Elvis Presley: dos documentales impactantes, la construcción del mito y las insólitas películas que protagonizó

La ovación se extendió a lo largo de siete minutos. En su reciente lanzamiento mundial en el Festival Internacional de Cine de Venecia, la película Priscilla, de la cineasta estadounidense Sofia Coppola, fue reconocida por los presentes y elogiada por buena parte de la crítica.

Sofia Coppola muestra el lado oscuro de Elvis en una película que enfadará a sus fans y sus herederos

Más

Basado en el libro de memorias de Priscilla Presley, la ex esposa de Elvis, el largometraje está protagonizado por Cailee Spaeny y Jacob Elordi y, según quienes tuvieron la posibilidad de verlo, hace un intento por descorrer velos, por ir un poco más allá de la historia oficial alrededor del mítico cantante, una de mayores estrellas de la música mundial.

“Coppola realiza una mirada a lo enfermizo de aquel cuento de princesas. Hay tonos pastel y mucho lujo, pero Graceland es una jaula de oro de tonos desaturados donde Priscilla es una mujer presa y encerrada, víctima de un hombre infiel y del que sufre abusos verbales y ataques de ira. No subraya, no hace sangre de Elvis, pero muestra con inteligencia la soledad y el maltrato que sufrió una niña que fue arrancada de su familia (...). Todo está en fuera de campo y nunca abandonamos ―gracias al compromiso de Coppola con ese punto de vista― a esta adolescente perdida, enamorada de un símbolo, no de un hombre que ni siquiera la deseaba (la ausencia de sexo y la falta de deseo es uno de los temas que pone sobre la mesa). Una película que deconstruye el mito, al que arranca de su imaginario”, apunta Javier Zurro en su crítica de la película de Coppola. En Argentina el estreno comercial en salas está previsto para fin de año y la plataforma Mubi la ofrecerá también en su menú.

Mientras tanto, en los últimos tiempos los distintos servicios de streaming fueron subiendo a sus catálogos producciones audiovisuales que tienen como protagonista a Elvis Presley, una figura que sigue siendo revisitada. Entre otras, hay documentales, películas de ficción que continúan alimentando su mito y una serie de animación. A continuación, un repaso por algunas de las más destacadas.

1. Reinventando a Elvis: El regreso del 68. Uno de los hitos profesionales de la vida de Presley fue su regreso musical en 1968. Después de varios años retirado de los escenarios, la cadena estadounidense NBC convocó al cantante para llevar adelante un especial televisivo. Con testimonios de testigos y protagonistas, material de archivo y una interesante búsqueda por reponer el contexto de lo que ocurría en los Estados Unidos ese año, el reciente documental Reinventando a Elvis (2023), de John Scheinfeld, reconstruye aquel episodio con imágenes impactantes y un Elvis encantador en cada escena.

Inicialmente planeado como un simple y rutinario programa de Navidad por Tom Parker, alias El Coronel –el histórico e inescrupuloso manager de Elvis– gracias a la tenacidad del productor Steve Binder y de las autoridades del canal aquel episodio sirvió como combustible para la carrera de Presley y para dar cuenta de su enorme talento cuando todos lo daban por acabado. Uno de los hallazgos de Reinventando… es que cuenta con el testimonio de Binder, quien relata de primera mano las tensiones con Parker, su proximidad con Elvis y las negociaciones que debió llevar adelante para poner en marcha una empresa difícil.

Además de usar los registros del programa, en este cuidado y muy didáctico documental hay entrevistas con otros productores, actores y músicos que lo hicieron posible, además de un repaso por sus grandes canciones. El especial de Elvis de 1968 se convirtió en un éxito rotundo y revitalizó la carrera del músico. En la actualidad se lo considera uno de los especiales de televisión más importantes de la historia.

El documental Reinventando a Elvis: El regreso del 68 está disponible en Paramount+.

2. Agente Elvis. Lanzada por Netflix en marzo de 2023, esta serie de animación pensada para el público adulto imagina a un Elvis como un supuesto agente secreto que trabaja para el Gobierno de los Estados Unidos. De día es el cantante que todo el mundo conoce y admira, de noche Elvis tiene que hacerse cargo de esa increíble misión. La producción, de diez episodios de alrededor de 25 minutos cada uno, fue creada por Priscilla Presley, John Eddie y Mike Arnold.

