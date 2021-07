¿Cuándo bajarán los muertos por COVID? 22/07/21

La cifra es inconmensurable. Parece muy alta, pero nos cuesta interpretarla. 438 personas fueron informadas como fallecidas con coronavirus en el día de ayer. ¿Eso equivaldría a decir que murió una persona contagiada cada tres minutos y quince segundos? La respuesta, como siempre, es más compleja.

En primer lugar, como se explicaba en los picos de contagios, el ciclo del virus hace que las nuevas olas de infecciones repercutan con diferencias de aproximadamente dos semanas en las internaciones y de 20 días en las muertes. Pero por otro lado, como plantean los especialistas en esta nota de Ana Breccia, la demora en la carga de las muertes hace que se registren hoy muchos decesos que tienen más de 9 días de ocurridos e incluso algunos que datan de 2020. El conocido problema de mirar la foto en lugar de la película.

El senador correntino que fue infógrafo de nuestra pandemia, Martín Barrionuevo, compensa esa diferencia temporal tomando de referencia el promedio semanal de fallecimientos (un cálculo que hoy da 367). Ponderando de esa forma puede verse que la curva de muertes ya está bajando, aunque con una pendiente más reducida que los contagios. En el gráfico de abajo se ve todavía más claro: se muestran las muertes ordenadas según la fecha real de fallecimiento (en lugar de la fecha de carga en el sistema informativo). Verán que en los últimos días la caída es más pronunciada.

¿Eso quiere decir que estamos bien? Yaqui (sieras, como dicen lxs pibxs). De cualquier manera vamos mejorando. Hay que seguir cuidándose y vacunándose. Por cierto, si te diste la Sinopharm ayer también se conoció un estudio realizado en Sri Lanka que te va aliviar un montón. Se demostró que también es altamente efectiva contra la variante delta.

Rubinstein se declaró encima y después se lanzó como candidato.

Adolfo Rubinstein reconoció el martes en una entrevista radial que la salud no fue una prioridad en el gobierno de Mauricio Macri. Lo curioso es que él estaba a cargo del área cuando el ex presidente degradó su cartera al rango de Secretaría en 2018. Allí permaneció hasta fines de 2019. Con esa carta de presentación (en medio de una pandemia) se presenta como cabeza de una lista de radicales díscolos (no representados por el nosiglismo) para disputar la interna de Juntos por el Cambio en la Ciudad contra María Eugenia Vidal. Los entretelones de esta jugada los cuenta Andrés Fidanza, que también detalla la pelea de Bullrich para imponer dos candidatos propios

El mechón del colorado.

Si paseaste un rato por las redes ayer seguro viste que el pelo de Diego Santilli se hizo trending topic. La idea era instalar al primer candidato bonaerense del PRO a través de su rasgo estético más característico: tiene pelo colorado. La propuesta para la militancia fue tuitear una foto de un mechón del actual vicejefe de gobierno porteño con la frase #EsJuntos. La campaña circuló mucho, fundamentalmente como contenido irónico (es divertido mirar el hashtag), y logró su cometido.

Amplían la denuncia contra Macri por contrabando de armas.

El Gobierno amplió la denuncia por el supuesto contrabando agravado de material bélico a Bolivia. El eje de la presentación está puesto en la reconstrucción del camino de las municiones argentinas encontradas en un galpón de la Policía Boliviana y en la demostración documental de que se habría alterado el manifiesto de carga del avión Hércules que llevó a los gendarmes en 2019.

Orgullosamente X.

El Gobierno nacional oficializó que desde este miércoles las personas que no se reconocen dentro del sistema binario femenino/masculino puedan identificarse con una tercera opción: la letra X. Es el primer país en hacerlo en América Latina.

¿La actividad económica cayó o creció?

Las dos cosas. Depende contra qué se la compare. En mayo cayó 2% respecto de abril, lo que muestra un freno en la recuperación que los especialistas atribuyen a la segunda ola de COVID. Pero si se toma la comparativa interanual se vio un crecimiento de 13.6% de punta a punta.

Un año después el gobierno bonaerense acordó con los bonistas.

El gobierno de Axel Kicillof fijó nuevos términos para el canje con su principal acreedor y otros bonistas. Habrá una reducción del 75% de los compromisos originales, una triplicación de los plazos de repago y una reducción en el costo total de la deuda.

Como la mona

Dicen que la Mona Jimenez hizo más por la campaña de vacunación en Córdoba con esta foto que muchos políticos con ambiciones electorales en la Provincia. Ocurre que hasta hace una semana solo un 63% de los mayores de 18 años residentes en esa jurisdicción se habían inscripto para ser inmunizados ante al coronavirus. Por eso Gustavo Molina nos había contado que en algunas localidades ofrecían descuentos para sacar o renovar el registro de conducir si presentabas el carnet de vacunación. También probaron por las malas descontando el sueldo de los empleados que no asistían a trabajar argumentando riesgo mientras eludían vacunarse. Si la foto del ídolo cuartetero tampoco funciona, desde Infusión proponemos pedir carnet de vacunación para la venta de Fernet. Ahí te quiero ver, culiao.

Alevosa, maliciosa e intencionada.

No es una canción de Leo Mattioli. Sino un comunicado de Boca Juniors en el que no escatimó en adjetivos para describir el perjuicio que sintieron tras la eliminación de la fase final de la Copa Libertadores. “Lo acontecido marca un hecho sin precedentes, por ser el único caso en donde ganando los dos partidos de la serie un club queda eliminado de la competencia", sostiene el escrito que dio a conocer el presidente xeneize, Jorge Amor Ameal. Se refiere al hecho de que a su equipo le anularon dos goles lícitos, uno en cada partido, tras la intervención del VAR. Luego de la derrota por penales se produjeron incidentes en el estadio por el que los jugadores tuvieron que declarar en una comisaría brasileña. Ayer volvieron al país y ahora deberán estar aislados una semana cumpliendo la correspondiente cuarentena.

Avanza el proyecto de matrimonio igualitario en Chile.

El Senado lo aprobó con 28 votos a favor y 14 en contra. Ahora la ley quedó en manos de lxs Diputadxs.

El exvicepresidente de España vuelve a la universidad.

El fundador y principal referente de Podemos, Pablo Iglesias, volverá en septiembre a la universidad para investigar el discurso político en las redes sociales tras renunciar a su cargo en el ejecutivo español en marzo de este año. Lo cuenta Aitor Riveiro, nuestro colega de eldiario.es.

Dos columnas más