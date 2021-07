Con premios y castigos, los gobiernos locales buscan que la gente se vacune contra el Covid-19

Con millones de vacunas llegando al país en vuelos desde la Rusia o China; además de las dosis de AstraZeneca y Sputnik V producidas en las plantas bonaerenses de Garín y Pilar, la inmunización de argentinos avanza hacia la ansiada inmunidad de rebaño: 19.786.501 habitantes ya recibieron la primera dosis de alguna de las tres vacunas que se inoculan en la actualidad –AstraZeneca, Sputnik V y Sinopharm-; y 5.034.267 ya fueron inmunizados con las dos dosis.

Sin embargo, es alto el número de personas que pese a la disponibilidad de vacunas, no se vacunó ni se inscribió. Las causas son múltiples: ignorancia, no tener acceso a los padrones para inscribirse, autosuficiencia juvenil y militancia antivacunas, según explican las fuentes consultadas por elDiarioAR.

Hacia fin del año pasado, cuando la pandemia de Covid-19 tuvo uno de sus picos de la primera ola, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich convocó desde su departamento porteño a un banderazo nacional para el 12 de octubre. Esa vez, en Córdoba, cerca de 2.000 militantes anticuarentena y antivacunas salieron a manifestarse “por la economía, la salud, la educación y la libertad de los argentinos”, siguiendo la convocatoria de Bullrich. La protesta se transformó en una fiesta electrónica a plena luz del día y en pleno centro capitalino, en la esquina más convocante de la ciudad: el cruce del bulevar San Juan con las avenidas Vélez Sársfield e Hipólito Yrigoyen.

En Córdoba buscan que se anoten

Córdoba tiene poco menos de 3,7 millones de habitantes y casi 1,7 millones ya recibieron la primera dosis de alguna de las vacunas –algunos mayores de 70 años recibieron la india- que se suministran contra el Covid-19; mientras que más de 390 mil cordobeses ya están inmunizados con ambas dosis.

En los registros provinciales están habilitados para vacunarse 2,7 millones de personas mayores de 18 años; sin embargo, un millón de cordobeses, el 37% del total de los mayores de 18 años habilitados para ser vacunados, aún no se inscribieron para ser inmunizados contra el Covid-19.

La cifra es altísima y hay diversas causas que podrían explicar la negativa a vacunarse. Por caso, las marchas más convocantes contra la cuarentena y las campañas de vacunación lanzadas por la Casa Rosada desde marzo de 2020, se dieron en esta provincia mediterránea. Pese a que casi el 40% de los cordobeses no mostraron estar dispuestos a vacunarse, el núcleo duro de militantes antivacunas no supera el 3%.

Enzo Jara tiene 21 años y en su cuenta de Twitter se presenta como “empresario y político”. Afiliado a la vieja Unión del Centro Democrático (UCeDe) de Alvaro Alsogaray y militante del frente Avanza Libertad de José Luis Espert, este joven cordobés le dice a elDiarioAR que “más allá de la gente que murió de Covid, que lamento y a la que le doy mis condolencias a sus familiares, la pandemia es una mentira. El Gobierno, no sólo argentino, sino los distintos gobiernos a nivel mundial han realizado una manipulación sobre la sociedad. Joe Biden o el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) llaman a la población a vacunarse. Porque si estás vacunado no te vas a enfermar. Y la gente se enfermó. Pero no te vas a morir. Y la gente se murió con una y dos dosis. Cuando surgieron los primeros casos de Covid dijeron que se transmitía a partir del contacto en superficies y nos hicieron gastar millones en alcohol y en alcohol en gel. Ahora se sabe que se transmite por vía aérea. La OMS nos dijo que las cuarentenas servían. Después, que no servían. La pandemia es política y la gente se está dando cuenta que es una gran mentira”, explica convencido.

Jara admite que forma parte del 3% de militantes antivacunas: “Yo milito contra las vacunas, porque el origen del virus es político: lo creó en un laboratorio de Wuhan el Partido Comunista de China, que es un partido político. China es el país que más creció en pandemia; tiene el PBI que más creció per cápita. Lo hizo para destruir la economía de Occidente; y tiene índices muy bajos de su población vacunada”. También sostiene que “en Europa se da que la gente que se está yendo al exilio y no la dejan entrar porque está vacunada con la Sputnik V. ¿Y si de ahora en más tampoco los dejan entrar cuando vayan con otra vacuna? ¿Y los que se vacunaron en EE.UU.; por qué no los dejan volver a Argentina, si ya están vacunados?”.

