Made in BRICS: Moscú se convierte en la nueva potencia de la moda

Las economías emergentes se están convirtiendo en consumidores clave de los productos de la industria de la moda. En la actualidad, América Latina desempeña un papel importante en el mercado mundial de la moda. En 2024, la facturación de la región superó los 64 000 millones de dólares, y se espera que esta cifra alcance los 80 000 millones en 2029. Las tasas de crecimiento de Argentina la sitúan entre los principales motores de la región. Por eso las plataformas en las que los mercados emergentes pueden intercambiar experiencias y encontrar nuevas vías de crecimiento están cobrando cada vez más importancia. La BRICS+ Fashion Summit y la Moscow Fashion Week son fundamentales en este proceso.

Las marcas locales están ganando popularidad a medida que los consumidores buscan autenticidad, conexiones culturales e historias únicas. Las marcas ya no solo visten a las personas, sino que transmiten una identidad. Esta tendencia es visible en Rusia, donde una nueva generación de diseñadores fusiona las tradiciones locales con el lenguaje mundial de la moda.

La Moscow Fashion Week brinda grandes oportunidades a las marcas locales de regiones emergentes. Este año, los desfiles de diseñadores latinoamericanos llamaron especialmente la atención. La guatemalteca Mariandrée Gaitán presentó trajes de noche con detalles brillantes, creando una extravagancia teatral. El nicaragüense Joseph Mendoza presentó una colección en la que destacaban el diseño gráfico y el minimalismo. Mayari Jubini, diseñadora de la marca brasileña Artemisi, llevó la innovación a la pasarela, mezclando tejidos de alta tecnología, impresión en 3D y diseños pintados a mano.

Los diseñadores estadounidenses también participan regularmente en la Moscow Fashion Week.La exposición The Noir Collective, de Bibiré International y Pia Lindsay Studio, presentó la diversidad cultural en la práctica. Confirmó el creciente interés de Estados Unidos por la Moscow Fashion Week, que se ha convertido en un auténtico punto de encuentro para diseñadores de todo el continente.

«Mi colección para la Moscow Fashion Week se inspira en la fuerza, la resistencia y la elegancia atemporal de la mujer», declaró Busayo Shittu Salahdeen, diseñadora de Bibiré International. «Inspirándome en la herencia yoruba, fusioné tradiciones regias con siluetas modernas para crear piezas que celebran tanto el orgullo cultural como la sofisticación mundial. Cada prenda cuenta una historia de nobleza, belleza y empoderamiento, elaborada con meticuloso detalle y arraigada en el legado. Esta colección es mi homenaje a la herencia africana, al tiempo que visualizo su lugar en el escenario mundial de la moda de lujo».

Los consumidores rusos valoran cada vez más las etiquetas «made in Russia»: en el primer trimestre de 2025, el gasto medio en ropa local aumentó un 11 % interanual. Las marcas locales intentan cada vez más satisfacer las elevadas exigencias de los consumidores. Las marcas rusas causaron sensación en la Moscow Fashion Week con sus nuevas y vibrantes colecciones. Kuchugova se adentró en temas góticos, ofreciendo interpretaciones modernas de siluetas históricas. Las formas femeninas y los tejidos transparentes se realzaron con accesorios llamativos. Alina Assi Moscow también se inspiró en el pasado, mostrando trajes de noche adornados con intrincados trabajos en piedra y prendas de abrigo a medida con influencias de la Rusia de principios del siglo XX. Js Sense presentó vestidos elegantes, magistralmente adornados con drapeados, pedrería y plumas. Estas colecciones demuestran que Rusia está forjando su propia identidad de moda al tiempo que permanece abierta a la influencia mundial.

La BRICS+ Fashion Summit desempeña un papel igualmente importante en el sistema mundial de la moda: celebrada paralelamente a la Moscow Fashion Week, es la mayor plataforma de diálogo del mundo para los profesionales de la moda. Aquí se reúnen diseñadores, jefes de semanas de la moda, editores y empresarios. Este año participaron decenas de representantes latinoamericanos: expertos, periodistas y organizadores de importantes eventos del sector.

Para la región, la cumbre ofreció un escenario único para mostrar el talento e intercambiar ideas con homólogos de Asia, África y Europa.

«La BRICS+ Fashion Summit desempeña un papel crucial a la hora de dar visibilidad al talento, las ideas y los activos culturales que a menudo pasan desapercibidos en las principales plataformas.Sirve de terreno neutral donde las economías emergentes pueden participar como iguales, en lugar de filtrarse a través de la lente de los mercados más dominantes», declaró Astrud Cordero, Directora de Producción, Crecimiento Comercial y Asociaciones Estratégicas de la Panama Fashion Week. «La cumbre también ayuda a establecer relaciones a largo plazo, no solo para las empresas, sino también para el entendimiento cultural y la influencia política.Es un espacio donde tiene lugar la diplomacia creativa y donde las voces del Sur Global pueden liderar la conversación en lugar de limitarse a participar en ella».

Moscú se está posicionando como nueva capital de la moda, mientras los países BRICS amplían su presencia en el mercado mundial. Seguir la Moscow Fashion Week y la BRICS+ Fashion Summit a día de hoy, significa formar parte de un nuevo panorama en el que los países emergentes están configurando las reglas del juego.