido esquivo. Ocho de cada diez usuarios dejó de utilizar Chivo Wallet después de gastar el bono. La población salvadoreña ha desconfiado de la criptomoneda y la economía nacional no ha cambiado como auspiciaban sus promotores, principalmente el presidente Bukele.

AGB