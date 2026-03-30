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Causa AFA: procesan a Tapia, Toviggino y otros dirigentes por retención indebida de aportes

  • El juez Amarante dictó el procesamiento sin prisión preventiva y ordenó embargos. A Tapia y Toviggino les mantienen la prohibición de salida del país.

Pablo Toviggino y Claudio "Chiqui" Tapia
Pablo Toviggino y Claudio "Chiqui" Tapia NA

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La Justicia avanzó en la causa que investiga presuntas irregularidades en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y resolvió procesar a Claudio “Chiqui” Tapia, Pablo Toviggino, Nicolás Malaspina, Claudio Blanco y Marcelo Lorenzo por el delito de retención indebida de aportes.

La medida fue firmada en las últimas horas por el juez Amarante, quien dispuso el procesamiento sin prisión preventiva de los imputados, al considerar que existen elementos suficientes para vincularlos prima facie con los hechos investigados.

Además, el magistrado ordenó el embargo sobre los bienes de los acusados como parte del avance del expediente judicial, en el marco de una causa que apunta a irregularidades vinculadas a aportes y recursos del sistema.

En el caso de Tapia y Toviggino, la resolución también mantiene la prohibición de salida del país, una restricción que ya regía y que continuará vigente mientras se desarrolle el proceso.

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