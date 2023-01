Seis series muy esperadas que vuelven en 2023: qué se sabe de sus protagonistas y dónde verlas

Arrancó la temporada alta de entregas de premios en el universo del cine y de las series internacionales. Mientras se multiplican las ceremonias, los homenajes, los desfiles de atuendos impactantes, son varios los realizadores y elencos que están grabando nuevas temporadas de series que durante 2022 fueron muy celebradas. A veces con sigilo y a veces con alguna estrategia marketinera detrás, los protagonistas o los productores revelan alguna información sobre lo que ocurre en esos sets en las redes sociales o deslizan alguna información ante la prensa que está ávida por saber cómo continuarán esos programas que se destacaron.

A continuación, un repaso por algunas de esas producciones muy esperadas que regresarán a las pantallas durante 2023, detalles de sus protagonistas y curiosidades de las nuevas temporadas.

1. El oso. Considerada como una de las grandes revelaciones de 2022, El oso (The Bear) recibió críticas elogiosas y buena repercusión entre el público. En los últimos días Jeremy Allen White, su protagonista, se llevó el Globo de Oro a Mejor Actor en una serie musical o comedia y es candidato firme a seguir cosechando estatuillas en otras premiaciones.

Según adelantó en Twitter la cadena FX, encargada de transmitir El oso en los Estados Unidos, la historia que tiene a este particular chef como eje volverá a las pantallas con una segunda temporada durante el verano del hemisferio norte, es decir, en el invierno argentino.

Aunque no se señaló con exactitud la fecha del lanzamiento, sí se reveló en una conferencia que las grabaciones empezaron y que la serie tendrá esta vez diez episodios, es decir, dos más que la primera temporada.

Con la gastronomía como centro, El oso es una comedia dramática que sigue los días de Carmen Berzatto –más conocido como Carmy– un chef de alta cocina joven que se ve obligado a regresar a la ciudad de Chicago tras la trágica muerte de su hermano.

La primera temporada de El oso (The Bear) está disponible en Star+.

2. And Just Like That. Apenas cinco fotos (todas muy parecidas, con una pareja reconocida caminando de la mano en el medio de una calle neoyorquina) desataron una ola de alegría y especulaciones. Hace unas semanas, desde la cuenta oficial de Instagram de And Just Like That, la continuación de Sex & The City, se publicaron imágenes de Carrie (Sarah Jessica Parker) y su antiguo novio de la juventud, el carpintero Aidan (John Corbett) y algunos sitios especializados de los Estados Unidos revelaron que este personaje, muy recordado por el público por los vaivenes en la relación con la protagonista, será clave en la segunda temporada de la serie.

Estrenada en 2021 con gran expectativa en todo el mundo, And Just Like That fue la vuelta –aunque con el elenco incompleto– de una serie icónica de finales de los ‘90. Ahora las amigas que encabezan la tira rondan los 50 años.

Con nuevos conflictos y en un mundo completamente distinto, atravesado por cambios sociales y culturales, en la primera temporada de And Just Like That Carrie pierde al amor de su vida y, como ocurría en Sex & The City, empieza de a poco a volver al mundo de las citas y los enredos que conllevan. En la segunda, según se apunta en la prensa estadounidense, será Aidan quien tenga un rol clave en los nuevos avatares amorosos de la protagonista.

En septiembre de 2022, Sarah Jessica Parker subió a su perfil de Instagram una foto en la que mostraba la carátula del guión de la segunda temporada de And Just Like That y escribió: “Por ahora apenas esto”. Desde entonces, desde HBO Max, productora del ciclo, compartieron imágenes de pruebas de vestuario de varios de los actores y actrices que la acompañan.

Aunque todavía no se anunció la fecha de estreno exacta, los realizadores sí aseguraron que el programa volverá durante el segundo semestre de 2023 y que de ninguna manera está previsto que sea de la partida la actriz Kim Cattrall (Samantha en la ficción), peleada con Parker y con los productores. Sin embargo el guionista Michael Patrick King afirmó en diálogo con la revista especializada Variety que el personaje seguirá apareciendo, como ocurrió a lo largo de la primera temporada de And Just Like That, mediante mensajes de texto que intercambia con su amiga Carrie.

La primera temporada de And Just Like That está disponible en HBO Max.

3. Ted Lasso. En los últimos días los fanáticos de la comedia Ted Lasso se sorprendieron al ver la primera imagen de lo que será la tercera temporada de la serie que cuenta las aventuras de un entrenador deportivo encantador y particular.

