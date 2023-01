Trece películas y series ganadoras de los Globos de Oro para ver por streaming entre “Argentina, 1985”, “Pinocho” y varias comedias

Arrancó la temporada de entregas de premios en el mundo del espectáculo internacional. Un tiempo repleto de reuniones de grandes figuras, de atuendos vaporosos, de risas, de polémicas y de homenajes, que tendrá su broche de oro el próximo 12 de marzo, cuando se entreguen los esperados premios Oscar.

En los últimos días, con una ceremonia bastante particular, se entregaron los Globos de Oro que distinguieron a las mejores producciones audiovisuales de cine y televisión.

Entre la comedia, el drama, el musical, la animación, los relatos intimistas y los tanques de gran despliegue, son varias las historias premiadas que se pueden ver desde la Argentina en las distintas plataformas de streaming. A continuación, un repaso por algunas de las más destacadas y dónde están disponibles.

Películas

1. Elvis. Una película que intenta aproximarse a la vida de uno de los mayores mitos musicales del planeta: Elvis Presley. Dirigida por el reconocido Baz Luhrmann, a partir de un guión escrito por él mismo y por Craig Pearce, está protagonizada por Austin Butler, que se llevó el Globo de Oro a Mejor Actor en drama, y Tom Hanks.

Del elenco también participan Olivia DeJonge, Yola, Luke Bracey, Kelvin Harrison Jr., Dacre Montgomery, Helen Thomson, Richard Roxburgh y David Wenham en los papeles secundarios.

El rodaje comenzó en la tierra natal de Luhrmann, Australia, en enero de 2020, pero al poco tiempo debió suspenderse por la pandemia. Con todos los recaudos, la película se pudo terminar más de un año después, en marzo de 2021 y tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cannes de 2022.

La película Elvis está disponible en HBO Max.

2. Pinocho. Ganador del Oscar y multipremiado, el cineasta Guillermo del Toro se animó a reinventar un clásico, que en esta edición se llevó el Globo de Oro a Mejor película de animación.

En esta versión de Pinocho, el protagonista del clásico cuento infantil cobra vida una vez más para animar los días de Gepetto, un pobre hombre derrumbado por la muerte trágica de su hijo Carlo.

Arrasado por ese duelo y entregado al alcohol Gepetto intenta sobrevivir: se enfurece, planta un árbol, inventa algo con lo que tiene a mano, la madera. Hasta que, con la ayuda de un hada particular (en este caso, lejos de los modelos de Disney, viene con la voz de Tilda Swinton), llega un Pinocho hiperquinético y encantador.

Pinocho, de Guillermo del Toro, está disponible en Netflix. Más sobre la película y otras versiones de la historia, por aquí.

3. Argentina, 1985. El largometraje dirigido por Santiago Mitre ganó el Globo de Oro a Mejor película en idioma no inglés en la última edición de los premios entregados por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood. Protagonizada por Ricardo Darín, reconstruye el llamado Juicio a las Juntas, que llevó por primera vez al banquillo a algunos de los responsables de la última dictadura en la Argentina.

Con el antecedente en 1986 de La historia oficial, de Luis Puenzo, Argentina, 1985 se impuso por sobre All Quiet on the Western Front (Alemania), Close (Bélgica), Decision to Leave (Corea del Sur) y RRR (India).

“Para la gente de Argentina, después de ganar el campeonato del mundo de fútbol, esto es una gran alegría”, expresó Darín en la ceremonia.

La película tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Venecia, donde ganó el premio Fipresci de la crítica internacional a la mejor cinta. También ganó, entre muchos otros, el premio del público del Festival Internacional de Cine de San Sebastián y está prenominada a los Oscar, en la categoría de Mejor Película Extranjera, que anunciarán sus candidatos definitivos el próximo 24 de enero.

Disponible en Amazon Prime Video después de un exitoso lanzamiento en cine, el largometraje está protagonizado también por Peter Lanzani, Alejandra Flechner y Norman Briski.

Argentina, 1985 está disponible en Amazon Prime Video. Todas las notas que publicó elDiarioAR sobre la película se pueden leer por aquí.

Series

4. House of the Dragon. Basada en la novela de George R. R. Martin Fuego y sangre, la historia de esta serie está situada dos siglos antes de los eventos que narra la célebre y aclamada en todo el mundo Game of Thrones y 172 antes del nacimiento de Daenerys Targaryen.

A lo largo de los diez episodios que forman parte de la primera temporada, narra la historia del origen del final de la Casa Targaryen y el desarrollo de un conflicto familiar conocido como la Danza de los Dragones, que deriva de la división de la realeza en dos bandos por la elección del heredero al trono de hierro. Una historia potente, entre el drama, la fantasía y la acción sin pausa.

La primera temporada de House of the Dragon está disponible en HBO Max.

5. Abbott Elementary. Se trata de una de las grandes ganadoras de la ceremonia y gran candidata a seguir cosechando premios a lo largo de toda la temporada. En los Golden Globes, además de llevarse el premio a Mejor serie musical o comedia, Abbott Elementary obtuvo las esperadísimas distinciones a Mejor actriz en una serie de televisión, musical o comedia (el galardón fue para Quinta Brunson) y a Mejor actor de reparto en televisión (en manos de Tyler James Williams).

Con un tono hilarante, esta comedia sigue los días de un grupo de docentes de una escuela pública estadounidense llena de problemas por los escasos fondos económicos con los que cuenta para mantenerse. La tira ya tuvo dos temporadas y en los últimos días se informó que comenzarán los rodajes de la tercera.

