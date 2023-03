Las 19 películas de los Oscar para ver por streaming: tanques internacionales, perlas ocultas, documentales y “Argentina, 1985”

Siempre comentados, a veces polémicos, a veces sorprendentes, los Premios Oscar resultan cada año una buena excusa para hacer un recorrido por las producciones audiovisuales internacionales más destacadas.

Cinco documentales de los Oscar 2023 para ver por streaming

El 12 de marzo se llevará a cabo la entrega 95 de este galardón que otorga la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas estadounidense y que genera especialmente expectativas por la nominación de Argentina, 1985, del director Santiago Mitre, en el rubro que distingue a las mejores películas producidas por fuera de los Estados Unidos.

Como ocurre cada año, varios de los largometrajes candidatos al premio llegaron a los cines, otros se bajaron rápidamente de cartelera, otros todavía se pueden ver en salas y otros directamente no tuvieron sus estrenos comerciales en el país. En paralelo, las plataformas de streaming compiten vertiginosamente por tener esas películas en sus catálogos y ya son varias las que se pueden ver online mediante esa vía.

A continuación, un repaso por algunas de ellas, todas disponibles desde la Argentina, y las plataformas que las ofrecen.

Nominadas a mejor película

1. Elvis. Una película que intenta aproximarse a la vida de uno de los mayores mitos musicales del planeta: Elvis Presley. Dirigida por el reconocido Baz Luhrmann, a partir de un guión escrito por él mismo y por Craig Pearce, está protagonizada por Austin Butler, que se llevó el Globo de Oro a Mejor Actor en drama, y Tom Hanks.

Del elenco también participan Olivia DeJonge, Yola, Luke Bracey, Kelvin Harrison Jr., Dacre Montgomery, Helen Thomson, Richard Roxburgh y David Wenham en los papeles secundarios.

El rodaje comenzó en la tierra natal de Luhrmann, Australia, en enero de 2020, pero al poco tiempo debió suspenderse por la pandemia. Con todos los recaudos, la película se pudo terminar más de un año después, en marzo de 2021 y tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cannes de 2022.

La película Elvis está disponible en HBO Max.

2. El triángulo de la tristeza. “Hay directores que polarizan a la gente. No con sus películas, sino que es su propia personalidad la que atrae y repele a partes iguales. Uno de los casos más recientes es el de Ruben Östlund, director sueco que este año ganó su segunda Palma de Oro en el Festival de Cannes con la sátira contra los ricos El triángulo de la tristeza, un filme afilado donde mete a influencers, oligarcas rusos y empresarios que venden armas en un yate a la deriva y les hace vomitarse encima. No es una metáfora, hace que se vomiten literalmente. Una ácida y escatológica mirada que no solo le valió el premio gordo en el festival más importante del mundo, sino con la que ha conquistado Hollywood”, escribió el colega español Javier Zurro en este texto sobre la película, al tiempo que definió a su director como “el rico que se ríe de los ricos conquistando Cannes y Hollywood”.

La película, que además de permanecer en algunas salas de cine llegó hace poco al formato hogareño, explora la vida de dos modelos invitados a un crucero de lujo. De gran repercusión internacional, tiene tres nominaciones al Oscar 2023, entre las categorías de las consideradas más importantes: Mejor película, Mejor dirección y Mejor guión.

El triángulo de la tristeza está disponible en Amazon Prime Video. Por aquí, un comentario de Tamara Tenenbaum sobre la película en su columna dominical.

3. Sin novedad en el frente. “Poderosa, elocuente, conscientemente apasionada”, destacó uno de los principales críticos del diario británico The Guardian. Por el contrario, el medio especializado Variety de los Estados Unidos la calificó de “competente” y al mismo tiempo “tediosa”. Como ocurre todos los años cuando se aproxima la temporada de premios internacionales en el mundo del espectáculo, los debates se vuelven incendiarios y las opiniones alrededor de las películas en competencia se dividen.

Pero más allá de la palabra de los especialistas y los medios, la película Sin novedad en el frente, la primera adaptación en alemán de la célebre novela homónima de 1929 escrita por Erich Maria Remarque, está en boca de todos porque acumula numerosas nominaciones en los premios más importantes.

