Tres libros con los vínculos en foco: filosofía de la amistad, los misterios del deseo, una rutina quebrada

Por cuarto miércoles consecutivo y con la intención de recuperar publicaciones recientes que no llegaron a tener la cobertura que merecían o, simplemente, para proponer una selección de libros notables a quienes estén buscando lecturas por estos días, se ofrece en este espacio una nueva edición de Lecturas de verano (la primera puede leerse por acá, la segunda en este enlace y la tercera, aquí).

En esta oportunidad la selección reúne textos diversos que indagan, de distintos modos, en los vínculos. Por un lado, un destacado ensayo filosófico alrededor de la amistad y, por el otro, dos novelas sorprendentes publicadas en 2023.

1. Filosofía de la amistad, de Laura F. Belli y Danila Suárez Tomé. Singular porque no se parece a ningún otro vínculo: no es familiar ni se despliega con las mismas características que el amor romántico. Misteriosa en su germen y en su sostén (¿cuándo empieza? ¿por qué se mantiene a lo largo del tiempo?). Esencial en las distintas etapas de nuestra existencia y, al mismo tiempo, compleja, llena de coincidencias y de fervores compartidos. La amistad es una de las experiencias más estudiadas desde distintas disciplinas y por su carácter vital sigue abriendo interrogantes. En el efervescente ensayo Filosofía de la amistad (Taurus, 2023), las filósofas –y amigas– Laura F. Belli y Danila Suárez Tomé la retoman como objeto para intentar recorrer, de manera precisa y a partir de valiosas lecturas, cómo fue abordada desde la filosofía a lo largo de los años y cómo se la puede pensar en el siglo XXI. Los amigos y amigas como complemento, como proyección de los sujetos o su alter ego, como relación fundamental para una vida virtuosa son algunos de los aspectos que aparecen en el libro.

Para trazar este camino, las autoras comienzan con los esfuerzos de los filósofos griegos –con Platón a la cabeza– para intentar conceptualizar a la amistad, siguen con los pensadores del Renacimiento y la Modernidad y llegan al siglo XX, donde realizan lúcidos cruces con la ética, la política y distintos debates que marcaron el pulso de esos tiempos. Allí entran, entre otras, las lecturas de Simone Weil y Simone de Beauvoir.

En la segunda parte, el libro propone, con lucidez, reflexiones filosóficas alrededor de asuntos actuales vinculados con la amistad: desde el entorno digital y el valor de estas relaciones en tiempos de inteligencia artificial y redes sociales hasta la posibilidad de entablar vínculos de amistad con seres de otras especies, la idea de la sororidad o la concepción de los llamados frenemies y el duelo cuando una amistad se termina.

Conciso, claro, sin dogmatismos, Filosofía de la amistad es un ensayo que ofrece nuevas perspectivas sobre ese lazo siempre enigmático con un genuino entusiasmo por difundir esas ideas y hacer que se expandan para seguir pensando.

Laura F. Belli y Danila Suárez Tomé son doctoras en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires, docentes universitarias e investigadoras del Instituto de Investigaciones Filosóficas (SADAF-CONICET).

Filosofía de la amistad, de Laura F. Belli y Danila Suárez Tomé, fue publicado por el sello Taurus.

2. La estrategia de la rana, de Verónica Boix. “¿Alguien tiene fuego? Corro a la cocina a buscar fósforos y algunas cosas para la torta. En el apuro, siento que algo cede y se desprende: un botón. Escucho tac, pero no lo encuentro. La tela deja paso a la carne. No llega a verse el corpiño, solo la piel tirante. El aire inesperado, un escalofrío y el anuncio de lo cóncavo. Son luces y sombras. Todo son luces y sombras. Quiero dibujar esa redondez. Es volumen como provocación”. Así se mueve Lena, la narradora de la novela La estrategia de la rana (Tusquets, 2023), de Verónica Boix, en una de las primeras escenas del libro. Una mujer que busca la llama perdida, en medio de las demandas cotidianas y familiares. Una mujer que la encuentra, ahí, en ese espacio doméstico, impecable y repetido, en su piel, en sus ganas de pintar, en su deseo.

Contada con un pulso vivaz y al mismo tiempo deteniéndose en imágenes muy sutiles sobre la vida familiar, el matrimonio y la maternidad, La estrategia de la rana es un libro breve y atrapante. Tiene como protagonista a esta mujer tensionada entre la vida que armó –la casa ideal y suburbana, las hijas bien cuidadas, los proyectos, un buen pasar– y la que se le empieza a abrir como una puerta cuando decide volver a pintar. Una actividad que había dejado en pausa apenas se casó y que retoma asistiendo a un taller que la conectará con el docente a cargo, Santiago. Y, sobre todo, con su cuerpo y con su propia mirada, que empezará a reparar en las formas, en lo luminoso, en lo sombrío, en las contradicciones y las simulaciones. No se trata, sin embargo, de alguien que declama o que protesta sino que, como cuando se dispone a pintar frente a la tela, intenta exponer los pliegues que subyacen en los vínculos que construyó, exhibir sus rugosidades, dejar a la vista algunas de sus grietas.

Verónica Boix nació en Buenos Aires, en 1973. Es abogada especializada en derecho penal y magíster en Escritura Creativa por la Universidad de Tres de Febrero. Colabora como periodista cultural en medios como La Nación y la revista Eñe, se desempeña como docente y dicta talleres de lectura y escritura. Es autora de la novela Libertad bajo palabras (Tusquets, 2018).

La estrategia de la rana, de Verónica Boix, salió por Tusquets.

3. Un instante en la oscuridad, de Gemma Urraka. “Quizás por eso ahora ese lugar que una vez estuvo tan vivo parece la evocación de un sueño, pues no es más que un cúmulo de recuerdos distorsionados que no existen en ningún lugar más que en la memoria difusa, cambiante y caprichosa de quien los recuerda. El pasado tal y como ocurrió no existe, lo inventamos”. Un instante de oscuridad (La Bestia Equilátera, 2023), de Gemma Urraka, tiene como protagonista a Alma Freire, una mujer de unos 50 años que recuerda, que trata de armar, entre evocaciones farragosas, algo que persiste en su memoria. Y llega, entonces, a recordar los días que pasó en una cabaña a la que viajó para llevar adelante una suerte de clínica de escritura.

Armada en diez episodios cortos y encantadores que están precedidos por ilustraciones y epígrafes con citas literarias que remiten de alguna manera a la naturaleza en sus distintas versiones, la novela toma la forma, por momentos, de diario íntimo de una escritora en ese lugar alejado del mundo. Un espacio donde tiene que encargarse de las plantas del lugar y donde se ve obligada a convivir con otro escritor, el intrigante novelista Duncan Parker, que de tan parco se convierte para ella en una especie de enigma que quiere resolver.

Es volviendo a pensar en esa relación y en esos días en los que la coreografía cotidiana combina literatura, cuerpo y naturaleza que la narradora puede volver a posarse, también, en un episodio vital que le dejó una herida. Una rutina, como un silencio sostenido con hilos débiles, que se termina quebrando. En instante de oscuridad que, además de insistir, posibilita la memoria y la escritura.

Gemma Urraka nació en la ciudad española de San Sebastián. Estudió Comunicación Audiovisual y Filología Inglesa en la Universidad Complutense de Madrid. Con Un instante en la oscuridad se consagró ganadora del Premio La Bestia Equilátera de Novela 2023.

Un instante en la oscuridad, de Gemma Urraka, fue publicado por La Bestia Equilátera.

AL/JJD