Esta semana intentamos darle la mayor cobertura posible a un asunto que, aunque pasen los días, creemos que hay que sostener: las detenciones irregulares de manifestantes en la plaza frente al Congreso, el día en que se dio media sanción en el Senado a la ley Bases. Posiblemente no hayas visto en otros medios un panorama tan claro de lo que sucedió como el que escribieron Emilia Delfino y Facundo Fernández Barrio, que deja expuesto la doble vara policial.

La tapa de los diarios en el día posterior a la manifestación fue la foto del móvil de Cadena 3 incendiado, sin embargo el proceso judicial que involucra a ese hecho está en pañales, a pesar de que hay registros visuales de lo que sucedió. Los 33 detenidos que Carlos Stornelli imputó de delitos graves y pasaron días encarcelados en prisiones de máxima seguridad (quedan cinco de ellos, luego de que el resto fuera excarcelado en dos tandas por María Servini, que expuso con sus escritos la debilidad del proceso) no tienen nada que ver con ese episodio sino que fueron arrestadas por “tirar piedras”, “saltar una valla”, “filmar el operativo”, “patear a un policía” o tener “actitud beligerante”.

Sebastián Lacunza habló del tema en su panorama pasado, y este domingo arma el mapa del mundo siguiendo el rastro de Milei. Un mapa salpicado de vertientes extremistas. “Las hay nacionalistas, occidentalistas, libertarias, racistas, confesionales, proteccionistas y anarcocapitalistas, pero comparten un prisma esencialmente reaccionario y antiigualitario, que se propone reinstaurar un viejo orden idealizado y pone en el blanco del odio a un segmento de la población, al que se deshumaniza”, dice.

Al tiempo que nos afirmamos a los temas que la actualidad impone, navegamos también en los márgenes. Mariana Verón sigue de cerca la interna peronista, que encuentra a Axel Kicillof aguerrido y sin intenciones de bajar el perfil frente a las críticas de La Cámpora. Alejandro Rebossio indaga en la relación fluctuante entre la Argentina y China, que admite de buen tino la novedosa amabilidad diplomática de Milei tras la renovación del swap. Y Pedro Lacour se mete en los sótanos de la AFI, para quien el asesor presidencial Santiago Caputo tiene nuevos planes, que incluyen cambio de nombre y reestructuración.

Pero acá está lo que quiero decir: siempre tratamos de tener una mano disponible para esa otra agenda que no es imposición sino una construcción constante. Esa que visibiliza temas que podrían no ser temas. Mejor dicho, que no lo son hasta que alguien los mira, los piensa, los trabaja. Inspirados por este tweet, Facundo Lo Duca y Guido Piotrkowski recorrieron a la madrugada dos de los grandes centros de transbordo de Buenos Aires, las estaciones Constitución y Once, para contar la rutina laboral de miles de trabajadores que arrancan el día cada vez más temprano para sumar ocupaciones con que abultar un ingreso que, igualmente, cada vez alcanza para menos. El inmigrante paraguayo Óscar Díaz, por ejemplo, comienza a las 2 de la madrugada su jornada laboral: viaja desde Florencio Varela a Constitución a vender chipá y a las 11 vuelve para entrar a la obra en la que se hace otros pesos. Hay una Argentina ignorada por muchos, especialmente por aquellos que tienen incorporado en su léxico habitual los adjetivos vago o planero.

Entrevistada por Agustina Larrea, la reconocida periodista cultural Cristina Mucci aporta su mirada sobre los fondos públicos para la cultura, habla de su escandaloso despido de la Televisión Pública con la llegada del gobierno de Javier Milei y da detalles del regreso de “Los siete locos”, su clásico programa

Celeste del Bianco habló con la antropóloga feminista Rita Segato para comprender este avance contra los derechos de mujeres y disidencias. Segato analiza el gobierno de Javier Milei, su conexión con las ultraderechas del mundo que ven en el aborto un tema central de disputa de poder y advierte: “Las mujeres somos un peligro para los intereses del capital y ellos lo entendieron antes que nosotras”.

En relación con esto, publicamos una nota de María Florencia Alcaraz sobre un caso que desconocía. Me tocó editarla a mí y me dejó varios minutos mirando a la pared. Es sobre una sentencia histórica emitida esta semana, que condenan a militares por violencia sexual durante el conflicto armado en Perú. Militares que durante la ocupación del pueblo de Manta usaron a las mujeres como botín de guerra y vehículo para mantener el control sobre las comunidades, con escenas que hacen pensar en cuánta deshumanización somos capaces de sufrir, cuánto puede vaciarse de derechos el cuerpo de una mujer, su subjetividad, sus decisiones.

Este domingo los columnistas habituales acompañarán el bajón post fin de semana largo y Becerra sacará, como todas las veces, al menos una carcajada desde la materia oscura. Lo aclaro porque sé que la van a extrañar: Tamara Tenenbaum no escribió para este domingo ni lo hará para el próximo porque está cerrando entregas editoriales. Aguantemos que vuelve.

Si te gusta lo que hacemos, si nos leés habitualmente y te importa que este diario exista, sé parte y apoyanos.