Desde Apple TV+, la plataforma que produce la serie, se adelantó que volverá este año, “durante la primavera” del hemisferio norte.

Time to win the whole f***ing thing.



Here’s your first look at #TedLasso Season 3, coming to Apple TV+ this Spring. pic.twitter.com/a7MvOk00HM — Apple TV+ (@AppleTVPlus) 18 de enero de 2023

Estrenada a mediados de 2020, para muchos esta comedia fue una especie de oasis en medio de la pandemia. La serie cuenta la historia de un entrenador de fútbol americano llamado Ted Lasso (interpretado de manera brillante por Jason Sudeikis), que intempestivamente y sin demasiado tiempo para pensarlo es contratado para radicarse en el Reino Unido y trabajar para un club de fútbol de la Premier League inglesa.

Obviamente, el hombre no tiene ninguna experiencia en ese deporte, ni en ligas de tanta intensidad, pero acepta el cargo con gusto sin saber qué es lo que se va a encontrar al llegar ni tener en claro que detrás de su contratación hay un plan de alguien que quiere fundir al club.

Las primeras dos temporadas de Ted Lasso están disponibles en Apple TV+.

4. Only Murders in the Building. Al elenco de grandes figuras de esta producción que protagonizan Steve Martin, Selena Gómez y Martin Short, entre otros, se suma, según se supo en las últimas horas, nada más y nada menos que Meryl Streep. Aunque todavía no se supo ni cuál será su papel ni cuándo llegará a las pantallas la nueva temporada, la foto de la megaestrella con el trío protagonista el programa, que la propia Selena Gómez compartió en Instagram, generó grandes expectativas.

Mezcla de comedia de enredos y tira de misterio, la serie cuenta la historia de tres desconocidos que viven en un mismo edificio. Un día una tragedia ocurre en el lugar y de inmediato descubren que, además de ser vecinos, los tres tienen algo en común: son apasionados por las historias del género true crime y les encanta ponerse a pensar hipótesis e investigar por las suyas casos policiales. Con esa muerte tan cerca, intentarán descubrir qué ocurrió en realidad.

Only Murders in the Building, estrenada en 2021 por Hulu en los Estados Unidos, es una de las series más exitosas de la plataforma Star+. En los últimos episodios que se pudieron ver de la historia se sumó al elenco Paul Rudd y todo parece indicar que su personaje tendrá un rol importante en la tercera temporada, que será lanzada en la segunda mitad de este año.

Only Murders in the Building está disponible en Star+.

5. Hacks. En 2023 también vuelven Ava y Deborah Vance, el dúo que componen la guionista centennial harta de su vida y la estrella veterana del humor bastante caprichosa. Aunque HBO, productora de la comedia, no reveló fechas de estreno concretas, sí señaló que será durante el verano del hemisferio norte que volverán las aventuras de estas mujeres. La intriga radica en cómo se las ingeniarán los autores para recomponer el vínculo entre estos dos personajes, que terminó muy complicado en la última temporada.

Interpretada por Jean Smart, Deborah Vance es una de las llamadas leyendas vivas del mundo del espectáculo, que después de años de esplendor lleva adelante su show de stand up –uno inoxidable, pero también uno que no se aggiorna desde hace décadas– en un hotel de Las Vegas. Vive en medio del lujo, un poco sola, un poco rodeada de sus empleados que suelen ser víctimas de sus berrinches en esa ciudad decadente y fascinante.

Con la idea de remozar su material cómico, ante la posibilidad de que el dueño del lugar donde Deborah ofrece su show le dé de baja, llegará a su vida Ava (interpretada por Hannah Einbinder), una guionista joven que después de probar suerte en Los Ángeles tiene un traspié y debe aceptar el trabajo junto a la actriz, pese a que a priori la ve como alguien vetusto y alejado de sus intereses.

Las dos temporadas de Hacks están disponibles en HBO Max.

6. Succession. No se había terminado de ver la tercera temporada, cuando la producción anticipó que se concretaría una cuarta. Tal es el éxito de esta serie, que los tiempos siempre se aceleran.

De hecho, hace unos meses HBO lanzó el tráiler y aseguró ante medios especializados que los nuevos episodios llegarán a las pantallas “en la primavera 2023” de los Estados Unidos.

Después de un final impactante en el último capítulo, las imágenes nuevas muestran que las tensiones en la familia protagonista de la serie, lejos de aflojarse, irán en ascenso.

Todas las temporadas de Succession están disponibles en HBO Max.

