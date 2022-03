Mil personas nuevas se suman a cartonear cada mes - 21/03/2022

“Veo compañeros nuevos cartoneando y me hacen acordar a mí en el 2000”

, le dijo María Castillo, directora de Economía Popular, a

Delfina Torres Cabreros

. Castillo fue cartonera durante dos décadas y ahora trata de ayudar a sus compañeras y compañeros desde del Ministerio de Desarrollo Social. “Yo por ahí camino y veo a alguien y me doy cuenta de que es nuevo porque veo lo que me pasó a mí cuando empecé a cartonear. La mirada como diciendo qué hago. Me hace recordarme, a veces me veo reflejada en ellos”, agrega. Según sus estimaciones hay 150.000 cartoneros que recuperan 45.000 toneladas de residuos por día a los que les falta reconocimiento e infraestructura.