Series y películas que llegan al streaming en noviembre: The Crown, la vuelta de Francella y lo nuevo de Fincher

A lo largo de todo noviembre, las principales plataformas de streaming sumarán a sus catálogos producciones muy esperadas por el público y también nuevas propuestas, entre películas y series que ya prometen gran repercusión.

El mes traerá, entre otros, los regresos de The Crown y de la serie animada Invincible, el estreno de la segunda temporada de El encargado, con Guillermo Francella y el lanzamiento de Elena sabe, una película basada en el libro homónimo de la escritora argentina Claudia Piñeiro con Mercedes Morán como protagonista.

A continuación, un repaso por algunas producciones locales e internacionales que se incorporarán en noviembre a los servicios de Netflix, HBO Max, Amazon Prime, Disney + y Star+.

1. The Crown. Netflix anunció que a partir del 16 de noviembre estarán disponibles en su plataforma cuatro nuevos y muy esperados episodios de esta serie que repasa la historia de la familia real británica. Será la primera parte de la última temporada de esta superproducción, que culminará luego de varios años de éxito en las pantallas (la segunda parte, con otros seis episodios, estará disponible a partir del 14 de diciembre).

“En estos primeros cuatro episodios de la serie, la princesa Diana y Dodi Al Fayed disfrutan de su floreciente relación, hasta que un fatídico viaje en auto tiene consecuencias devastadoras”, adelantó Netflix sobre los nuevos capítulos en un comunicado y agregó: “Después de hacerse público el fatal accidente automovilístico de Diana y Dodi, las grandes demostraciones de dolor de la gente toman a la reina por sorpresa. Mientras en el palacio lidian con la noticia, Al Fayed también debe procesar la pérdida de su amado hijo, y tiene la esperanza de que la pena compartida lo acerque a la familia real. Sin embargo, cada vez se encuentra a sí mismo más rechazado”.

Desde su estreno en 2016, The Crown recibió múltiples nominaciones y premios, incluyendo 15 nominaciones al BAFTA, 10 nominaciones al Golden Globe (con 4 premios ganados), 69 nominaciones al Emmy durante cinco temporadas (con 21 premios obtenidos en cuatro de ellas), entre otros.

Los primeros cuatro episodios de la sexta temporada de The Crown estarán disponibles en Netflix a partir del 16 de noviembre.

2. Faraway Downs: Australia. Ahora en formato de miniserie de seis episodios, el cineasta Baz Luhrmann ofrecerá una versión extendida para plataformas de su película Australia estrenada hace quince años y con poca repercusión y muchas críticas en aquel momento. Pero ahora, aquella historia vuelve y reúne una vez más a dos grandes figuras como protagonistas: Nicole Kidman y Hugh Jackman.

La historia se desarrolla cerca de la Segunda Guerra Mundial. Lady Sarah Ashley (Kidman) es una aristócrata inglesa que viaja a Australia tras la muerte de su esposo con el objetivo de vender un rancho de ganado. Pero una vez que pone pie en el lugar descubre un nuevo estilo de vida y siente que es capaz de dejar todo para adoptarlo. Sin embargo, se verá enfrentada a un ganadero poderoso con el que tendrá que lidiar para proteger su propiedad. Lo hará con ayuda de un peón local (Jackman) con quien, de a poco, irá construyendo una historia de amor muy particular.

Los seis capítulos de la miniserie Faraway Downs Australia llegarán a Star+ el 26 de noviembre.

3. Elena sabe. “Elena busca al responsable de la repentina muerte de su hija Rita. Al no obtener respuestas, es ella quien, aun padeciendo un Parkinson terminal, encarna la investigación. Para obtener ayuda de una antigua amiga de su hija, emprende un viaje en tren desde los suburbios a la capital. En búsqueda de la verdad, inevitables recuerdos la confrontarán con la madre que fue”, señala la sinopsis oficial de esta película, dirigida por Anahí Berneri, protagonizada por Mercedes Morán y Érica Rivas y basada en una novela de la escritora argentina Claudia Piñeiro (otras adaptaciones audiovisuales de su obra, se pueden encontrar en este enlace).

El largometraje está confirmado para el próximo 24 de noviembre en el servicio de Netflix global y el 16 de noviembre en algunos cines argentinos. Además, tendrá su presentación oficial en el 38° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

La película Elena sabe llegará a la plataforma de Netflix el 24 de noviembre.

4. El encargado. La segunda temporada de esta producción de Star+ protagonizada por Guillermo Francella y creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat estrenará su segunda temporada en noviembre, según confirmó la plataforma en un comunicado, luego de una exitosa primera parte lanzada el año pasado.

Compuesta por siete episodios de media hora escritos por Cohn, Duprat y Emanuel Diez, El encargado narra las aventuras de Eliseo (Francella), el encargado de un edificio que, a espaldas del consorcio que lo emplea, hace uso y abuso de su poder de vigilancia e intromisión.

