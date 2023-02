Día de los enamorados: 10 películas románticas, entre clásicos y estrenos, para mirar por streaming

Amores que parecen imposibles. Historias de perdidos y reencontrados. Romances a pura pasión. Las películas románticas en todas sus formas se multiplican en las plataformas de streaming, que cada año incrementan sus catálogos en este rubro cuando se aproxima el 14 de febrero y se celebra San Valentín o el Día de los enamorados.

A continuación, un repaso por películas de este género muy particular, entre estrenos que llegaron por estos días a las pantallas y clásicos de todos los tiempos, disponibles para ver por streaming.

1. Tu casa o la mía (2023). Es el estreno más reciente del rubro en Netflix, que llega justo a las pantallas para el fin de semana del Super Bowl en Estados Unidos y a pocos días de que se celebre San Valentín, una fecha muy especial para ese país. Con la dupla de megaestrellas integrada por Reese Witherspoon y Ashton Kutcher, la película cuenta la historia de Debbie y Peter, dos grandes amigos que viven en dos extremos. Ella en Los Ángeles, con un empleo y una vida modesta; él en Nueva York, como asesor de empresas y en un departamento de lujo con las mejores vistas de la ciudad. Se conocen desde hace muchos años, cuando una vez por accidente terminan pasando la noche juntos. Sin embargo, el vínculo se transforma en una gran amistad que los marcó durante años: se acompañaron en momentos difíciles, hablan todos los días por teléfono, se cuentan sus intimidades, comparten sus vidas a pesar de las distancias.

Hasta que un día, por esos clásicos enredos que proponen este tipo de producciones, se ven obligados a intercambiar casas: ella pasará una semana en el departamento de él; él se irá a Los Ángeles a cuidar al pequeño hijo de Debbie. Algo de ese movimiento los hará revisar la relación y caer en la cuenta de que, a pesar de esa confianza mutua, los dos ocultan varios secretos.

Las críticas en los Estados Unidos fueron duras con la película: señalan falencias en la química de los protagonistas y en el guión, descripto por algunos medios especializados como “sin matices” y alejado del tono que impone la comedia. En cualquier caso, se trata de la gran apuesta de la plataforma para estos días, en una búsqueda un poco fallida por volver a las raíces de un género imbatible.

Tu casa o la mía está disponible en Netflix. Duración: 109 minutos.

2. A quien solía conocer (Somebody I Used To Know, 2023). Por momentos parece una cita a La boda de mi mejor amigo, otra referencia ineludible de las comedias románticas de los ‘90 (de paso: está disponible en Netflix). Por momentos, se trata de un largometraje que intenta, con pasos cortos, hacer su propio camino con un relato honesto, simple y con momentos muy graciosos. A quien solía conocer (el título original y más ajustado es Somebody I Used To Know) es el lanzamiento de Amazon Prime Video para estos días, con dirección del actor Dave Franco y con Alison Brie y Jay Ellis como protagonistas.

Después de días agitados en su trabajo como realizadora y conductora de un reality show muy particular, Ally viaja a su pequeño pueblo natal a pasar unos días con su madre. Allí se cruzará con Sean, su gran amor de la juventud y un hombre que nunca se fue de ese lugar. Ese reencuentro, con él a punto de casarse con Cassidy (Kiersey Clemons) los llevará a los dos a replantearse sus vidas y lo que esperan de ellas. Sobre todo Ally, que verá en la joven prometida de su ex un tipo de pasión y de conexión artística que ella perdió. El reflejo de esa persona que solía ser y conocer.

A quien solía conocer (Somebody I Used To Know) está disponible en Amazon Prime. Duración: 106 minutos.

3. El diario de Bridget Jones (2001). Por su gran papel Renée Zellweger fue nominada al Oscar por esta comedia romántica emblemática dirigida por la realizadora galesa Sharon Maguire y basada en el libro de la escritora británica Helen Fielding. Tal como destacó la autora en más de una ocasión, la historia retoma el universo y los personajes de Orgullo y prejuicio, de Jane Austen, y los traslada a nuestra época y a una Londres actual.

Con los años, El diario de Bridget Jones y los conflictos amorosos de su protagonista se volvieron una suerte de ícono millennial. Algo similar ocurrió con los galanes que de alguna manera atormentan a Bridget: Mark Darcy (Colin Firth), un abogado tranquilo y viejo amigo de su familia, y un jefe engreído y súper seductor, Daniel Cleaver (Hugh Grant).