La voz principal de la historia está a cargo de Matthew McConaughey. Al actor se le suman las voces de Niecy Nash como Bertie; Don Cheadle como El Comandante; Johnny Knoxville como Bobby Ray y la propia Priscilla Presley interpretándose a sí misma.

Los diez capítulos de la serie de animación Agente Elvis están disponibles en Netflix.

3. Elvis. Dirigida por el reconocido cienasta Baz Luhrmann, a partir de un guión escrito por él mismo y por Craig Pearce, la película está protagonizada por Austin Butler, que se llevó el Globo de Oro a Mejor Actor en drama, y Tom Hanks, quien interpreta al temible Tom Parker, representante de Elvis Presley durante años y la voz que lleva adelante el relato en este largometraje. Con la intención de mostrar la construcción del mito Presley –con todos los recursos narrativos posibles, por momentos de manera sofocante– esta biopic de 159 minutos de duración recorre toda la vida del músico narrada a partir de una suerte de villano.

Repleta de números musicales impactantes y reconstrucciones de época sorprendentes, del elenco también participan Olivia DeJonge, Yola, Luke Bracey, Kelvin Harrison Jr., Dacre Montgomery, Helen Thomson, Richard Roxburgh y David Wenham en los papeles secundarios.

Las grabaciones comenzaron en la tierra natal de Luhrmann, Australia, en enero de 2020, pero al poco tiempo debió suspenderse por la pandemia. Con todos los recaudos, la película se pudo terminar más de un año después, en marzo de 2021 y tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cannes de 2022.

En paralelo a este lanzamiento, también se estrenó el mediometraje documental Un simple niño de Tupelo: cómo llevar a Elvis a la pantalla grande, donde el propio Luhrmann y los protagonistas de Elvis exploran el legado del músico y el trabajo que hicieron para recrear su vida durante el rodaje de la película.

El largometraje Elvis y el documental sobre su detrás de escena están disponibles en HBO Max.

4. Elvis: That's The Way It Is (Esto sí es Elvis). Este impactante largometraje documental de 1971 fue producido por MGM y grabado durante una serie de actuaciones del músico en la ciudad de Las Vegas, en el verano de 1970. Fue pensado, desde su concepción, como una película de Elvis luego del paso del artista de la música a los largometrajes de ficción en Hollywood y sería lanzado con un álbum musical homónimo. La intención era mostrar a través de la pantalla todo lo que Elvis generaba durante sus actuaciones en vivo.

Además de la interpretación de buena parte de su repertorio más conocido, la película también muestra comentarios de los fanáticos de Elvis y de espectadores célebres de aquellas presentaciones, como Sammy David Jr, Cary Grant y George Hamilton.

El documental Elvis: That's The way It Is está disponible en Amazon Prime Video.

5. Tres películas de Elvis. Luego de una carrera rutilante en la música, en 1956 Elvis probó con el cine. Su debut llegó con la película Love Me Tender (traducida en algunos lugares como La novia robada), a la que siguieron otras de gran éxito como El rock de la cárcel y King Creole. Con el tiempo, y pese a que sus seguidores las recibían con fervor, las producciones protagonizadas por Presley empezaron a hacerse cada vez más rápido y con menor presupuesto para generar mayor margen de ganancia a sus productores.

Así, los largometrajes se volvieron repetitivos, tediosos y por momentos insólitos hacia mediados de los ‘60: en cualquier circunstancia o en escenas que no tenían mucho que ver podía ponerse a cantar el músico de un momento a otro.

En la actualidad, tanto su debut de 1956 como las películas Estrella de fuego (Flaming Star, 1960) y Corazón rebelde (Wild In The Country, 1961) se pueden ver por streaming en la plataforma Star+ para Latinoamérica.

La novia robada, Estrella de fuego y Corazón rebelde, tres de las películas en las que participó Elvis Presley, están disponibles en Star+.

AL/MG