Cinco documentales de los Oscar 2023 para ver por streaming

Mientras sigue la temporada alta de entregas de premios y la cuenta regresiva hacia el Oscar 2023 se va acortando, algunas de las producciones que compiten por ese esperado galardón que entrega la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de los Estados Unidos llegaron por estos días a distintas plataformas de streaming.

De hecho, entre los nominados, ya están disponibles cinco de la categoría Documental para mirar en ese formato. Se trata, en todos los casos, de películas y cortometrajes que cosecharon una amplia repercusión en festivales internacionales pero que no tuvieron estrenos locales en salas de cine. A continuación, un repaso por todas ellas y dónde se pueden ver desde la Argentina.

1. Todo lo que respira (All That Breathes). Con dirección del cineasta indio Shaunak Sen este largometraje tuvo su estreno en el prestigioso Festival de Sundance y fue elegido como ganador del Premio del Jurado en la Competencia Mundial de Cine Documental de 2022.

La película sigue a dos hermanos que dirigen un hospital de aves dedicado a rescatar pájaros milanos negros heridos en Nueva Delhi, una de las ciudades más pobladas del mundo, en la India.

A medida que crece la contaminación ambiental y se desatan todo tipo de disturbios sociales, la relación entre la familia de rescatistas y las aves abandonadas conforma una crónica muy particular de la vida en ese país. Una historia que de fondo deja traslucir un retrato poético y desgarrador del colapso ecológico y las desigualdades sociales.

En mayo de 2022, la película se convirtió en la primera en ganar el premio al Mejor Documental tanto en Sundance como en Cannes. Desde entonces, se ha llevado los máximos honores de la temporada de premios. Entre otros, se llevó el premio al Mejor Documental en los Premios Gotham.; cuatro premios IDA, incluyendo Mejor Documental; y dos Premios Cinema Eye.

Todo lo que respira está disponible en HBO Max. Duración: 94 minutos.

2. Volcanes: la tragedia de Katia y Maurice Krafft (Fire of Love). Narrado en off por la escritora Miranda July, este delicado largometraje sigue la vida de una pareja con una pasión muy particular: los volcanes. Katia y Maurice Krafft fueron, en efecto, un matrimonio de expertos vulcanólogos franceses que dedicaron sus días a viajar por el mundo con un objetivo simple y a la vez arriesgado: observar la actividad de distintos volcanes lo más cerca posible. Lo hicieron desde mediados de los años ‘60 y, a lo largo de su carrera, llegaron a observar erupciones en lugares como Islandia, Indonesia y República del Zaire.

En esos trayectos grabaron imágenes que esta película dirigida por la cineasta Sara Dosa recupera para plasmar una historia de amor, de un poco de locura y de tragedia. El largometraje tuvo su estreno mundial en Sundance, donde se llevó el premio de edición Jonathan Oppenheim.

Volcanes: la tragedia de Katia y Maurice Krafft está disponible en Disney +. Duración: 94 minutos.

3. Navalny. En agosto de 2020, Aleksei Navalny, principal opositor de Vladimir Putin en Rusia, entró en coma después de ser envenenado en Siberia. A partir de un acceso exclusivo del documentalista canadiense Daniel Roher al entorno más íntimo de esta destacada figura de la política rusa y ex candidato a presidente, el documental muestra su recuperación en Alemania y la lucha posterior por investigar cómo se gestó su envenenamiento y quiénes estuvieron detrás del ataque.

En la actualidad, Navalny está preso en una unidad penitenciaria de Pokrov, a 100 kilómetros de Moscú. Diversos dirigentes y organismos internacionales, entre los que se incluye Amnistía Internacional, denuncian que los derechos de Navalny fueron vulnerados durante el proceso judicial abreviado en el que se lo condenó a dos años y medio de cárcel.

Con escenas de alto impacto y, por momentos un tono de thriller, Roher captura imágenes que revelan el valor de Navalny y su lucha por denunciar los manejos de Putin en el poder. La pregunta flota a lo largo de todo el largometraje: ¿existió un plan del Kremlin para asesinarlo?

Navalny está disponible en HBO Max. Duración: 98 minutos.

4. El efecto Martha Mitchell. Entre 1971 y 1973 el entonces presidente de los Estados Unidos Richard Nixon grabó en secreto las conversaciones que tenía en la Casa Blanca y en distintas oficinas con las figuras centrales de su gobierno. Martha Mitchell, la protagonista de este documental y un personaje tan fascinante como poco recordado, fue mencionada unas cien veces en esos diálogos.

Esposa de John Mitchell, uno de los funcionarios más cercanos a Nixon y el hombre encargado también de armar la campaña por su reelección, Martha impactaba en los ‘70 por su modo de aparecer en la escena pública. Peinados vaporosos, verborragia, gracia y algo que no era frecuente en las mujeres de la época: una facilidad, diría un candor especial, para hablar en los medios de los temas que convocaban a casi todos. Pero todo eso que hasta entonces lucía simpático, casi gracioso, se convirtió en una piedra en el zapato para Nixon cuando se desató el escándalo de Watergate y el gobierno quedó en medio de una enorme crisis institucional.

Con material de archivo sorprendente y en apenas 40 minutos, el documental El efecto Martha Mitchell recupera la figura de esta mujer y traza el camino que la llevó de aparecer como un personaje colorido en los medios hasta los días en que se la quiso mostrar como una persona que desvariaba (tan impresionante fue el volantazo, que en 1988 un académico de Harvard dedicado a los estudios de psiquiatría acuñó la definición “el efecto Martha Mitchell” para definir el proceso por el cual las manifestaciones de una persona son tildadas de delirio hasta que luego se confirman como verdaderas).

En el recorrido, muy bien articulado y documentado, no faltan la misoginia omnipresente, los vaivenes del periodismo y las figuras de la política y las sinuosidades de una época.

El efecto Martha Mitchell está disponible en Netflix. Duración: 40 minutos.

5. Nuestro bebé elefante (The Elephant Whisperers). Bomman y Bellie son una pareja que vive en el sur de la India. De día y de noche dedican sus vidas a cuidar al pequeño Raghu, un elefante huérfano con el que forman una familia muy singular. A lo largo de los 41 minutos que dura Nuestro bebé elefante, el mediometraje exhibe ese vínculo y lo hace apelando centralmente a la emoción.

El mediometraje es el debut cinematográfico de la fotoperiodista y documentalista Kartiki Gonsalves. Según señaló en distintas entrevistas, su principal motivación a la hora de buscar los recursos para contar esta historia tuvo que ver con “darle voz a las personas más postergadas” entre los que se encuentran Bomann y Bellie quienes, incluso en medio de todo tipo de carencias, hacen un esfuerzo por cuidar de los animales y de la naturaleza que los rodea.

Nuestro bebé elefante está disponible en Netflix. Duración: 41 minutos.

AL