El diario de Bridget Jones fue elegida por estos días como una de las películas de la semana y está disponible en la plataforma Mubi.

4. La La Land (2016). Escrita y dirigida por Damien Chazelle, y protagonizada por Emma Stone y Ryan Gosling, esta película musical está ambientada en la ciudad de Los Ángeles, en los Estados Unidos. El largometraje sigue los vaivenes de Mia y Sebastian, dos jóvenes que buscan abrirse camino en el difícil y competitivo mundo de Hollywood.

Ella es una joven aspirante a actriz, que se gana la vida como mesera mientras se presenta a castings para conseguir que alguien descubra su talento y le ofrezca una oportunidad. Él, pianista, toca en bares y tiene el mismo anhelo. Un día se cruzan y, entre melodías y jornadas de mucha ilusión, se enamoran perdidamente. Pero de alguna manera, las ganas de ambos por conseguir un lugar en un ambiente difícil son un impulso y también un desafío del que tendrán que aprender para poder cumplir sus sueños.

La La Land recibió seis Premios Oscar, en una edición en la que tuvo catorce nominaciones, un récord que iguala a la película Titanic (otra enorme historia de amor en la pantalla, que volvió a algunos cines al cumplirse 25 años de su estreno).

La La Land es una de las películas destacadas que la plataforma HBO Max ofrece en su menú de películas románticas bajo el título Tu match perfecto por San Valentín. Duración: 128 minutos.

5. Un lugar llamado Notting Hill (1999). Otra historia contada con Londres en primer plano y con dos protagonistas también recurrentes en las comedias románticas: Julia Roberts y Hugh Grant. En este caso, el retrato con encuentros y también desencuentros del librero William Thacker y la estrella de Hollywood Anna Scott, quienes a pesar de sus diferencias se entregan a un romance impensado y fulminante.

Varias de las frases de este largometraje son, incluso varias décadas después de su estreno, un lugar común en el mejor de los sentidos: una insignia, una referencia a varias historias de amor en el cine, el rincón de una ciudad al que siempre se vuelve. Como cuando alguien dice por ahí “soy solo una chica de pie frente a un chico pidiéndole que la ame” y se abre un mundo.

Un lugar llamado Notting Hill está disponible en Netflix hasta el 28 de febrero de 2023 y también en Star +. Duración: 124 minutos.

6. Cuando Harry conoció a Sally (1989). Con Meg Ryan y Billy Cristal a la cabeza, es otra de las comedias románticas más sublimes, más recordadas y más citadas del cine. También es uno de los largometrajes que retrata a la ciudad de Nueva York con más cariño a través del paso de las estaciones del año y con el recorrido que los protagonistas hacen por sus parques, sus restaurantes, sus rincones más memorables. De hecho, la historia se presenta a partir de la llegada a la ciudad de los dos jóvenes Harry y Sally: después de haber estudiado en Chicago, ella lo lleva a él en su auto, atraviesan uno de los puentes neoyorquinos y empieza una historia de desencuentros a lo largo de las décadas.

A través del largometraje estrenado en 1989, que escribió Nora Ephron y dirigió Rob Reiner –uno de los grandes amigos de la guionista– se cuelan varios de los tópicos recurrentes de su autora: el amor, la forma en que las personas se vinculan en las grandes ciudades, el matrimonio, la comida (en varias entrevistas el director señaló que los gestos de Sally, siempre pidiendo cosas muy específicas en los restaurantes, en extremo detallista, estuvieron de alguna manera inspirados en la propia Ephron), las fiestas de fin de año, el periodismo, los libros, el cine.

Cuando Harry conoció a Sally está disponible en Amazon Prime Video. Duración: 96 minutos.

7. Algo para recordar (1957). Este largometraje del cine estadounidense clásico fue dirigido por Leo McCarey, con dos grandes figuras de ese tiempo como protagonistas: Cary Grant y Deborah Kerr. Él es una especie de playboy y artista plástico, de galán eterno, y ella una cantante. El flechazo se da arriba de un barco que va desde Europa a Nueva York. Pero existe un problema en ese momento: los dos están comprometidos con otras personas.