Todos los capítulos de Abbott Elementary están disponibles en Star+.

6. Yellowstone. Una producción enorme, que llegó durante 2022 a su quinta temporada y cuenta entre sus filas al veterano actor Kevin Costner, que en la última entrega se llevó el Globo de Oro como Mejor actor en una serie dramática.

Clásica en su planteo y narración, la serie sigue distintos conflictos por la propiedad y la explotación de la tierra a lo largo de las fronteras compartidas entre un gran rancho de ganado, una reserva de pueblos originarios y el Parque Nacional Yellowstone.

Todos los capítulos de Yellowstone están disponibles en Paramount+.

7. The White Lotus. Otra de las series triunfadoras, con varias nominaciones y dos premios obtenidos: el de Mejor serie limitada y el de Mejor Actriz secundaria en ese mismo rubro que quedó en manos de la entrañable Jennifer Coolidge.

Tal como ocurría en la primera temporada, la nueva entrega de The White Lotus transcurre en un hotel de lujo que tiene ese nombre. Esta vez la acción se trasladó a Sicilia y propuso nuevamente una historia coral con personajes al borde de distintos abismos e intrigas bien diversas.

The White Lotus está disponible en HBO Max.

8. The Bear. Una de las series que cosechó mejores críticas a lo largo de 2022. Su protagonista, Jeremy Allen White se llevó el Globo de Oro a Mejor Actor en una serie musical o comedia.

Con la gastronomía como centro, The Bear es una comedia dramática que sigue los días de Carmen Berzatto –más conocido como Carmy– un chef de alta cocina joven que se ve obligado a regresar a la ciudad de Chicago tras la trágica muerte de su hermano.

La primera temporada de The Bear está disponible en Star+. Por aquí, una columna dominical de Tamara Tenenbaum donde reflexiona sobre la serie.

9. Dahmer. Una historia que impactó por la crudeza de los crímenes que narra, que en los últimos tiempos llegó a las pantallas como documental y también como miniserie. De hecho, la versión ficcional, con Evan Peters como protagonista, se llevó la estatuilla de los Globos de Oro que distingue al Mejor Actor en una miniserie o película para televisión.

Del creador de American Crime Story, Dahmer. Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer, es una serie dramática que reconstruye los espantosos crímenes perpetrados por Jeffrey Dahmer y los fallos reiterados del sistema judicial que permitieron que uno de los asesinos seriales más notorios de los Estados Unidos pudiera seguir con su ola de crímenes con total impunidad durante más de una década.

Los diez episodios de Dahmer están disponibles en Netflix.

10. Black Bird. Por esta superproducción bastante elogiada por la crítica, Paul Walter Hauser se llevó el premio a Mejor actor secundario en una miniserie o película para televisión.

Basada en hechos reales y contada en seis episodios estrenados por Apple TV+, cuenta la historia del narcotraficante preso Jimmy Keene, a quien se le ofrece su libertad a cambio de obtener una confesión del presunto asesino en serie Larry Hall y averiguar dónde están enterradas sus víctimas. Una serie que se destaca por el suspenso y las grandes actuaciones de sus protagonistas. Además de Hauser, integran el elenco Taron Egerton, Greg Kinnear, Sepideh Moafi y Ray Liotta.

Los seis episodios de Black Bird: confesiones de un asesino están disponibles en Apple TV +

11. The Dropout. La protagonista de esta producción de ocho episodios, Amanda Seyfried, se llevó el galardón como Mejor Actriz en una serie limitada o película para TV.

Basada en el podcast homónimo, The Dropout cuenta el ascenso y la caída de Elizabeth Holmes y su empresa de biotecnología, Theranos. Una historia con una de las mayores estafadoras estadounidenses en primer plano y con Silicon Valley y sus luces de colores de fondo.

The Dropout está disponible en Star+. Más sobre la historia de Elizabeth Holmes, en esta entrega de Impostores.

12. Ozark. “Liberarse del cartel parece estar al alcance, pero los lazos familiares en riña pueden significar la ruina final de los Byrde”, anunciaba un breve comunicado de Netflix sobre la cuarta y última temporada de Ozark, que culminó con gran éxito en 2022. En los recientes premios, Julia Garner, que a lo largo de todas las temporadas cosechó numerosos reconocimientos, fue elegida como Mejor Actriz Secundaria en una serie de televisión.

Estrenada en 2017, Ozark tiene como protagonistas al asesor financiero Martin Byrde (Jason Bateman) y su esposa Wendy (Laura Linney), quienes de manera súbita e improvisadamente deben mudarse de su casa en las afueras de Chicago a un resort en Ozark, Missouri. ¿El motivo? Tanto el protagonista como su socio quedaron en la mira del jefe de un cartel de narcotraficantes luego de un error imperdonable.

Todas las temporadas de Ozark están disponibles en Netflix.

13. Euphoria. Fue una de las tantas series muy populares que resultaron bastante afectadas por las restricciones sanitarias después de un exitoso estreno en 2019. Pero durante 2022 volvió, con Zendaya y Hunter Schafer como protagonistas (las adorables Rue y Jules). De hecho la propia Zendaya se llevó el Globo de Oro a Mejor Actriz en una serie dramática en la última entrega y durante 2023 se espera su regreso con una nueva temporada.

Euphoria exhibe un mundo de adolescentes, miedos, adicciones, romances, sexo y preguntas. Esta producción, que se puede ver por HBO, es la adaptación estadounidense de un programa televisivo israelí que tiene como protagonistas a un grupo de jóvenes de un colegio secundario.

Todos los capítulos de Euphoria están disponibles en HBO Max.