Dirigido por Edward Berger, quien además coescribió el guión junto con Ian Stokell y Lesley Paterson, el largometraje dura 148 minutos y cuenta la historia de Paul Bäumer, un joven alemán de 17 años que miente sobre su edad para poder luchar en el frente de batalla durante la Primera Guerra Mundial. Con ingenuidad y lejos de la gloria prometida por la propaganda nacional para reclutarlos, el soldado y sus amigos enfrentarán la brutalidad de las trincheras mientras se multiplican los muertos y los heridos. Entre la euforia inicial, la desesperación y el terror, harán lo posible por sobrevivir.

El protagonista es interpretado por el actor austríaco debutante Felix Kammerer, que sorprende por la solidez con la que encaró su primer trabajo profesional.

La producción de Netflix competirá en los Oscar en las siguientes categorías: Guión adaptado, banda sonora, sonido, maquillaje, diseño de producción, efectos visuales y fotografía. Lo más destacado es que el largometraje también consiguió la nominación simultánea a mejor película y Mejor película internacional, una candidatura doble que solo consiguieron seis películas en toda la historia

El largometraje Sin novedad en el frente se puede ver en Netflix. Más sobre la película y como se hizo, por aquí.

4. Top Gun Maverick. La secuela de Top Gun protagonizada por Tom Cruise fue una de las grandes películas de 2022. Emotiva sin ser machacona, llena de secuencias de acción vibrantes y de alguna manera un homenaje a un tipo de cine que ya no es frecuente, después de pasar por las salas de cine de todo el mundo llegó a los formatos hogareños.

En esta oportunidad vuelve a la acción Maverick, que regresa como profesor de una nueva generación de aviadores. Por supuesto que, cuando menos lo esperan, se verán enfrentados a una peligrosa misión en la que el veterano piloto hará lo posible por salir adelante.

Además de la nominación en la esperada categoría de Mejor película, el largometraje también compite en los rubros Mejor Guión Adaptado, Mejor Sonido, Mejor Canción (se trata de un tema de Lady Gaga), Mejor Edición y Mejores Efectos Especiales.

La película Top Gun Maverick está disponible en Star+

5. Todo en todas partes al mismo tiempo. Multiverso, poderes extraordinarios y una heroína inesperada con una misión enorme: salvar el destino del mundo. Es que, cuando una ruptura interdimensional altera la realidad, Evelyn (Michelle Yeoh), una inmigrante china en Estados Unidos, se ve envuelta en una aventura que nunca imaginó.

Según aconseja el crítico Javier Zurro aquí, para evitar spoilers sobre la trama “conviene llegar lo más virgen posible a esta película para disfrutarla en su plenitud”.

“Bastaría con saber que la dueña de una tintorería, una imponente Michelle Yeoh, vive una vida gris intentando sobrevivir entre facturas y con una relación complicada con su hija. Viven, además, los prejuicios de una familia china en Estados Unidos”, agrega el especialista.

El largometraje, cuyo título en inglés es Everything Everywhere all at Once, fue dirigido por Daniel Kwan y Daniel Cheinert, y consiguió 11 nominaciones en los Oscar 2023. De esta manera, se coronó como la película más nominada de esta edición.

Todo a la vez en todas partes está disponible en Amazon Prime Video. Más sobre la película, por acá.

Nominadas a mejor película extranjera

6. Argentina, 1985. El largometraje dirigido por Santiago Mitre ganó el Globo de Oro a Mejor película en idioma no inglés en la última edición de los premios entregados por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood. Protagonizada por Ricardo Darín, reconstruye el llamado Juicio a las Juntas, que llevó por primera vez al banquillo a algunos de los responsables de la última dictadura en la Argentina.

La película tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Venecia, donde ganó el premio Fipresci de la crítica internacional a la mejor cinta. También ganó, entre muchos otros, el premio del público del Festival Internacional de Cine de San Sebastián y está prenominada a los Oscar, en la categoría de Mejor Película Extranjera, que anunciarán sus candidatos definitivos el próximo 24 de enero.