A modo de promesa de amor a futuro, deciden tomarse un tiempo para reorganizar sus vidas y trazan un plan: encontrarse a los seis meses en la cima del edificio Empire State, en el corazón neoyorquino. Cuando llega el gran día, él asiste con mucha ansiedad a la cita y espera hasta medianoche. De ella no se sabe nada. Algo ocurrió inesperado que él no termina de comprender. Intrigado y un poco ofendido por el plantón, él la busca y tiempo después encuentra su dirección. Cuando por fin decide visitarla será difícil imaginar el motivo trágico de aquella ausencia.

Considerada una enorme referencia del género, Algo para recordar es frecuentemente citada en otras películas y series románticas. Entre las más destacadas se encuentra Sintonía de amor (Sleepless in Seattle), con Meg Ryan y Tom Hanks, otra película insoslayable que está disponible en HBO Max

Algo para recordar está disponible en Star+. Duración: 119 minutos.

8. Llámame por tu nombre (2017). Fue dirigida por Luca Guadagnino y está basada en la novela homónima del escritor André Aciman. La historia tiene como protagonista a Elio Perlman (Timothée Chalamet), un joven de 17 años que pasa el verano de 1983 en la casa de campo que sus padres tienen en el norte de Italia. Escucha música, lee un poco y se dedica a matar el tiempo por esas tierras soleadas, entre el agua y los recorridos en bicicleta.

Hasta que un día llega al lugar Oliver (Armie Hammer) un ayudante de su padre en tareas académicas, que llama la atención de Elio. Oliver es seguro de sí mismo, confiado y encantador. Y aunque al principio el joven se muestra frío, irán entablando un vínculo cada vez más intenso, mientras hacen excursiones, se buscan y descubren entre ellos la alucinante belleza de un deseo que cambiará sus vidas para siempre.

Llámame por tu nombre está disponible en la plataforma Paramount +, que también armó una selección especial por el Día de los Enamorados y estrenó por estas horas la comedia romántica At Midnight, con Monica Barbaro y Diego Boneta, el actor que se hizo célebre por encarnar a Luis Miguel en la serie biográfica del gran astro de la música latinoamericana.

Llámame por tu nombre está disponible en Paramount +. Duración: 132 minutos.

9. Camila (1984). Se trata de uno de los romances cinematográficos más calientes producción argentina con escenas memorables que se recuerdan hasta la actualidad. Dirigida por María Luisa Bemberg y protagonizada por Susú Pecoraro, Imanol Arias y Héctor Alterio, esta película fue escrita por la cineasta junto a Beda Docampo Feijóo y Juan Bautista Stagnaro, y producida por Lita Stantic a partir de una historia real.

El largometraje recrea la historia real del romance prohibido y apasionado entre Camila O'Gorman (Susú Pecoraro) y el sacerdote Ladislao Gutiérrez (Imanol Arias), durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas en Buenos Aires, en la primera mitad del siglo XIX.

Camila llegó a los cines argentinos en mayo de 1984 y fue nominada al Oscar a la Mejor Película de Habla No Inglesa en 1985.

Camila está disponible en Amazon Prime Video. Duración: 107 minutos.

10. Alta fidelidad (2000). “¿Qué fue primero: la música o la tristeza? ¿Se me dio por escuchar música porque estaba triste? ¿O es que estaba triste porque escuchaba música? ¿No te convierten todos esos discos en una persona de tendencia melancólica?”, apunta el escritor británico Nick Hornby en su novela Alta fidelidad. Esas mismas palabras también las pronuncia Rob, el personaje que encarna el actor John Cusack en la adaptación cinematográfica del libro, dirigida por Stephen Frears y estrenada en cines a mediados del año 2000.

Rob Gordon tiene una tienda de discos de vinilo que está a punto de quebrar. Comparte su afición por la música con sus empleados, Dick (Todd Louiso) y Barry (Jack Black), un dúo inefable y discutidor, que puede llegar a enredarse en peleas eternas alrededor de bandas, géneros musicales, ediciones específicas o ránkings de todo tipo.

Pero más allá de las finanzas magras de su local, Rob tiene otro problema que lo inquieta: quiere volver con Laura, su ex novia, que está saliendo con otra persona. A partir de esa ruptura y esa crisis amorosa, Rob empieza a reflexionar sobre su vida y a repensar su vínculo con las mujeres.

Con una banda sonora notable, enredos de todo tipo y varias escenas indelebles, Alta fidelidad propone una historia llena de pasión, humor y romance que no le escapa al dolor y hasta se anima a acompañarlo de buena música

Alta fidelidad está disponible en Star+. Duración: 113 minutos.

