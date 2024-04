Feria del Libro 2024: cómo será el encuentro cultural entre la crisis económica y la tensión con el gobierno de Milei

En un clima de incertidumbre por la crisis económica y en clara tensión con el gobierno de Javier Milei, que en el terreno cultural decidió extremar los recortes y enfrentarse abiertamente con sus actores centrales, tendrá lugar a partir del 25 de abril y hasta el 13 de mayo una nueva edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, una de las convenciones del universo editorial más grandes de habla hispana.

Para brindar detalles de esta edición de la feria porteña, las autoridades del evento convocaron a una conferencia de prensa encabezada por Alejandro Vaccaro, presidente de la Fundación El Libro, y Ezequiel Martínez, director general de la entidad y a cargo por tercer año consecutivo de la organización del encuentro literario.

“Se trata de una feria que desafortunadamente se va a dar en un contexto socioeconómico súper complejo”, señaló Vaccaro al comenzar el encuentro y agregó: “”La situación económica es compleja para el 90 por ciento de la población“.

Durante su intervención, el titular de la Fundación El Libro señaló que durante las últimas semanas recogió datos desalentadores entre vendedores de libros. “Las cadenas registran caídas de entre el 25 y el 30 por ciento”, dijo y agregó que se trata de datos de entre enero y marzo de 2024. Es por eso que presagia “una feria con algunas complejidades” en la que, según su mirada, “mucha de la gente que vaya no va a poder comprar ni un libro”.

Luego de distintas versiones que salieron publicadas en medios nacionales, Vaccaro se encargó de señalar que uno de los grandes “ausentes” de esta edición de la Feria será el Estado nacional, que supo tener en otras entregas uno de los stands más grandes, con 300 metros cuadrados en el Pabellón Azul.

“Desafortunadamente el Gobierno ha decidido no participar de la feria con un stand”, dijo y además desmintió que los valores que salieron publicados en una nota del diario Clarín a partir de información brindada por voceros del Gobierno.

“No es cierto que hacen falta 300 millones de pesos para montar el stand”, afirmó Vaccaro, quien calculó que en realidad serían necesarios unos 80 millones.

Vaccaro también afirmó que a finales de enero pidió una reunión con el secretario de Cultura nacional, el productor de espectáculos y de teatro comercial Leonardo Cifelli. Según el titular de la Fundación El Libro, el funcionario del gobierno de Milei se fue negando a recibirlo “con excusas pueriles”, hasta que finalmente, a partir de una nota periodística, accedió a una reunión. En el encuentro, según Vaccaro, Cifelli confirmó su decisión de que Nación no participará con ninguna de las instituciones con su presencia en el evento cultural, uno de los más importantes del calendario.

“Hablamos francamente”, afirmó Vaccaro, quien afirmó que hasta el momento Cifelli apenas le confirmó su presencia en la inauguración de la Feria, un acto que suele ser una suerte de caja de resonancia de conflictos políticos vinculados al mundo cultural.

“El secretario dijo que va a venir al acto inaugural”, apuntó Vaccaro y también advirtió que más allá de que se tomarán “los recaudos de seguridad necesarios”, les resulta imposible desde la Fundación “poner un parche en la boca” a los más de mil invitados que suelen asistir al acto.

“Está en manos de él hablar o no hablar”, agregó en referencia a los discursos que tradicionalmente dan los funcionarios en la apertura de cada edición de la Feria. “No podemos asegurar que no habrá abucheos ante un gobierno fuertemente hostil con la cultura”, sostuvo y subrayó: “Es probable que la presencia del secretario de Cultura despierte un gran enojo”.

En este sentido, Vaccaro también señaló que en el transcurso de la Feria, aunque todavía sin fecha concreta, habrá un “acto de desagravio” que incluirá el repudio de los despidos de la Televisión Pública de Osvaldo Quiroga y Cristina Mucci, quien por estas horas reveló que no podrá continuar con su prestigioso ciclo literario, Los siete locos, un programa que se emite en la señal pública desde hace 37 años.

Programación 2024

Con Lisboa como ciudad invitada y con la escritora argentina Liliana Heker como la elegida para dar el discurso inaugural, la Feria del libro comenzará, como todos los años, con dos días de jornadas profesionales.

Vaccaro afirmó que la mayoría de las provincias argentinas tendrán su stand, pero que algunas, como La Rioja y Catamarca, tuvieron que bajarse por cuestiones presupuestarias.

“La situación de las provincias también es muy compleja”, dijo y también adelantó que será la provincia de Buenos Aires la que ocupe el stand del Pabellón Azul que por lo general ocupaban las distintas entidades que dependen del Gobierno nacional, como la Biblioteca Nacional y el Ministerio de Educación, entre otros.

“Hay gente que le da la espalda a la cultura y gente que no”, analizó, al tiempo que también dijo que se sorprendió con la buena disposición por parte de las autoridades nuevas de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip), quienes participarán del evento, como todos los años, con compras a gran escala a precios especiales.

Ezequiel Martínez, por su parte, subrayó que este año el trabajo con los representantes de Portugal y en especial de la ciudad invitada Lisboa “ha sido fabuloso”. Dedicado a dar detalles de la programación, Martínez adelantó que este año habrá distintas actividades para homenajear a Macedonio Fernández, Julio Cortázar, Adolfo Bioy Casares, Luis Chitarroni, Leopoldo Lugones y Franz Kafka, de quienes se cumplen distintos aniversarios de nacimiento y de publicación de sus obras emblemáticas. También habrá actividades dedicadas a homenajear los 60 años de la salida de Mafalda y a su creador, el dibujante Quino.

Entre las y los visitantes internacionales que estarán presentes en esta ocasión –marcadamente muchos menos que en años anteriores por los costos y la inflación– se destacaron los nombres del francés David Foenkinos, de la chilena Diamela Eltit, de la ecuatoriana Mónica Ojeda. En el plano local, entre las distintas charlas que organiza la Fundación bajo el título de Diálogos de escritores y escritoras y también de otros espacios con el Festival Internacional de Poesía, se anunció que participarán Leila Guerriero, María Teresa Andruetto, Agustina Bazterrica y Luciano Lamberti, entre otros y otras.

Una novedad que anticipó Martínez es un “debate” de cierre de Feria, dedicado a pensar distintos aspectos que surjan tanto en el acto inaugural como a lo largo de las numerosas presentaciones de libros y charlas que van a tener lugar a lo largo de las dos semanas y media que dura la Feria. Según adelantó, en esta oportunidad, participarán del debate la ensayista Beatriz Sarlo, el diputado Hernán Lombardi y algunos nombres más “a confirmar”, con moderación de la periodista María O’Donnell.

Uno de los puntos más preocupantes de esta edición está vinculado con el precio de las entradas al predio de La Rural, que saldrán para el público en general 3500 pesos de lunes a jueves y 5 mil de viernes a domingo (como todos los años, estudiantes, docentes y jubilados tendrán libre acceso de lunes a viernes). Según Vaccaro se trata de un aumento que se asimila al de la inflación tomada entre abril de 2023 y abril de 2024.

“A valores constantes, el precio de la entrada no aumentó”, destacó y también señaló que año a año el ticket, en proporción a otros precios de la economía, “fue bajando”.

“El valor de la entrada se ha reducido. Antes se parecía al precio de un libro”, concluyó y comparó los 5 mil pesos actuales de la entrada con unos 18 mil pesos, el valor promedio de un libro en la actualidad, según informaron recientemente las cadenas de librerías.

AL/MG