Disponible en Amazon Prime Video después de un exitoso lanzamiento en cine, el largometraje está protagonizado también por Peter Lanzani, Alejandra Flechner y Norman Briski.

Argentina, 1985 está disponible en Amazon Prime Video. Todas las notas que publicó elDiarioAR sobre la película se pueden leer por aquí.

Animación

7. Pinocho. Ganador del Oscar y multipremiado, el cineasta Guillermo del Toro se animó a reinventar un clásico, que en esta edición se llevó el Globo de Oro a Mejor película de animación.

En esta versión de Pinocho, el protagonista del clásico cuento infantil cobra vida una vez más para animar los días de Gepetto, un pobre hombre derrumbado por la muerte trágica de su hijo Carlo.

Arrasado por ese duelo y entregado al alcohol Gepetto intenta sobrevivir: se enfurece, planta un árbol, inventa algo con lo que tiene a mano, la madera. Hasta que, con la ayuda de un hada insólita (en este caso, lejos de los modelos de Disney, viene con la voz de Tilda Swinton), llega un Pinocho hiperquinético y encantador.

Pinocho, de Guillermo del Toro, está disponible en Netflix. Más sobre la película y otras versiones de la historia, por aquí.

8. Monstruo del mar. Una película de aventuras y también de intrigas, que llega de la mano de Óscar Chris Williams, que ya fue premiado por la Academia estadounidense. Protagonizado por Karl Urban, Zaris-Angel Hator, Jared Harris, Marianne Jean-Baptiste, Dan Stevens y Kathy Burke, este largometraje narra los días de un legendario cazador de monstruos marinos que, al encontrar a una persona muy especial que viajaba oculta en su barco, encarará una travesía épica que lo hará cambiar su vida para siempre.

Monstruo del mar está disponible en Netflix.

Documentales

9.Volcanes: la tragedia de Katia y Maurice Krafft (Fire of Love). Narrado en off por la escritora Miranda July, este delicado largometraje sigue la vida de una pareja con una pasión muy particular: los volcanes. Katia y Maurice Krafft fueron, en efecto, un matrimonio de expertos vulcanólogos franceses que dedicaron sus días a viajar por el mundo con un objetivo simple y a la vez arriesgado: observar la actividad de distintos volcanes lo más cerca posible. Lo hicieron desde mediados de los años ‘60 y, a lo largo de su carrera, llegaron a observar erupciones en lugares como Islandia, Indonesia y República del Zaire.

En esos trayectos grabaron imágenes que esta película dirigida por la cineasta Sara Dosa recupera para plasmar una historia de amor, de un poco de locura y de tragedia. El largometraje tuvo su estreno mundial en Sundance, donde se llevó el premio de edición Jonathan Oppenheim.

Volcanes: la tragedia de Katia y Maurice Krafft está disponible en Disney +.

10. Todo lo que respira (All That Breathes). Con dirección del cineasta indio Shaunak Sen este largometraje tuvo su estreno en el prestigioso Festival de Sundance y fue elegido como ganador del Premio del Jurado en la Competencia Mundial de Cine Documental de 2022.

La película sigue a dos hermanos que dirigen un hospital de aves dedicado a rescatar pájaros milanos negros heridos en Nueva Delhi, una de las ciudades más pobladas del mundo, en la India.

A medida que crece la contaminación ambiental y se desatan todo tipo de disturbios sociales, la relación entre la familia de rescatistas y las aves abandonadas conforma una crónica sensible de la vida en ese país. Una historia que de fondo deja traslucir un retrato poético y desgarrador del colapso ecológico y las desigualdades sociales.

En mayo de 2022, la película se convirtió en la primera en ganar el premio al Mejor Documental tanto en Sundance como en Cannes. Desde entonces, se ha llevado los máximos honores de la temporada de premios. Entre otros, se llevó el premio al Mejor Documental en los Premios Gotham.; cuatro premios IDA, incluyendo Mejor Documental; y dos Premios Cinema Eye.

Todo lo que respira está disponible en HBO Max.

