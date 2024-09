Feria del Libro de Rosario: diversidad, nuevos espacios y un público detrás de promociones y ofertas

“No seríamos felices si no tuviéramos libros. Y no podríamos escribir si no tuviéramos libros que leer, porque escribimos con nuestra memoria de lecturas. Lo que se lee y se olvida, se reescribe. Leer es una forma de escribir, y escribir es una forma de leer. En ese sentido, los escritores nos parecemos a una inteligencia artificial. Pero, a diferencia de ella, nuestra memoria posee conciencia, cuerpo y afectos, y tenemos la capacidad de crear lo absurdo y lo nuevo”, dijo la escritora rosarina Beatriz Vignoli durante la apertura de la Feria Internacional del Libro de Rosario, que tendrá lugar hasta el 15 de septiembre en el Centro Cultural Roberto Fontanarrosa de esta ciudad.

“Sin tradición, sin lecturas, nuestros textos nacen muertos. Pero si leemos, escribiremos libros que nos harán felices al escribirlos, porque no estaremos solos ante la mítica página en blanco, sino en diálogo con otros. En Rosario tenemos una tradición de Ferias del Libro porque (digan lo que digan los estudiosos) tenemos una tradición literaria, anclada no sólo en obras sino en librerías, bares y afectos”, apuntó Vignoli en su discurso inaugural. Sus palabras se ratifican al recorrer la nueva edición de la Feria, que se ve colmada de público en sus últimos días.

Coorganizada por la Fundación El Libro junto con el Municipio de la ciudad de Rosario y el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, el encuentro literario ofrece más de 40 stands distribuidos en las cinco plantas del predio, además de una gran carpa exterior. Toda una novedad de este año que permite una mejor circulación por un espacio repensado y más descomprimido si se lo compara con otras ediciones.

Entre librerías locales, editoriales independientes de la provincia y de la ciudad, sellos universitarios y grandes cadenas, los puestos ofrecen diversidad de autores, de géneros y de estilos mientras que lectoras y lectores de todas las edades circulan entre el encanto y la avidez por la lectura.

Consultados por este medio, varios expositores señalaron que, pese a la crisis económica general y a la particular que atraviesa el sector, el público busca llevarse algún título, en especial si pueden pagarlos en cuotas, a través de alguna oferta o con alguna promoción bancaria. Algunos coincidieron en señalar que, a diferencia de otros años, lo que se hace realmente difícil es que los lectores se lleven más de una publicación.

Desde la organización informaron que la apuesta una vez más es que la Feria, más allá de la venta de libros, siga ofreciendo una programación diversa y con entrada gratuita.

“La entrada gratuita a la feria es parte de una política de gestión pública y la convierte, de esta manera, en un evento accesible para toda la comunidad, permitiendo que nadie se quede afuera de este encuentro cultural imperdible”, aseguraron los organizadores.

En esta oportunidad, fueron convocados para participar de distintas actividades escritoras y escritores como Martín Kohan, uno de los que colmó el auditorio y también fue seguido desde la escalinatas del predio por una multitud; Gabriela Cabezón Cámara, Alicia Genovese, Hinde Pomeraniec, Florencia Canale y Juan José Becerra.

El músico Daniel Melero, que acaba de lanzar el libro Incierto y sinuoso por el sello Caja Negra, ofreció un recital en el predio durante el primer fin de semana de la Feria.

Para los últimos días del encuentro literario se espera, entre otros, la presencia de la ilustradora Isol, Sergio Olguín, Luciano Lamberti, Lorena Vega y César González.

Además, tendrá lugar la charla “El mundo ha vivido equivocado: Homenaje a Roberto Fontanarrosa”, donde amigos y allegados recordarán al escritor como una figura ineludible de la cultura rosarina.

AL/JJD

Con entrada libre y gratuita la Feria Internacional del Libro de Rosario tendrá lugar hasta el15 de septiembre en el Centro Cultural Fontanarrosa (San Martín 1080, Rosario). Toda la programación, en este enlace.