A vacunar

Un mes después del inicio de clases, el 15 de abril, el secretario de Salud de la Municipalidad de Córdoba, Ariel Aleksandroff dio la orden de salir a buscar mayores de 60 años para vacunar. Los números que manejaban desde el municipio fueron una luz roja: para mediados de abril, el 47% de los vecinos de la Capital mayores de 70 años no se habían inscripto para vacunarse; y la cifra trepaba al 66% para los mayores de 60 años. Aleksandroff temía, con razón, que se disparara la cifra de contagios a la población de riesgo y decidió anticiparse a lo que sucedería después.

Con el programa “Nos cuidamos en el Barrio” lanzado por la Municipalidad de Córdoba por iniciativa de los secretario de Salud y de Gobierno -Alexandroff y Miguel Siciliano-, se coordinó con los Centros Vecinales ir casa por casa a empadronar personas mayores de 60 años para vacunarse: “Hay gente que no tiene acceso a la tecnología, al Ciudadano Digital (CiDi); algunos tienen teléfono fijo y no tienen celulares; otra gente no tiene nada de acceso a la tecnología y no se pudo inscribir”, admitieron desde la Municipalidad de Córdoba. Desde que Aleksandroff salió con los Centros Vecinales a inscribir gente, los índices de vacunación a mayores de 60 años se multiplicaron.

Licencia sin sueldo

El 3 de mayo, la secretaria General de la Municipalidad de Córdoba, Verónica Bruera, firmó una resolución donde estableció que “podrán convocarse al retorno a la actividad laboral presencial a los trabajadores y las trabajadoras -incluidos los dispensados y las dispensadas de la misma por encontrarse comprendidos en los grupos de riesgo- que hubieren recibido al menos la primera dosis de cualquiera de las vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el Covid-19 autorizadas para su uso en la República Argentina, independientemente de la edad y de la condición de riesgo, transcurridos 14 días de la inoculación”.

Y para aquellos trabajadores que eligieron no vacunarse, la Municipalidad capitalina aclaró: “Considéranse inasistencias justificadas sin goce de haberes los días comprendidos en la dispensa de asistencia al lugar de trabajo –establecidas en las Resoluciones Serie “I” N° 096/2020, N° 108/2020, y N° 1070/2020 de esta Secretaría General, solicitada por los agentes de esta Administración Pública Municipal convocados a prestar servicios de carácter presencial conforme a lo dispuesto en el artículo 1° y 2° que, teniendo la posibilidad de acceder a la vacunación, voluntariamente hayan optado por no vacunarse o no manifiesten su voluntad de hacerlo antes del día 30 de mayo de 2021 en el sitio https://vacunacioncovid19.cba.gov.ar/ debiendo remitir constancia de tal inscripción a la siguiente dirección de correo electrónico: medicinalaboral@cordoba.gov.ar-”. De esta manera, a través de descuentos, se desalentó que los empleados de la Municipalidad eligieran no vacunarse.

En el ámbito provincial, también se decidió descontar los salarios a aquellos empleados mayores de 60 años que se nieguen a vacunarse y regresar a sus actividades: “Siempre tratamos de agotar la vía de trabajo no presencial, pero cuando hace falta ser convocados los dispensados vacunados pueden volver a trabajar. Aquellos empleados que opten por no vacunarse se les respeta ese derecho, pero si se los requiriera de manera presencial, se considera su inasistencia justificada, pero sin goce de haberes”, detalló el secretario General de la Gobernación, Julio Comello. La medida rige desde el pasado 1 de julio, dos meses después de lo dispuesto por la Municipalidad de Córdoba.

Si te vacunás, ganás

Desde el viernes 2 de julio pasado, la Municipalidad de Río Ceballos decidió premiar con un descuento del 15% a aquellos vecinos que deban sacar por primera vez o renovar su licencia de conducir. La iniciativa de esta localidad ubicada en el Gran Córdoba se debe a “la escasa inscripción de jóvenes de entre 20 y 30 años de edad para recibir la vacuna contra el Covid-19”, detallaron desde el municipio.

El secretario de Gobierno de Río Ceballos, Pablo Melano, le dijo a elDiarioAR que “a medida que llegaban las vacunas y avanzaba la vacunación, notamos que los vecinos más jóvenes no se habían anotado para vacunarse. Entonces, para incentivar que se vacunen, decidimos poner en marcha la campaña “Manejate con vacunas” y brindarles un beneficio económico a quienes quieran sacar o renovar su carnet de conducir y tengan el domicilio en Río Ceballos”.

En la provincia de Tucumán la fábrica de cerveza Beet y el bar Dot ubicados en la capital provincial pusieron en marcha una campaña a través de sus redes sociales por la que premian con 1.000 medias pintas a quienes se hubieran vacunado. En esta provincia norteña, sólo se vacunó el 30% de la población mayor de 18 años.