11. Navalny. En agosto de 2020, Aleksei Navalny, principal opositor de Vladimir Putin en Rusia, entró en coma después de ser envenenado en Siberia. A partir de un acceso exclusivo del documentalista canadiense Daniel Roher al entorno más íntimo de esta destacada figura de la política rusa y ex candidato a presidente, el documental muestra su recuperación en Alemania y la lucha posterior por investigar cómo se gestó su envenenamiento y quiénes estuvieron detrás del ataque.

En la actualidad, Navalny está preso en una unidad penitenciaria de Pokrov, a 100 kilómetros de Moscú. Diversos dirigentes y organismos internacionales, entre los que se incluye Amnistía Internacional, denuncian que los derechos de Navalny fueron vulnerados durante el proceso judicial abreviado en el que se lo condenó a dos años y medio de cárcel. Con escenas de alto impacto y, por momentos un tono de thriller, Roher captura imágenes que revelan el valor de Navalny y su lucha por denunciar los manejos de Putin en el poder. La pregunta flota a lo largo de todo el largometraje: ¿existió un plan del Kremlin para asesinarlo?

Navalny está disponible en HBO Max.

Cortometrajes

12. Le Pupille. Una pequeña perla oculta en el aluvión de lanzamientos. Este cortometraje italiano de 37 minutos está basado en un texto de la escritora Elsa Morante y fue dirigido por Alice Rohrwacher (la realizadora florentina detrás de las destacadas Corpo celeste, Las maravillas y Lazzaro feliz), con producción de Alfonso Cuarón.

La historia sigue los días de las pupilas del título, un grupo de niñas que, en plena Segunda Guerra Mundial, vive en un orfanato religioso a cargo de una monja inflexible, interpretada por Alba Rohrwacher, la hermana y actriz recurrente de la realizadora. Con la escasez por el conflicto bélico y las fiestas de fin de año de fondo, en pocos minutos Le Pupille despliega escenas de travesuras y música, momentos de humor negro y una mirada encantadora –además de muy mordaz– sobre la hipocresía de las instituciones y las personas que las integran.

El cortometraje Le Pupille está disponible en Disney+.

Cortometrajes documentales

13. Nuestro bebé elefante (The Elephant Whisperers). Bomman y Bellie son una pareja que vive en el sur de la India. De día y de noche dedican sus vidas a cuidar al pequeño Raghu, un elefante huérfano con el que forman una familia muy singular. A lo largo de los 41 minutos que dura Nuestro bebé elefante, el mediometraje exhibe ese vínculo y lo hace apelando centralmente a la emoción.

El mediometraje es el debut cinematográfico de la fotoperiodista y documentalista Kartiki Gonsalves. Según señaló en distintas entrevistas, su principal motivación a la hora de buscar los recursos para contar esta historia tuvo que ver con “darle voz a las personas más postergadas” entre los que se encuentran Bomann y Bellie quienes, incluso en medio de todo tipo de carencias, hacen un esfuerzo por cuidar de los animales y de la naturaleza que los rodea.

Nuestro bebé elefante está disponible en Netflix.

14. El efecto Martha Mitchell. Entre 1971 y 1973 el entonces presidente de los Estados Unidos Richard Nixon grabó en secreto las conversaciones que tenía en la Casa Blanca y en distintas oficinas con las figuras centrales de su gobierno. Martha Mitchell, la protagonista de este documental y un personaje tan fascinante como poco recordado, fue mencionada unas cien veces en esos diálogos.

Esposa de John Mitchell, uno de los funcionarios más cercanos a Nixon y el hombre encargado también de armar la campaña por su reelección, Martha impactaba en los ‘70 por su modo de aparecer en la escena pública. Peinados vaporosos, verborragia, gracia y algo que no era frecuente en las mujeres de la época: una facilidad, diría un candor especial, para hablar en los medios de los temas que convocaban a casi todos. Pero todo eso que hasta entonces lucía simpático, casi gracioso, se convirtió en una piedra en el zapato para Nixon cuando se desató el escándalo de Watergate y el gobierno quedó en medio de una enorme crisis institucional.

