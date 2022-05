El derecho a cuidar - 03/05/2022

Hombres, mujeres y disidencias tienen derecho a recibir y a brindar cuidados. Sin embargo, hasta el día de hoy eso no está garantizado por el Estado. Los flamantes padres apenas tienen 48 horas de licencia para estar junto a sus hijos recién nacidos, los adoptantes ni siquiera eso. La ley argentina tampoco contempla un mecanismo para que las madres o padres monotributistas y autónomos puedan tomarse un tiempo para el cuidado de los niños. Esas deudas son las que se propone saldar el proyecto de ley presentado ayer por el Poder Ejecutivo Nacional.

El anuncio realizado por el presidente Alberto Fernández busca ampliar la licencia para personas gestantes (de 90 a 126 días) y no gestantes (de 2 a 90 días). De esta manera también aporta en la distribución de tareas que incide en la actual brecha de género. Además crea una licencia por adopción y una asignación por maternidad a monotributistas y trabajadoras de casas particulares (equivalente a un salario mínimo). Establece licencias por violencia de género y para el cuidado de personas a cargo o cónyuges (en ambos casos de hasta 20 días al año).

Pero antes de que los empleadores pongan el grito en el cielo, vale destacar que introduce un cambio fundamental para el financiamiento de todas estas modificaciones: los costos estarán a cargo de la seguridad social, es decir del Estado. Lo que se dice una propuesta a contramano de los discursos que agitan el recorte de gasto público. Por eso también será interesante escuchar los discursos que los legisladores hagan al momento de votar la iniciativa en el Congreso. ¿Volverá la grieta con los anti-derechos? Si querés conocer más el proyecto acá te dejamos un resumen punto por punto.

¿Quiénes perderán los subsidios de luz y gas? El Gobierno definió cinco criterios para identificar al 10% de usuarios que perderán ese beneficio. Se combinarán indicadores patrimoniales y de ingresos. Se prevé que la quita alcanzará a cerca de un millón de usuarios, que pagarán $72.000 más al año. ¿Qué requisitos deben tener?

Vivir zonas de alta capacidad de pago identificados por el ENRE en base al valor del metro cuadrado. Esto incluye a los barrios privados.

Tener un ingreso que supere el valor de 3,5 Canastas Básicas Totales (este valor fue de $314.000 en marzo).

Tener aviones o embarcaciones de lujo.

Tener 3 o más inmuebles registrados.

Tener 3 o más vehículos automotores de antigüedad de cinco años o menor.

Cuéntame tus costos: el Gobierno intimó a los fabricantes de neumáticos a trasparentar sus costos de producción. La secretaría de Comercio Interior que conduce Roberto Feletti justificó el pedido de explicaciones por considerar que “se ve una aceleración de precios en los productos finales que no tiene correlación con los costos ni con márgenes de rentabilidad razonables”. Los apuntados son Bridgestone, Pirelli, Fate, Corral, Fortalein S.A., Neumasur, Larocca y Guerrini.

Más débito y menos efectivo. El uso de tarjetas de débito creció un 23,2% interanual en el primer trimestre de 2022 en la Argentina, mientras que el retiro de dinero en efectivo por cajeros automáticos se contrajo un 4,72 puntos porcentuales en el mismo período, según datos del índice Prisma Medios de Pago.

Seis meses después: el Gobierno convocó a la primera reunión de Gabinete en medio año. Juan Manzur convocó al encuentro de ministros para el miércoles a las 7.30. Se espera la participación de Martín Guzmán, muy criticado por el kirchnerismo, y hay expectativa por Alberto Fernández. Se reactiva también la agenda en el Congreso. lo cuenta Mauricio Caminos.

Mini-parricidio: Bullrich apura a Macri para que se defina. La exministra de Seguridad empezó a perder la paciencia ante el juego ambiguo de Macri. En público y privado Bullrich pide una definición del expresidente. Andrés Fidanza relata el pataleo por el veto de Juntos por el Cambio a Milei y su intención de pelear por el voto jóven escéptico respecto a los políticos.

¿Qué le preocupa a “la piba”? Tal vez la encuesta que publicó Mangement & Fit que dice que un 28,8% de los que votaron a JxC en 2021 hoy estarían dispuestos a cambiar su voto hacia Milei. Parece un montón, pero le sirve para defender su posición.

El Gobierno busca cambiar la imagen de la minería en el país. Se inauguró la Mesa Nacional sobre Minería Abierta a la Comunidad, que apunta a “construir confianza” y deconstruir “mitos” en torno a la actividad a partir de información. Hubo cuestionamiento de organizaciones ambientalistas. Por Delfina Torres Cabreros.

Matías Lestani, viceministro de Agricultura: “El número de la presión impositiva en la Argentina para todos los sectores productivos es muy elevada”. El funcionario, ex director de economía de una de las entidades de la Mesa de Enlace, opina que el campo no se benefició con una renta inesperada por la guerra de Ucrania sino que incluso perdió márgenes por el encarecimiento de los agroquímicos. En esta entrevista de Alejandro Rebossio advierte que el tractorazo del 23 de abril representó a un sector del agro, no a todo, y que la política agropecuaria debe tener en cuenta el “entramado social”. Sobre las polémicas ambientales, plantea que la sostenibilidad también ha de ser económica.

Devuelvan los feriados

En lo que va del año, 123 chicos perdieron a su mamá por la violencia machista. Distintos observatorios coinciden en que desde el 1° de enero al 30 de abril de 2022 se produjeron más de 100 femicidios.

¿Cómo funciona el ejército de bots que en segundos agota las entradas para shows, partidos de fútbol y compra productos únicos? Lo hacen en segundos. Son bots de compras en las ventas de ticket. Su uso es extendido en todo el mundo con productos de alta demanda. Por Carlos del Castillo.

¿Por qué Gustavo Petro es el favorito en las elecciones presidenciales de Colombia? La división en la derecha, el descontento social por la pandemia y la movilización de la izquierda explican la popularidad del candidato que puede llevar a la izquierda a gobernar en el país por primera vez.

Ucrania: Madres e hijas aprenden a disparar en un colegio para defenderse de las tropas rusas. Las informaciones sobre violaciones y torturas cometidas por las fuerzas de ocupación han llevado a miles de mujeres en ciudades como Ivano-Frankivsk a apuntarse a clases de tiro. Por Antonia Cundy para The Guardian.