“Vacunándote ayudás a tod@s. Y queremos compensarlo. Si te vacunaste, traé tu carnet, te regalamos una media pinta para celebrar”, anunció Dot Bar en sus redes sociales. Este local y la fábrica de cervezas Beet fueron los primeros en asociarse en una campaña para incentivar la vacunación entre los sectores más jóvenes de la población. Es que, con la economía parada por la pandemia, el sector gastronómico fue uno de los más golpeados y busca recomponerse promoviendo una mayor vacunación, lo que a la larga logrará la inmunidad de rebaño y el lento regreso a la normalidad.

“Tuvo mucho impacto, Creímos que sólo iba a ser para nuestros seguidores de Instagram, pero se ha replicado en todos los medios a nivel nacional”, declaró René Tralice, uno de los impulsores de la movida, al diario tucumano La Gaceta.

Otras cervecerías tucumanas se sumaron a la campaña y los locales se llenaron de clientes de entre 30 y 40 años de edad con sus carnets de vacunación. Javier de Winne, dueño de otro bar de San Miguel de Tucumán aseguró que “se trata de un círculo virtuoso, mientras más gente vacunada haya; hay menos posibilidades de propagación del virus, o menos chances de que haya mortalidad. A la vez, demostramos que el sector gastronómico cumple con los protocolos y la actividad se reactiva”.

En la provincia de Salta, además de protestar por las restricciones, la Cámara Hotelera y Gastronómica también hizo una propuesta superadora: premia con descuentos a aquellos clientes vacunados.

El presidente de la Cámara Hotelera y Gastronómica Freddy Soria, les explicó a los medios salteños que la iniciativa era una sugerencia de la entidad y que cada comercio decidía si se adhería; a la vez que señaló que “la campaña con los vacunados y los beneficios lo hacemos porque entendemos que la vacunación es la única herramienta que tenemos para esta pandemia y que cuanta más gente esté vacunada eso va a tener una implicancia directa con las restricciones que se aplican”. Para acceder a los beneficios, Soria dijo que los clientes deberán presentar el carnet de vacunación contra el Covid-19 que acredite que la inoculación fue realizada.

En esta provincia norteña, limítrofe con Chile, Bolivia y Paraguay, fuentes del Ministerio de Seguridad de la Nación admitieron a elDiarioAR que “en la sección Aguas Blancas del Escuadrón de Gendarmería de Orán, detectamos una gran cantidad de efectivos, sobre todo jóvenes, que son reticentes a vacunarse”.

La localidad de Aguas Blancas, sobre el río Bermejo, tiene unos 7.000 habitantes y está frente a la ciudad boliviana de Bermejo, de 30 mil habitantes. Ubicada a 310 kilómetros al norte de la ciudad de Salta, Aguas Blancas es un paso utilizado para el tráfico legal e ilegal de mercancías legales e ilegales. De allí la importancia de los gendarmes realizando controles fronterizos. Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, organismo del que depende Gendarmería Nacional están evaluando distintas iniciativas para que estos jóvenes integrantes de la fuerza se vacunen contra el coronavirus.

Un 0 Km

Ni descuentos en el carnet de conducir, ni cervezas gratis. En el municipio costero de Monte Hermoso, ubicado a sólo 107 kilómetros al este de Bahía Blanca, el intendente Alejandro Dichiara anunció que todos los vecinos ya vacunados hasta el 30 de julio inclusive participarán del sorteo de un automóvil Chevrolet Onix 0 kilómetro.

El intendente le informó a los medios del sur bonaerense que “el 98% de los inscriptos, ya recibió, al menos, una dosis de la vacuna”; y que con este sorteo se busca premiar a quienes ya se vacunaron e incentivar a los jóvenes a que se empadronen para recibir su vacuna contra el Covid-19: “Puede ser por falta de interés o porque creen que no les va a hacer nada, notamos que los más jóvenes no se estaban anotando, entonces decidimos sortear un auto para fomentar la vacunación”, señaló Dichiara. En esta ciudad de 7.000 habitantes, cerca de 1.500 jóvenes de entre 18 y 25 años no se vacunaron ni se inscribieron.

La inmunidad de rebaño se logra con una alta cantidad de vacunados. Y en Argentina, por impericia a la hora de planificar la vacunación; por la demora de la llegada de los embarques del exterior; por profusa militancia antivacunas o por ignorancia; aún los índices de gente que no tiene intenciones de vacunarse son altos. Con estos premios y castigos buscan seducirlos.

GM