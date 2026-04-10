El ajedrez también resurge como arte

Mientras el fenómeno Faustino Oro volvió a poner al juego en la conversación pública, el crecimiento se refleja también en cifras concretas: solo en la Ciudad de Buenos Aires, el programa de Ajedrez Escolar alcanza a más de 18 mil estudiantes en más de 190 escuelas, mientras que a nivel nacional el Ministerio de Educación sostiene el Programa Nacional de Ajedrez en las Escuelas en instituciones de gestión estatal y privada.

En una época marcada por la hiperestimulación, la velocidad y el consumo fragmentado, el ajedrez reaparece como un espacio de pausa, concentración y pensamiento estratégico. Ese renovado interés, visible hoy en talleres, clubes y plataformas donde miles de chicos juegan y estudian aperturas, empieza también a proyectarse en la cultura visual.

En Rosario, la muestra Estrategia en Abstracción, del artista Diego Dalke, ofrece una de las expresiones más elocuentes de ese desplazamiento: partidas históricas y problemas clásicos convertidos en composiciones de abstracción geométrica.

Un lenguaje visual nacido del juego

La idea surgió, como tantas búsquedas de los últimos años, durante la pandemia. Dalke empezó a enseñarle ajedrez a su hija, que entonces tenía cuatro años, y en ese proceso de explicar las piezas, los movimientos y la lógica del tablero comenzó a mirar el juego desde una perspectiva diferente.

Ya no como deporte o competencia, sino como un sistema visual cargado de emoción: el vértigo antes de un sacrificio audaz, la precisión de una jugada brillante, el silencio tenso que precede al jaque definitivo.

De esa nueva mirada nacieron 25 obras organizadas en tres series. Algunas toman como punto de partida partidas icónicas, como La Inmortal de Adolf Anderssen o jugadas decisivas de Bobby Fischer; otras trabajan sobre problemas clásicos y, sobre todo, sobre ese territorio suspendido donde una partida todavía no se resuelve y todo parece posible.

Sin embargo, la muestra no exige saber ajedrez para ser disfrutada. Cuadrados, rombos, triángulos, círculos y líneas conviven en tensiones visuales que funcionan como composiciones abstractas por sí mismas. Para quienes conocen el juego, aparece además una capa extra de sentido: la emoción de reconocer, en una forma geométrica, el instante preciso en que una partida cambió de dirección.

La referencia estética remite a la Bauhaus y, en particular, al juego de ajedrez diseñado en 1923 por el escultor Josef Hartwig, donde cada pieza se reducía a una forma geométrica asociada a su movimiento.

Pero en la obra de Dalke la geometría no ilustra reglas: traduce estados mentales. La incertidumbre, el cálculo, la intuición y el riesgo aparecen convertidos en ritmo visual.

La geometría de las decisiones

Para Dalke, el ajedrez funciona como una metáfora que va más allá del juego. “Esta exposición es un espejo”, dice el texto de la muestra, “un recordatorio de que nuestras decisiones, aunque parezcan pequeñas, dibujan la geometría de nuestra propia existencia”.

En sus piezas no hay victoria ni derrota, ni un resultado que clausure el sentido. Lo que aparece es, más bien, el instante previo: ese momento en el que todavía todo es posible y cada movimiento abre un nuevo escenario. Ahí radica la fuerza de la propuesta: el tablero deja de ser un sistema cerrado de reglas para convertirse en una forma de pensar la experiencia contemporánea, atravesada por el riesgo, la intuición y la necesidad de decidir. Más que hablar solo del juego, la obra pone en escena la trama invisible de nuestras elecciones.

Rosario: del tablero al espacio

La propuesta puede visitarse en el Espacio de Arte de la Bolsa de Comercio de Rosario, donde el recorrido se expande más allá del plano bidimensional. Además de las obras gráficas, la serie incluye instalaciones tridimensionales colgantes, que llevan la abstracción al espacio y proponen una experiencia inmersiva. Ese pasaje de la superficie al volumen refuerza la idea de movimiento, tensión y posibilidad que atraviesa toda la obra.

Lo que viene: Permutaciones

Mientras Estrategia en Abstracción continúa su recorrido en Rosario, Dalke ya trabaja en su próximo proyecto: Permutaciones. La nueva serie parte de una sola forma geométrica y explora sistemáticamente sus variaciones de orden y disposición.

El concepto conserva un rigor casi matemático y dialoga con el universo del ajedrez: cada variación funciona como una resolución distinta dentro de un mismo sistema. Más que una ruptura, el proyecto profundiza la misma búsqueda: cómo un conjunto limitado de reglas puede desplegar un universo prácticamente infinito de formas.

Mientras el país vuelve a mirar el ajedrez con entusiasmo gracias a una nueva generación de talentos, la obra de Dalke propone correr la mirada del resultado y detenerse en algo más profundo: la forma en que pensamos, dudamos y elegimos. El tablero, entonces, deja de ser solo un juego. Se vuelve una manera de leer el presente.

Estrategia en Abstracción — Diego Dalke

Curador: Sergio Artola

Espacio de Arte, Bolsa de Comercio de Rosario

Hasta el 22 de mayo de 2026 - Entrada gratuita

Instagram: @diegodalkeart