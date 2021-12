Los intendentes y "la gran Pimpinela" - 03/12/2021

“Hace dos años y un día que vivo sin él

Hace dos años y un día que no lo he vuelto a ver

Y aunque no he sido feliz aprendí a vivir sin su amor

Pero al ir olvidando de pronto una noche volvió

-¿Quién es?

-Soy yo

-¿Qué vienes a buscar?

-A ti

-Ya es tarde

-¿Por qué?

-Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti”

Lucía Galán bien podría ser un partido del Gran Buenos Aires. Joaquín, uno de los ocho intendentes que en los últimos tiempos dejaron su distrito para aceptar un ofrecimiento en el ejecutivo porteño o nacional. Los ocho tienen en común que ya fueron reelegidos al menos una vez y que una ley no les permitiría optar por un nuevo mandato. Por eso encontraron en el cambio de aire no solo un movimiento político que puede abrirles el panorama, sino una chance de volver al pago si las cosas no funcionan. "La gran Pimpinela" igual tiene una fecha límite: el 10 de diciembre. Ocurre que la ley también establece que si alguien cumple dos años y un día en el cargo ya computa como mandato entero. ¿Ustedes se dan cuenta de la similitud real entre este tema de interés conurbano y la canción de los Pimpinela, nocierto?

Para acentuar el hallazgo decidí meter un punto aparte en la escritura del nius. Pero quisiera agregar que los 8 intendentes decidieron avanzar con los nuevos roles aún sabiendo el riesgo que tienen de que les pase lo mismo que a Joaquín Galán y les digan que no vuelvan más. Los últimos dos en subirse al club de los ocho fueron Jorge Macri (Vicente López) y Ariel Sujarchuk (Escobar). El primero asumió ayer como ministro de gobierno porteño (una devolución de gentilezas por haber bajado su candidatura a diputado por la Provincia de Buenos Aires en beneficio de Diego Santilli) y el segundo fue nombrado titular del ente de Hidrovías.

El número de Joaquines Galán podría aumentar, cuenta Pablo Ibáñez en esta nota, “fuentes del PJ indican que Alejandro Granados, multi reelecto intendente de Ezeiza, pedirá licencia a su cargo antes del 10 de diciembre”. No sea cosa cosa que se pasen los dos años y un día.

¿De Rusia con inversiones? En medio de la negociación con el FMI, el lunes llegará una comitiva de Putin para reunirse con Fernández y explorar acuerdos de inversión. La encabeza el director del Fondo Soberano de Inversión Kirill Dmitriev, clave en el acuerdo por la compra de la vacuna Sputnik V. Participarán bancos y representantes de 38 empresas. Se analizará el financiamiento para la compra de bienes de capital producidos en Rusia y la posible cesión en beneficio de la Argentina de los derechos especiales de giro rusos. ¿Cómo sería eso? Lo explica Diego Genoud.

Que el FMI haga autocrítica. Alberto Fernández le pidió al Fondo "que haga su evaluación de lo que fue el fallido programa stand-by". Lo hizo al participar del cierre de la 27º Conferencia organizada por la Unión Industrial Argentina (UIA). El Presidente afirmó que las negociaciones para llegar a un acuerdo por la deuda de la Argentina con la entidad de crédito internacional siguen "a paso seguro y con el pulso firme".

Los industriales, divididos entre el apoyo y la tibieza ante Alberto Fernández. Unos empresarios destacaron que el Presidente valorara al sector fabril. Otros le pidieron que urgente acordara con el FMI. Alejandro Rebossio dibuja un panorama de la Unión Industrial Argentina (UIA), adonde "se dividen entre los oficialistas y los que estos califican de liberales, un universo en el que incluyen a empresarios beneficiados por el proteccionismo".

Débora Giorgi “renunció” a su cargo en Comercio Interior. Había llegado a la Secretaría como segunda de Roberto Feletti hace menos de dos meses, pero nunca había sido oficializada en el cargo. Su salida fue confirmada por el Ministerio de Desarrollo Productivo. Participaba de las negociaciones por el congelamiento y su paso anterior por el Gobierno no era bien visto por el ala "albertista". Según pudo saber este diario, detrás de la ausencia de ratificación y de su salida está la decisión directa del presidente Alberto Fernández. Lo cuenta Delfina Torres Cabreros.

Constrúyase. La Legislatura porteña aprobó los proyectos para construir torres en Costa Salguero y Costanera Sur. A pesar del rechazo mayoritario de quienes se presentaron a las audiencias públicas, de las movilizaciones de las organizaciones vecinales y de los reclamos del FdT, la primera iniciativa obtuvo 36 votos a favor, al igual que el convenio con el grupo IRSA.

Costa Salguero y la consolidación de un régimen urbano. Lo analiza de Federico Poore

Pase la semana que viene. Vizzotti anticipó que el pase sanitario "va a estar la próxima semana" y que "no es restrictivo, sino habilitante". La ministra de Salud explicó que su implementación está siendo acordada en un trabajo conjunto con las áreas de Deportes, Turismo, Cultura y las jurisdicciones provinciales. "Inicialmente va a ser para aquellos megaeventos, tanto abiertos como cerrados, y no tiene nada de restrictivo. Estos pases sanitarios son habilitantes", evaluó

Ómicron, la variante del coronavirus que desnuda la inequidad en la distribución de vacunas en el mundo. La vocera de la Alianza Africana para la Entrega de Vacunas reiteró sus reclamos hacia las potencias centrales: "La aparición de esta variante era inevitable: se debe a la falta de vacunación por el acaparamiento de vacunas por parte de los países desarrollados". La nueva variante del Covid fue clasificada como "de preocupación" por la OMS ante su "alto número de mutaciones", mientras los países suman restricciones y cierran sus fronteras. Por Ana Breccia

Un oxímoron tuerca

Es y no es... usted me entiende. pic.twitter.com/29409jd6HV — TheWalkingConurban (@walkingconurban) 2 de diciembre de 2021

Serrat anuncia que se retira de los escenarios con una gira en 2022. El cantautor, de 77 años, iniciará su gira de despedida en Nueva York el 27 de abril: "He decidido despedirme en persona. No me gustó sentirme despedido por una plaga". Viejo, si estás leyendo el nius, si viene a la Argentina vamos.

Franco Torchia recibió el premio Carlos Jáuregui 2021. El premio fue otorgado por Fundación Igualdad en homenaje y memoria a los principales referentes históricos de la comunidad LGBTIQ+ del país, en reconocimiento a la lucha y compromiso por los derechos humanos y la igualdad.

La fiesta universal, Raffaella Carrá y una posdata. No se pierdan la más reciente edición de Mil lianas, la columna de Agustina Larrea que hoy cumple 50 envíos. Para celebrarlo el martes armamos un pequeño ágape en la redacción con la presencia del ilustrador Alexis Moyano. Se transmite en vivo por las redes de elDiarioAR y se regalarán libros y dibujos. Yo que vos me anoto.