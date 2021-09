Brasil-Argentina: Anvisa explicó con detalle por qué entró a la cancha, pero la FIFA, la AFA y la CBF lamentaron lo sucedido

La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) dio a conocer este lunes un comunicado en el que detalla su accionar en relación a la polémica generada tras su intervención en pleno partido entre Brasil y Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022, que se disputaba este domingo en San Pablo y que finalizó con una escandalosa suspensión.

Bolsonaro llamó al jefe de la Confederación Brasileña de Fútbol al vestuario en medio del escándalo

De acuerdo al organismo sanitario brasileño, el único objetivo fue “el cumplimiento de la legislación” vigente, que implicaba “la segregación de los cuatro actores implicados”, en relación a los cuatro futbolistas del seleccionado argentino que provenían del Reino Unido: Giovani Lo Celso, Cristian Romero (ambos del Tottenham), Emiliano Martínez y Emiliano Buendía (Aston Villa).

Por otra parte, la Confederación Brasileña de Fútbol se alejó de los dichos de la autoridad sanitaria y aseguró mediante un escrito que estaba “sorprendida por el momento en que se produjo la acción de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, con el partido ya iniciado” y que lamentaba “profundamente” lo sucedido.

En el mismo sentido, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, manifestó que lamentaba “mucho la suspensión de lo que debía ser una fiesta para el fútbol sudamericano”, al tiempo que dejó en claro que el seleccionado “siempre se ha guiado por la legislación sanitaria vigente en Conmebol”.

En tanto, FIFA ya había anunciado que estudiaría la situación para dar "en su momento", la decisión con respecto a la resolución deportiva del frustrado partido. Su presidente, el suizo Gianni Infantino, calificó lo sucedido en San Pablo como "una locura".

Y, como si todo lo visto, leído y escuchado fuera poco, la cadena O´Globo mostró un documento atribuido a Anvisa, con las supuestas declaraciones juradas de la delegación argentina al ingresar a territorio brasileño, con la firma de Fernando Batista, que es el entrenador de los seleccionado juveniles argentinos y estuvo al frente de la delegación del fútbol masculino Sub 23 que participó en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Sorprendido, el DT, hermano de Sergio "el Checho" Batista, debió salir a explicar públicamente, entre incredulidad y risas, que no tiene nada que ver con la Selección mayor, que no estuvo en Venezuela ni en Brasil y que jamás se encargó de firmar ningún papel.

Comunicado completo de Anvisa

Desde la tarde de este sábado (4/9), Anvisa, en una reunión a la que asistieron representantes de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) y la delegación argentina, recomendó la cuarentena de cuatro jugadores argentinos, con la confirmación de que los jugadores han proporcionado información falsa y han ignorado inequívocamente la Ordenanza Interministerial 655 de 2021, que establece que los viajeros extranjeros que hayan pasado por Sudáfrica, India y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en los últimos 14 días tienen prohibida la entrada en Brasil.

El domingo por la mañana (5/9), la Agencia se puso en contacto con la Policía Federal para que se tomaran inmediatamente las medidas necesarias.

En el ejercicio de su misión legal, Anvisa persiguió, desde el primer momento, el cumplimiento de la legislación brasileña, que, en este caso, se limitó a la segregación de los cuatro actores implicados y a la adopción de las correspondientes medidas sanitarias.

Desde que tuvo conocimiento de la situación irregular de los jugadores, el mismo día de la llegada de la delegación, la Agencia comunicó el hecho a las autoridades sanitarias brasileñas, a través del Cievs, el Centro de Información Estratégica en Vigilancia Sanitaria.

Como resultado de esta comunicación, todavía en la tarde del sábado (4/9) tuvo lugar la reunión en la que participaron el Ministerio de Salud, el Departamento de Salud del Estado de São Paulo, representantes de la Conmebol, la CBF y la delegación argentina. Durante esta reunión, Anvisa, junto con la autoridad sanitaria local, determinó la cuarentena de los jugadores.

Hay que aclarar que los jugadores entraron en Brasil a las 8 de la mañana del viernes (3/9), proporcionando información falsa. Ese mismo día, Anvisa identificó que la información era falsa y, todavía en la noche del 3/9, notificó a la Cievs, actualizando a las autoridades sanitarias (Ministerio de Salud y Secretaría de Salud de São Paulo).

Este sábado (4/9), a las 17 horas, se celebró una reunión con las instituciones implicadas, en la que la Agencia y la autoridad sanitaria de São Paulo informaron de la contingencia de la cuarentena. Sin embargo, incluso después de la reunión y la comunicación de las autoridades, los jugadores participaron en el entrenamiento del sábado por la noche.

El domingo por la mañana (5/9), Anvisa avisó a la Policía Federal y, hasta el inicio del partido, se esforzó, con apoyo policial, en hacer cumplir la medida de cuarentena impuesta a los jugadores, su inmediata segregación y su traslado al aeropuerto. Los intentos se vieron frustrados, desde el momento en que la delegación salió del hotel, e incluso en un tiempo considerable antes del inicio del partido, cuando la Agencia tuvo su acción retrasada en las instalaciones del estadio de Itaquera.