Con material de archivo sorprendente y en apenas 40 minutos, el documental El efecto Martha Mitchell recupera la figura de esta mujer y traza el camino que la llevó de aparecer como un personaje colorido en los medios hasta los días en que se la quiso mostrar como una persona que desvariaba (tan impresionante fue el volantazo, que en 1988 un académico de Harvard dedicado a los estudios de psiquiatría acuñó la definición “el efecto Martha Mitchell” para definir el proceso por el cual las manifestaciones de una persona son tildadas de delirio hasta que luego se confirman como verdaderas).

En el recorrido, muy bien articulado y documentado, no faltan la misoginia omnipresente, los vaivenes del periodismo y las figuras de la política y las sinuosidades de una época.

El efecto Martha Mitchell está disponible en Netflix.

Otros rubros

15. Blonde. Esta película de Andrew Dominik explora la vida de Marilyn Monroe. Pero lo hace a partir de otra narración: el libro Blonde, de la escritora estadounidense Joyce Carol Oates. En esta oportunidad la elegida para el rol protagónico fue Ana de Armas, quien está nominada por su interpretación en el rubro Mejor actriz protagónica. El elenco se completa, entre otros, con Adrien Brody, Bobby Cannavale, Xavier Samuel y Julianne Nicholson.

Blonde está disponible en Netflix.

16. Aftersun. Celebrada por la crítica y de gran recorrido en festivales internacionales, Paul Mescal compite por el Oscar en la categoría Mejor actor protagónico por su interpretación en Aftersun. Allí encarna a Calum, el padre de Sophie, su hija de once años con quien pasa sus vacaciones. Lo hacen en un resort en Turquía, a finales de la década de los ‘90. Encontrados y también perdidos, los dos intentan entenderse, entre bailes, tours, momentos de dolor e incógnitas.

Contada en tiempos que se superponen, el largometraje intenta mostrar los recuerdos de Sophie veinte años después de aquel viaje. Emotiva, intrigante y nostálgica, la película de Charlotte Wells todavía permanece en algunos cines y desembarcó en la plataforma Mubi en diciembre de 2022.

Aftersun está disponible en Mubi. Más sobre la película en esta columna de Fabián Casas.

17. Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades. Nominada en la categoría Mejor fotografía, con dirección y guión de Alejandro Iñárritu, director entre otros del recordado largometraje Amores perros, quien ya obtuvo cinco premios Oscar por su trabajo, Bardo cuenta la historia de Silverio, un periodista y documentalista mexicano que después de años de vivir en los Estados Unidos regresa a su país. Allí, entre el absurdo y la impotencia, debe enfrentarse a distintos cambios que notará entre sus afectos, entre sus seres queridos y también en el ámbito donde creció.

Bardo es la primera película que Iñárritu filma en México desde el éxito internacional de Amores perros y el protagonista está interpretado por el actor mexicano Daniel Giménez Cacho.

Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades está disponible en Netflix.

18. The Batman. El largometraje, un verdadero tanque de gran producción y despliegue, compite con tres nominaciones en distintos rubros técnicos, como sonido y efectos especiales. Se trata de una versión renovada de la historia de Batman, encarnado en esta ocasión por Robert Pattinson. Una serie de crímenes, como es habitual, tendrán lugar en Ciudad Gótica y será este superhéroe solitario quien deberá encargarse de enfrentar el caos.

The Batman está disponible en HBO Max.

19. Glass Onion. Un misterio de Knives Out. Está nominada en el rubro Guión adaptado y tiene un elenco impactante, en el que se destacan, entre otros, Daniel Craig, Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn y Kate Hudson.

Lanzada por Netflix con enorme expectativa a finales de 2022, la película cuenta la historia de Miles Bron (Norton), un multimillonario que invita a algunos conocidos a una escapada a su isla griega privada. Sin embargo, lejos de tratarse de un paraíso, al poco tiempo alguien aparece muerto y el detective Benoit Blanc (Craig) será el encargado de investigar el misterio y resolver el caso.

Glass Onion está disponible en Netflix.