El elenco se compleca con Gabriel Goity (Matías Zambrano), Pochi Ducasse (Doña Beba), Gastón Cocchiarale (Miguel), María Abadi (Lucila Morris) y Martín Slipak (Maxi) y se enmarca en el universo de un edificio con una dinámica y normas específicas.

En noviembre vuelve a Star+ El encargado, la serie protagonizada por Guillermo Francella.

5. El asesino. Tras un fatídico cuasi accidente, un asesino se enfrenta a sus jefes y a sí mismo en una cacería internacional que, según él, no es personal. Luego de su paso por algunos cines, este largometraje, dirigido por David Fincher y protagonizado por Michael Fassbender, se podrá ver por Netflix a partir del 10 de noviembre.

Se trata de una película que está basada en la exitosa serie de novelas gráficas The Killer, escritas por Alexis Nolent e ilustradas por Luc Jacamon, originalmente publicadas en idioma francés por la Editorial Casterman.

La película El asesino llegará a Netflix el 10 de noviembre.

6. Spider-Man: a través del Spider-verso. “El Spider-Man más simpático de Brooklyn llevará todo el Spider-Verso a HBO Max con la llegada de Spider-Man: a través del spider-verso. La película es la secuencia de la aclamada y ganadora del Oscar Spider-Man: Dentro del Spider-Verso (2018), y estará disponible en la plataforma el viernes 3 de noviembre para llevar al público a la nueva aventura del cabeza de telaraña más conocido del mundo”, anunció la plataforma en un comunicado.

Según señala la sinopsis oficial del largometraje, en esta nueva entrega, Miles Morales (Shameik Moore) vuelve a la pantalla para una nueva misión. Mientras lidia con su agitada nueva vida como superhéroe, Miles acaba siendo transportado a un multiverso donde se encuentra con varios Spider-Men de diferentes dimensiones. Junto a Gwen Stacy (Hailee Steinfeld) y un nuevo equipo de Spider-Personas que deben proteger su propia existencia, el héroe se embarca en una aventura épica.

El largometraje Spider-Man: a través del Spider-verso se podrá ver en HBO Max a partir del 3 de noviembre.

7. Invincible. Basada en el innovador cómic de Robert Kirkman, Cory Walker y Ryan Ottley, la historia de esta serie gira en torno a Mark Grayson, de 18 años, que es como cualquier otro chico de su edad, excepto que su padre es (o fue) el superhéroe más poderoso del planeta. “Aun recuperándose de la traición de Nolan en la temporada 1, Mark lucha por reconstruir su vida y enfrenta una serie de nuevas amenazas, mientras lucha contra su mayor temor: que pueda convertirse en su padre sin siquiera saberlo”, señala la sinopsis oficial de la segunda temporada de esta serie de animación que se puede ver en Amazon Prime Video a partir del 3 de noviembre.

Protagonizada por Steven Yeun, con Sandra Oh, Zazie Beetz, Grey DeLiSle, Chris Diamantopoulos, entre otros y otras, la producción anunció que durante la segunda temporada se unen al elenco Sterling K. Brown, Peter Cullen, Rob Delaney, Calista Flockhart, Phil LaMarr, Luke MacFarlane, Tatiana Maslany, Scott McNairy, Tim Robinson, Ben Schwartz, Rhea Seehorn, Lea Thompson, Paul F. Tompkins, Shantel VanSanten y más.

La segunda temporada de Invincible llegará a Amazon Prime Video a partir del 3 de noviembre.

8. Doctor Who. Es la serie televisiva de acción y aventuras más longeva del mundo, con más de seis décadas de historia. Con producción de la BBC, esta serie británica tiene una inmensa cantidad de seguidores en todo el mundo y sólo en el último año alcanzó más de cien millones de reproducciones en YouTube. El año pasado, Disney y la cadena británica anunciaron que trabajarían conjuntamente para llevar la serie a una audiencia todavía mayor. Desde entonces, se anunciaron una serie de especiales que empezarán a estrenarse este mes, para celebrar los 60 años de este hito televisivo.

El primero se llamará Doctor Who: La bestia estelar y llegará a la plataforma Disney+ en todo Latinoamérica el 25 de noviembre. Luego será el turno de Doctor Who: Salvaje y azul lejanía (estreno 2 de diciembre) y de Doctor Who: Risitas (estreno 9 de diciembre). Todos ellos, según se anticipó en un comunicado, reunirán nuevamente al Decimocuarto Doctor (David Tennant) con Donna Temple (Catherine Tate), quienes se encontrarán cara a cara con el villano más aterrador hasta la fecha: el Juguetero (interpretado por Neil Patrick Harris en su debut en Doctor Who).

“El elenco incluye también a Yasmin Finney como Rose Temple-Noble y Miriam Margolyes en la voz de Beep el Meep, además de los actores que vuelven a interpretar sus respectivos personajes: Jacqueline King como Sylvia Noble, Karl Collins como Shaun Temple, Ruth Madeley como Shirley Anne Bingham y Jemma Redgrave como Kate Lethbridge-Stewart”, informó Disney.

El especial Doctor Who: La bestia estelar llegará a la plataforma Disney+ en todo Latinoamérica el 25 de noviembre.