La acción de Anvisa, en resumen, se limitó a buscar el cumplimiento de la ley brasileña, que se limitaría a la segregación de los jugadores y sus respectivas multas.

La decisión de interrumpir el juego nunca estuvo, en este caso, dentro de la esfera de acción de la Agencia. Sin embargo, la selección de jugadores que no respetaron las leyes brasileñas ni las normas sanitarias del país y que, además, proporcionaron información falsa a las autoridades, exigió la actuación oportuna y eficaz de la Agencia Estatal.

Notificación de los jugadores

Se intentó notificar a los jugadores, que se negaron a firmar la notificación entregada por las autoridades presentes en el estadio para el retorno inmediato a su país de origen, basándose en la Ordenanza Interministerial 655/2021 y el art. 11 de la Ley 6.437/1977. Los términos fueron entregados a la Policía Federal para que tome las medidas pertinentes.

Infracción sanitaria

El encuadramiento de las irregularidades de omisión de datos en la cumplimentación de la Declaración de Salud del Viajero (DSV) y el incumplimiento de la cuarentena sujeta al Aviso de Infracción Sanitaria (AIS) individual de cada atleta que haya incumplido la legislación: Ordenanza 655/2021, RDC 21/2008 y RDC 456/2021.

Comunicado de la Confederación Brasileña de Fútbol

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) lamenta profundamente los hechos que terminaron provocando la suspensión del partido entre Brasil y Argentina (...). CBF defiende la implementación de los protocolos de salud más rigurosos y los cumple en su totalidad. Sin embargo, enfatiza que quedó absolutamente sorprendida por el momento en que se produjo la acción de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, con el partido ya iniciado, ya que Anvisa pudo haber ejercido su actividad de manera mucho más adecuada en los distintos momentos y días, antes del partido.

La CBF también enfatiza que en ningún momento, a través del presidente interino, Ednaldo Rodrigues, o sus directores, interfirió en cualquier punto relacionado con el protocolo sanitario establecido por las autoridades brasileñas para el ingreso de personas al país. El papel de la CBF fue siempre con el intento de promover el entendimiento entre las entidades involucradas para que los protocolos sanitarios se cumplieran satisfactoriamente y se pudiera jugar el juego. CBF reitera su decepción por los hechos y espera la decisión de CONMEBOL y FIFA sobre el partido.

Comunicado de la AFA

Como presidente de la AFA, lamento mucho la suspensión de lo que debía ser una fiesta para el fútbol sudamericano. Siempre nos hemos guiado por la legislación sanitaria vigente en Conmebol. Quedamos a la espera de la resolución del Tribunal de Disciplina de la FIFA.

Palabras de Gianni Infantino, presidente de la FIFA

"Todos vieron lo que sucedió en el partido entre Brasil y Argentina, los dos equipos más gloriosos de Sudamérica. Algunos oficiales, la policía y fuerzas de seguridad entraron al campo después de unos minutos de juego y sacaron a los jugadores. Esto es una locura. Pero tenemos que lidiar con estos desafíos que se suman a la crisis que provocó el coronavirus".

Comunicado de la FIFA

La FIFA lamenta las escenas que precedieron a la suspensión del partido entre Brasil y Argentina correspondiente a los clasificatorios de la Conmebol para la Copa del Mundo 2022, hecho que privó a millones de seguidores de este encuentro que enfrentaba a las selecciones de dos de los países con más peso futbolístico del mundo. Ya se han enviado a la FIFA los primeros informes del partido. Los órganos disciplinarios pertinentes analizarán la información contenida para tomar la correspondiente decisión a su debido tiempo.

Qué es Anvisa

Anvisa (oficial en Portugués, Agência Nacional de Vigilância Sanitária) es un ente autárquico vinculado al ministerio de Salud brasileño, tiene su sede y jurisdicción en Brasilia y como autoridad federal, está presente en todo el territorio nacional. El organismo público fue creado por la Ley Nº 9.782, el 26 de enero de 1999.

En la descripción del organismo, el rol de Anvisa es promover la protección de la salud de la población mediante la ejecución del control sanitario de la producción, comercialización y uso de productos y servicios sujetos a regulación sanitaria, incluyendo ambientes, procesos, ingredientes y tecnologías relacionados.

En conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, es también co-responsable del control en puertos, aeropuertos y fronteras en las cuestiones relacionadas con la vigilancia de la salud.

Mientras tanto, el seleccionado continúa preparándose en Ezeiza bajo las órdenes de Lionel Scaloni, ya sin Emiliano Martínez ni Emiliano Buendía (regresaron a Inglaterra), de cara al compromiso del próximo jueves ante Bolivia, en el estadio Monumental, con público presente.

IG